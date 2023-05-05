В начале войны Михаил Мизинцев руководил российскими бомбардировками Мариуполя. По данным ООН, во время боев за город пострадало 90% жилых многоэтажных домов. Десятки тысяч горожан погибли или были вынуждены уехать. На прошлой неделе Мизинцева уволили с поста замминистра обороны, а 5 мая провоенные телеграм-каналы и «военкоры» заговорили о том, что генерал теперь будет работать в ЧВК Вагнера. «Холод» рассказывает о его карьере.

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Работал в советской разведке в Восточной Германии, как и Путин

Михаил Мизинцев родился в 1962 году в Вологодской области. В 1980 году он окончил Калининское (теперь — Тверское) суворовское военное училище и следующие четыре года обучался в Киевском высшем общевойсковом командном училище. После его окончания Мизинцев с 1984 по 1989 год был командиром взвода, а затем роты разведки в Восточной Германии.

Незадолго до распада СССР Мизинцева отправили на Кавказ, где он командовал мотострелковым батальоном, а с середины 1990-х его карьера развивалась уже в Москве. С 2003 по 2007 год Мизинцев руководил группой Главного оперативного управления Генштаба, а с 2012-го возглавлял Центральный командный пункт Генштаба, на основе которого в 2014 году был создан Национальный центр управления обороной — военная структура, которая управляет российскими Вооруженными силами и собирает и поставляет Минобороны информацию по военно-политической обстановке в мире.

Координировал авиаудары в Сирии и якобы возвращал беженцев

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, и в 2015 году в нее вмешалась Россия, поддержав режим Башара Асада. По официальным данным, российская авиация наносила удары только по территориям «Исламского государства», но Россию неоднократно обвиняли в обстрелах территории, которую контролирует оппозиция.

Сирийский город Алеппо был центром вооруженной оппозиции. К 2016 году силам Асада удалось его захватить, но город был сильно разрушен. Ответственность за координацию бомбардировок возлагают на Мизинцева. По оценкам правозащитников, в результате сирийско-российских авиаударов погибли около 440 мирных жителей.

В 2018 году по указу Шойгу был создан так называемый Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в Сирию. Его руководителем стал Мизинцев. Почти сразу после своего назначения он заявил, что в ближайшие месяцы около 890 тысяч сирийцев смогут вернуться домой и их возвращение будет «исключительно добровольным» и «безопасным». Однако в СМИ появлялась информация о вернувшихся беженцах, которых казнили или арестовывали.

Руководил обстрелами Мариуполя и угрожал подчиненным увечьями

Практически с первых дней войны в Украине началась осада Мариуполя российскими войсками. Она продолжалась до 20 мая, пока в плен не сдались последние украинские военные. По данным украинских властей, в боях за Мариуполь погибли не менее 25 тысяч человек. ООН к июню 2022 года подтвердила гибель 1348 мирных жителей города. Реальное число жертв может быть гораздо больше.

Осадой города руководил Михаил Мизинцев, за что на Западе и в Украине получил прозвище «мясник Мариуполя». Именно так Мизинцева назвали власти Великобритании, когда ввели против него санкции. Представители Украины считают, что Мизинцев мог отдавать приказы бомбить мариупольские роддом, детскую больницу и драмтеатр.

Запомнился генерал и тем, как он общался со своими подчиненными. В марте 2022 года Минобороны Украины опубликовало аудиозапись, на которой Мизинцев предлагал «отрезать ухо» военнослужащему, который был одет не по уставу, и угрожал его изнасиловать: «Найти его в реанимации и втолкнуть ему туда разбитую бутылку пива! И все списать на бомжей, бомжи при попытке дележа бутылки пива замочили!»

Перешел из Минобороны в ЧВК Вагнера

В сентябре 2022 года Мизинцев стал заместителем министра обороны. С того момента он отвечал за материально-техническое обеспечение армии, на которое с начала войны жаловались военные и их родственники. В конце октября Шойгу заявлял, что все трудности разрешены, но, видимо, ошибся: военнослужащие продолжили записывать видеообращения к президенту, и Путину пришлось вновь обещать решить их проблемы.

27 апреля в провоенных телеграм-каналах появились сообщения об увольнении Мизинцева с поста замминистра обороны. Точные причины этого неизвестны. Песков отказался комментировать отставку Мизинцева, назвав это «темой Министерства обороны».

5 мая провоенные телеграм-каналы и «военкоры» опубликовали видеозапись, на которой Михаил Мизинцев разговаривает с наемниками ЧВК Вагнера и якобы занимается подготовкой их подразделений. Телеграм-канал Grey Zone, близкий к структурам Пригожина, утверждает, что Мизинцев стал заместителем командира ЧВК Вагнера. Переход Мизинцева в ЧВК подтверждает и шеврон с надписью «Груз 200 мы вместе» у него на плече, который обычно носят вагнеровцы.