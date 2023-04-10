Свободу Владимиру Кара-Мурзе. Открытое письмо

Сегодня журналисты и другие представители гражданского общества требуют освобождения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Редакция «Холода» присоединяется к этому обращению.

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Прокурор запросил 25 лет лишения свободы для политика Владимира Кара-Мурзы, который находится в СИЗО по целому ряду необоснованных обвинений.

Владимир Кара-Мурза – настоящий российский патриот и с первых дней войны выступает против российской агрессии, несущей бесконечные бедствия украинскому народу и пожирающей жизни российских военных и мобилизованных граждан. Но сегодня в России выступать за мир и прекращение войны – это уголовное преступление.

Однако, помимо этого неправового и позорного обвинения, Кара-Мурзе предъявлено еще одно – в государственной измене. Его измена состояла в том, как настаивает прокурор, что он выступал на международных форумах с осуждением войны и преследования инакомыслящих в путинской России. Эти слова и мнения прокурором приравнены по тяжести к убийству со многими отягчающими обстоятельствами.

Сегодня Кара-Мурза находится в СИЗО и ждет чудовищного по своей жестокости, фактически пожизненного приговора, по сути, за слова, слова против войны. Владимир Кара-Мурза пережил в течение короткого времени два покушения: его дважды пытались отравить. Эти попытки, к счастью, провалились, однако нанесли серьезный удар по его здоровью. Несмотря на то, что даже тюремные врачи бьют тревогу из-за серьезного и прогрессирующего диагноза (полинейропатия, которая грозит параличом ног), судья считает возможным держать Кара-Мурзу в СИЗО, где полноценное лечение недоступно. При этом диагноз, поставленный Владимиру, входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Мы считаем, что все обвинения против Владимира Кара-Мурзы политически мотивированы, а обвинения в государственной измене особенно циничны. Именно Кара-Мурза добился того, чтобы политики западных стран осознали, что в репрессивных действиях и агрессивной внешней политике российского государства виновна не «вся страна», а конкретные люди.

Мы видим в предъявленных и совершенно необоснованных обвинениях и в затребованном сроке яркий пример возвращения сегодняшней России к практикам сталинского политического террора. Террор против инакомыслия и собственного народа стоил России многих сотен тысяч жизней в прошлом веке. Этот террор начинался с показательных процессов над политическими оппонентами и инакомыслящими, а закончился массовыми расстрелами и посадками обычных граждан, в том числе и тех, кто приветствовал первые показательные процессы и был причастен к их организации.

Мы требуем от российских властей, сотрудников правоохранительных органов и судей вернуться на путь правосудия. Судить убийц и преступников, а не честных и ответственных граждан, посмевших думать и говорить правду. Остановить новое сползание России к сталинизму и тоталитарному строю.

Свободу Владимиру Кара-Мурзе!