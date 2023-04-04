С января по март этого года с Бали депортировали 56 иностранцев, включая 18 россиян. Губернатор острова просит местные власти усложнить выдачу виз мигрантам (в том числе россиянам и украинцам), а полиция регулярно устраивает облавы на тех, кто нелегально работает на острове. Индонезийцев злит, что приезжие отнимают их рабочие места. Среди прочего релоканты регулярно нарушают правила дорожного движения, а иногда, сами того не зная, оскверняют местные святыни. «Холод» рассказывает, что происходит на острове и почему тем, кто соблюдает законы, волноваться не стоит.

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Спаситель дорог

Чемпион России по велофристайлу Руслан Бронин (фамилия изменена) переехал на Бали летом 2022 года. Как он сам говорит, решил отвлечься от суеты и «глубже понять себя в профессиональном плане». Первое, что Бронин заметил на Бали, — проблемы с безопасностью на дорогах. Он вспоминает, как через пару недель после переезда на остров помогал не захлебнуться кровью индонезийцу, который разбился в аварии.

Основной способ передвижения по острову — байк, а получить права можно за взятку в 100 долларов. Многие ездят без шлема и защиты и не соблюдают правила дорожного движения, из-за этого на острове часто происходят ДТП.

К тому же на Бали процветает коррупция, объясняют «Холоду» авторы «гайда по релокации». Туристы этим пользуются: вместо того чтобы оформлять международные водительские права, они просто откупаются от дорожной полиции. О проблеме аварий по вине туристов говорит и IT-специалистка Валерия Кириллова (фамилия изменена), которая живет на Бали уже полгода. По ее словам, многие аварии на дорогах случаются, потому что приезжающие на остров туристы не умеют водить и часто ездят «пьяные или в наркотрипе».

Увидев такую ситуацию, Бронин захотел решить проблемы на дорогах. «Мой обширный опыт в экстремальных видах спорта, включая мотокросс и мотофристайл, и второе высшее педагогическое образование (пусть и неоконченное) дают мне преимущество в обучении людей вождению мотоциклов, — рассказывает он. — Так я начал исцелять дороги Бали своими учениками».

Первое время Бронин работал нелегально. Так, по его словам, поступают все, используя «протекшен». «Это письмо от агентства, которое занимается вопросами миграции, — объясняет Руслан. — За деньги они отправляют в миграционную полицию письмо с просьбой не трогать мигранта, потому что он якобы уже начал делать kitas — рабочую визу, которая позволяет легально работать на территории Индонезии».

Бронин уверяет, что хотел легализоваться как можно скорее. По его словам, он начал делать kitas практически сразу, но большой поток учеников поменял планы.

Бронину пришлось нанять еще троих инструкторов, а это требовало kitas для другой деятельности. Так Бронину пришлось еще раз запустить процесс легализации с нуля; все это затянулось.

«Пресс-конференция»

В конце февраля на Бали началась облава на иностранцев. Искали тех, кто нарушает трудовое законодательство. Бронин, как и еще несколько опрошенных «Холодом» балийских релокантов, связывает это с предстоящими выборами губернатора на острове.

Нынешний губернатор Бали Ваян Костер хочет переизбраться на еще один срок и строит свою предвыборную кампанию на борьбе с нелегалами, в том числе из России и Украины. Например, сейчас туристы часто получают визу не заранее, а уже в аэропорту на острове. И недавно Костер попросил индонезийские власти прекратить выдавать такие визы россиянам и украинцам.

По данным правительства Индонезии, за 2022 год на Бали приехали семь тысяч украинцев и 58 тысяч россиян. А посол России в Индонезии Людмила Воробьева выразила сомнения, что запрет будет официально принят. Посол Украины Василий Гамянин назвал идею об отмене виз дискриминацией и давлением на Украину. При этом он отметил, что с 2019 года с острова было выслано всего восемь украинцев.

Также с начала этого года власти стали отслеживать соцсети иностранцев, чтобы выявлять тех, кто работает нелегально. Мотошкола Бронина как раз была одной из первой в поисковике, а все его данные были засвечены в интернете.

«В начале марта нас выслеживали два дня. В итоге группа на машине подъехала и “приняла” меня и моего стажера», — рассказывает Бронин. Их посадили в миграционный изолятор на время следствия.

«Кормили рисом и водой. Телефон отняли, но разрешали выходить на 10–15 минут к друзьям, если они приехали. В выходные просто сидишь взаперти, — Бронин вспоминает жизнь в изоляторе. — Неотъемлемые особенности: большие пауки, орущие сомалийцы и собаки». В заключении он видел и других туристов: «[Сидели] все: бразильцы, англичане, украинцы, турки… Нет плохих наций — есть те, кто попал под раздачу».

В изоляторе Бронин и его стажер провели 13 дней. Их признали виновными в нарушении трудового законодательства и решили депортировать. Перед отправкой в Россию Бронина и его стажера отвели на «пресс-конференцию»: поставили лицом к стене и фотографировали, пока офицеры рассказывали прессе о поимке преступников.

Недовольны все

Депортировать россиян с Бали стали чаще с февраля 2023 года, объясняют авторы «гайда по релокации». Чаще всего это связано с нарушениями сроков пребывания в стране.

Для туристов из России существует два типа виз: виза по прибытии на 30 дней с возможным продлением еще на 30 дней и виза на 60 дней, которую получают заранее (ее могут дважды продлить на 60 дней). Ни одна из этих виз не позволяет вести бизнес в Индонезии. А еще эти визы нельзя переоформить после въезда в страну. Российские туристы регулярно нарушают эти сроки, оставаясь в стране нелегально и формируя целые «русские деревни», на которые жалуются местные жители.

«Россияне часто нарушают миграционные правила и ведут неофициальный бизнес в Индонезии. Например, это развито среди парикмахеров, нянь, таксистов, коучей, диджеев и многих других самозанятых, — говорят авторы “гайда”. — Правительство Индонезии крайне негативно реагирует на наплыв таких “туристов” и настоятельно рекомендует заранее оформлять рабочую визу и не уклоняться от налогов для блага государства. Местным жителям тоже не нравится отсутствие у россиян желания интегрироваться в Индонезии, изучать культуру и легализовываться. Это приводит к конфликтам».

Например, в Instagram появился анонимный блог под названием moscow.cabang.bali («Москва. Филиал на Бали»), администратор которого собирает жалобы на россиян, нарушающих трудовое законодательство, и передает их властям. В шапке профиля охотника на нелегалов указана ссылка на форму, через которую можно оставить жалобу. Одному из участников «БалиФорума» — самого большого сообщества балийских релокантов — удалось взять интервью у активиста. В нем он объяснил, что запустил кампанию после жалоб друзей-индонезийцев, потенциальные рабочие места которых заняты иммигрантами.

«Эти люди [из России] рекламируют свои тату-услуги, туры по острову, прокат мотоциклов, услуги прачечной, косметологов, занятия йогой, фотографирование, уроки вождения, исполнение балийских культов. У них хватает наглости продвигать себя, не имея на это права!» — возмущался создатель moscow.cabang.bali. При этом он отметил, что охотится не только на россиян. Но большинство сообщений о нелегальном бизнесе приходит именно о них, причем зачастую жалобы присылают другие граждане России.

Многие россияне на Бали работают в IT-компаниях. Облав на айтишников пока нет, но о них уже ходят слухи. IT-специалистка Валерия Кириллова рассказывает, что недавно ее начальник, который тоже живет на Бали, посоветовал ей не работать в кафе, потому что полиция может прийти и проверить, что она делает.

«Я не верю, что они прекратят выдавать визы русским и украинцам, несмотря на происходящее на дорогах и с нелегальной работой, — считает Кириллова. — Это будет буквально выстрел себе в колено, потому что большая часть экономики острова держится на туристах».

Другая проблема, о которой говорят собеседники «Холода», — неуважение приехавших к местной культуре. В мае 2022 года тренера по йоге Алину Фазлееву выслали за обнаженное фото на фоне священного дерева. В конце марта этого года за фото с голым задом на священной горе депортировали еще одного россиянина.

При этом авторы «гайда по релокации» уверены, что россиянам, соблюдающим законы Бали, переживать не стоит: «Местные жители не терпят неуважения к своей культуре и религии, чтут священные места. Надо понимать, что депортации не происходят просто так и, прежде чем выслать человека из страны, миграционные службы, как правило, неоднократно предупреждают его о нарушениях».

«Чтобы остаться в стране на долгий период или даже навсегда, важно ответственно подходить к законам и миграционным правилам страны, понимать культуру, политический и экономический контекст страны, в которую вы приехали», — говорят сотрудники “гайда”. — Проблемы с мигрантами были всегда, но сейчас, когда их стало настолько много, как раньше все решить не получится».