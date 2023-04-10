В детстве некоторые из нас думали, что взрослая жизнь — это когда можно покупать себе сколько угодно чипсов и смотреть мультики весь день. Но в реальности мир оказывается куда более жестоким — не все это выдерживают. «Холод» рассказывает две истории, когда взрослые люди решили вернуться в школу, хотя им уже было около 30 лет. Для этого они придумали себе новые имена и подделали документы — вот как это было.

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Стала школьницей в 29 лет, чтобы «вернуть себе чувство безопасности»

New Brunswick High School. Фото: Mr. Matté / Wikimedia Commons

Хеджон Шин родилась в Южной Корее и в 16 лет переехала в США, чтобы поступить в школу-интернат в Массачусетсе. В 2019 году Шин окончила Ратгерский университет в Нью-Джерси, где изучала политологию и китайский язык. Там же она занималась исследованиями и говорила, что ее больше всего интересуют язык и лингвистика, а также их влияние на человеческую идентичность и культуру. Еще Шин, по ее словам, увлекалась медитациями и любила петь, когда никого нет рядом.

После получения диплома Шин начала учиться в магистратуре, но так и не смогла устроиться на работу. Адвокат Шин объяснял это журналистам тем, что в 2020 году она пережила тяжелый развод. По этой же причине Шин якобы просрочила арендную плату за квартиру недалеко от университета, в которой жила. Долг к 2022 году составил практически 20 тысяч долларов.

Возможно, из-за сложившейся ситуации Шин обратила внимание на школу New Brunswick High: она находится примерно в пяти километрах от ее дома. Шин предоставила поддельное свидетельство о рождении — и в январе 2023-го стала ученицей. В этой школе она посещала занятия, общалась с одноклассниками и, по их словам, писала им сообщения и предлагала встретиться вне школы.

Через четыре дня сотрудники школы все же раскрыли ее обман. Директор школы Обри Джонсон сообщил, что эту информацию сразу же передали в полицию. Шин запретили заходить на территорию школы, а ученикам посоветовали прекратить с ней любые контакты.

24 января 2023 года Шин арестовали и обвинили в предоставлении фальшивых документов. За это ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Сама Шин свою вину не признает.

Школьники пожаловались, что переживали за свою безопасность. Один из них говорил, что подозревает Шин в том, что она хотела вовлечь учеников, например, в секс-работу. А другая школьница рассказывала, что Шин писала ей эсэмэски в 11 вечера. Но, по словам адвокатов Шин, она жила далеко от своей южнокорейской семьи и пережила непростой развод — и просто хотела вернуть себе то чувство безопасности, которые испытывала, когда училась в средней школе.

Следующее судебное заседание по ее делу пройдет 15 мая. Адвокаты Шин сообщили, что после завершения разбирательства она хотела бы уехать домой, в Южную Корею.

Поступил в школу под новым именем в 30 лет, чтобы «вернуться на правильный путь»

В 1970-е годы Брайан Маккиннон вместе с семьей переехал в Берсден, город в Шотландии к северу от Глазго. Там он поступил в среднюю школу «Академия Берсдена», которую окончил в 1980 году. После Маккиннон поступил в Университет Глазго на медицинский факультет, но в 1983 году его отчислили, потому что он провалил экзамены. Маккиннон рассказывал, что в тот момент был нездоров, но «жестокая система» этого не учла. Из-за отчисления он чувствовал себя «опустошенным» и «ограбленным» и собирался сделать все возможное, чтобы «вернуться на правильный путь».

В 1993 году — через 10 лет после отчисления из университета — 30-летний Маккиннон поступил в среднюю школу «Академия Берсдена» (ту самую, которую окончил более 10 лет назад). Он представился 16-летним Брэндоном Ли из Канады и для этого даже научился говорить с фальшивым акцентом. Маккиннон рассказал в школе, что его мама была оперной певицей и умерла, а отец отправил его к бабушке в Шотландию и вскоре тоже погиб.

Брайан Маккиннон с его одноклассниками в ресторане. Глазго, Шотландия. Фото: Shutterstock / Vida Press

Когда Маккиннон подавал документы для поступления, он нервничал и боялся, что ему зададут вопрос, на который у него не будет ответа. Например, попросят свидетельство о рождении, которое для своей поддельной личности он не сделал.

Маккиннон даже встретил учителя, который работал в школе, когда он раньше в ней учился, но тот его не узнал. И еще однажды он сказал своим одноклассникам, что помнит тот день, когда умер Элвис Пресли. Но это было в 1977 году, когда «молодой» Маккиннон якобы только родился. А то, что он выглядит старше других школьников, Маккиннон объяснял преждевременным старением.

Известно, что в свои 30 лет он хорошо учился и был популярным в школе, а еще играл в школьной футбольной команде и даже исполнил главную роль в школьном мюзикле «Юг Тихого океана».

Маккиннон проучился два года и после окончания школы поступил в Университет Данди на медицинский факультет под тем же фейковым именем Брэндона Ли. Однако кто-то сообщил органам образования и прессе о его обмане — и настоящую личность Маккиннона раскрыли. В 1995 году его выгнали из вуза.

Свой обман Маккиннон объяснил тем, что просто хотел учиться и снова поступить в университет после того «несправедливого» отчисления. По последним данным, сейчас он живет затворником в многоквартирном доме в Глазго.

Об истории Маккиннона сняли документальный фильм «Моя старая школа», режиссером которого стал его бывший одноклассник Джоно Маклеод. Он до сих пор называет Маккиннона Брэндоном Ли. По словам Маклеода, ученики по-разному отреагировали на такой обман, но к самому Маккиннону в основном относятся хорошо.

Джоно Маклеод утверждает, что встречался с ним для интервью к фильму, но Маккиннон не разрешил его снимать. При этом на аудиозапись согласился — она использована в фильме.

Сам же Маккиннон рассказал, что якобы даже не помнит такого одноклассника, как Джоно Маклеод. Лишь раз он встретил его в кафе и тогда же отказался давать интервью. Фильм Маккиннон смотреть не собирается и сомневается, что в нем расскажут правду. Делиться подробностями того времени он не хочет: «Я сделал то, что сделал <...> и просто смирился с тем, что произошло».