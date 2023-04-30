Когда ей было 17 лет, бывший партнер Тиффани Симпсон постоянно заставлял ее заниматься сексом с незнакомцами за деньги. Его звали Шон, ему было 34 года, и он втянул Тиффани в еще одно преступление, за которое ее осудили на 20 лет. «Холод» рассказывает историю девушки, которая долгие годы не понимала, что сама была жертвой.

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Искала отцовской любви — и стала жертвой насилия

Тиффани Симпсон родилась и выросла в США, штат Джорджия. Когда ей было шесть лет, ее отец сел пожизненно за убийство. Мама Тиффани страдала от алкогольной зависимости и из-за этого потеряла опеку над дочерью, поэтому с 13 лет ее воспитывали бабушка и тетя.

В старшей школе у Тиффани не было друзей, и в какой-то момент она просто перестала посещать занятия. Тогда же Тиффани начала заниматься сексом за деньги: по ее словам, мужчины, с которыми она спала, стали ее «единственными друзьями». В 16 лет Тиффани впервые попробовала кокаин и начала употреблять его, чтобы ничего не чувствовать во время секса.

В 17 лет Тиффани познакомилась с Шоном (полное имя — Ярнелл ДеШон Дональд). Ему было 34 года, и, по словам Тиффани, он ухаживал за ней: называл ее красивой, признавался в любви и обещал о ней заботиться. Позже Тиффани рассказывала, что в тот момент чувствовала себя уязвимой и одинокой, искала «отцовской любви». Когда они начали встречаться, она не знала, что Шон в прошлом был осужден за изнасилование несовершеннолетней: это произошло, когда ему было 19 лет, а жертве — 16.

Тиффани переехала к Шону, забеременела и почти совсем прекратила общаться с родственниками. Только иногда она звонила своей тете и просила забрать ее из дома, но, когда та приезжала, Тиффани отказывалась садиться в машину и говорила, что передумала. Однажды родственники увидели ее с повязкой на левом бедре. Тиффани объяснила это тем, что упала, когда поднималась по лестнице.

На седьмом месяце беременности Тиффани позвонила тете из тюрьмы, чтобы та внесла за нее залог. Никто не понял, почему она там оказалась. Тиффани выпустили, но на свободе она пробыла недолго: родив сына и проведя с ним несколько месяцев, она попросила тетю отвезти ее в суд, где слушалось дело о групповом изнасиловании. На заседании она признала себя виновной в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Получила 20 лет тюрьмы за секс-торговлю

Во время их отношений Шон постоянно возил Тиффани в трейлерные парки и принуждал заниматься сексом с мужчинами за деньги. Она слушалась его, потому что, когда он говорил о чувствах к ней, Тиффани становилось лучше. Тиффани также призналась, что боялась Шона: он бил ее, угрожал сжечь дом ее бабушки, если Тиффани уйдет от него, и обещал убить их ребенка, если беременность помешает Тиффани и дальше заниматься проституцией.

Однажды 13-летняя знакомая Тиффани по имени Кейтлин рассказала ей, что хочет сбежать из дома, и попросила Тиффани забрать ее. Тогда Тиффани вместе с Шоном заехали за ней на машине, после чего отвезли девочку в трейлерный парк. Там ее изнасиловали четверо мужчин; каждый заплатил за это около 30 долларов.

Когда через какое-то время мужчин поймали, все они заявили, что именно Тиффани в тот день собрала с них деньги за секс с 13-летней Кейтлин.

Тиффани и Шона задержали и обвинили в секс-торговле. Беременную Тиффани отпустили под залог, но обязали явиться в суд. Тиффани не знала, что по закону о вовлечении несовершеннолетних в коммерческий секс она сама является жертвой торговли людьми, а не преступницей. От адвоката, которого ей назначил суд, она узнала лишь, что если признает себя виновной, то может получить срок поменьше.

Шона приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет. Тиффани приговорили к 20 годам лишения свободы и к еще 10 годам условно. После освобождения ее должны были внести в реестр сексуальных преступников. В Джорджии людям, попавшим в этот реестр, запрещено посещать общественные места, где «собираются несовершеннолетние» (парки, игровые площадки, библиотеки, бассейны, остановки школьных автобусов и так далее), а также жить и работать рядом с этими местами и вблизи школ и церквей.

Четырехмесячного сына Тиффани отдали ее матери. Через несколько лет она лишилась опеки над ним из-за продолжающейся алкогольной зависимости. Ребенка усыновила мать Шона.

Оказалась жертвой и вышла на свободу

В 2012 году, спустя 10 месяцев тюрьмы, Тиффани написала письмо Андреа Пауэлл, женщине, которая борется за права жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации в США. Ее имя цитировалось в газетной статье, которую прочла Тиффани. В статье говорилось о проблеме секс-торговли, жертвами которой становятся американские подростки.

В своем письме Тиффани задала правозащитнице мучивший ее вопрос: «Я жертва секс-торговли или проститутка?» Андреа ответила ей, что люди моложе 18 лет никогда не занимаются проституцией: с точки зрения права они недостаточно взрослые, чтобы самостоятельно согласиться на это. Поэтому, независимо от обстоятельств, всегда являются потерпевшими.

Следующие 10 лет Андреа Пауэлл занималась делом Тиффани: связывалась с прокурором, искала нового адвоката, писала статьи о Тиффани и участвовала в создании короткометражного документального фильма о ее жизни. Только в 2022 году с согласия прокурора штат отменил обвинения Тиффани в торговле людьми и ее выпустили из тюрьмы, назначив испытательный срок и 500 часов общественных работ.

13-летней девочке, которую изнасиловали в трейлерном парке, сейчас около 20 лет. Адвокат Тиффани пытался с ней связаться, но не получил ответа. Журналистам The Washington Post девушка тоже не ответила. Сыну Тиффани 11 лет, и он по-прежнему живет с матерью Шона. С ней Тиффани не общается, но хочет установить контакт, чтобы познакомиться с ребенком. Тиффани боится, что сын не захочет ее видеть.