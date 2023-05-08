«Дела теперь децентрализованы». Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов рассказал, как изменился подход силовиков в возбуждении дел о «госизмене»

В российских регионах заработали «конвейеры» по производству уголовных дел о «госизмене». Об этом в прямом эфире телеканала «Дождь» рассказал юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. В последние месяцы сообщения о новых уголовных делах по этой статье приходят регулярно, иногда даже чаще, чем раз в день.

По его словам, раньше 95% дел по этой статье передавались в Москву вне зависимости от того, где человек был задержан. «Сейчас же очень похоже на то, что Центральный аппарат ФСБ дал разрешение регионам возбуждать дела о “госизмене”. И теперь те, кто хочет выделиться перед Москвой, начинают выслуживаться», — пояснил Смирнов.

Свидетельством того, что дела о «госизмене» теперь децентрализованы, Смирнов назвал изменение механизма их возбуждения. Раньше сначала возбуждалось дело, а потом подозреваемого задерживали дома или на работе.

«Сейчас же людей как правило задерживают по административным статьям. То есть человек при пересечении границы показывает свой телефон, оперативникам что-то не нравится, они составляют протокол о мелком хулиганстве и отправляют человека в спецприемник на 15, на 30 суток. Пока человек находится там, региональные силовики собирают и отправляют материалы в Москву на согласование», — пояснил он.

По словам Смирнова, основанием для уголовного дела по этой статье сейчас могут стать даже подписки на «не те» телеграм-каналы. «Например, если человек подписан на канал Легиона “Свобода России” в момент выезда из России, то готовы обвинения в “государственной измене” о том, что он якобы пытался перейти на сторону противника», — рассказал Смирнов.

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Источник: «Дождь»

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