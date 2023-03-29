В январе премьер-министр Франции Элизабет Борн с подачи президента Эммануэля Макрона объявила о пенсионной реформе. Это привело к самым масштабным протестам во Франции в XXI веке, но закон все же был принят, причем в обход финального голосования в Национальной ассамблее. Такой ход еще больше разозлил французов — теперь люди выступают не только против реформы, но и против Макрона и его правительства. «Холод» рассказывает, что нужно знать о происходящем.

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Что случилось?

Пенсионная реформа, которая всколыхнула Францию, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. А для некоторых граждан (например, работников энергетической и газовой промышленности) отменят «специальный» режим, позволяющий им выходить на пенсию раньше.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на реформе давно и последовательно. Он хотел провести ее еще в 2019 году, что еще тогда вызывало протесты, но нововведение пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Обещание поднять пенсионный возраст было и в его предвыборной программе в 2022 году, когда Макрона избрали на второй срок.

Протесты по всей стране начались 19 января, спустя несколько дней после объявления о реформе, и продолжаются до сих пор. Забастовки объявили работники практически всех секторов — от транспортников до чиновников разного уровня. К протестам присоединились студенты и ученики старшей школы.

Численность протестов превысила демонстрации 1995 года, когда жители Франции тоже выходили на акции против реформы льготной и пенсионной системы. 31 января — это был второй день активных протестов — власти сообщили о 1,272 миллиона протестующих, крупное профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» — о 2,8 миллиона.

В первый день протестов Макрон заявил, что власти Франции «должны» провести пенсионную реформу, а выход людей на улицы прокомментировал так: «Все мнения должны быть выражены, это хорошо и легитимно».

Впрочем, когда закон приняли, реакция на протесты стала более агрессивной: вечером 16 марта, когда власти окончательно одобрили поправки в законодательство, только в Париже полицейские задержали 258 человек, а также применили слезоточивый газ и водометы. Демонстранты в ответ кидали в полицейских мусорки. До этого протесты проходили более-менее мирно и количество задержаний было в разы меньше: например, во время протестов 7 февраля парижская полиция задержала 26 человек.

Последние масштабные протесты состоялись 23 марта и собрали 3,5 миллиона участников по всей Франции, заявили профсоюзы. Власти же сообщили о 1,08 миллиона. 28 марта состоялась еще одна крупная акция — МВД Франции сообщило о 740 тысячах демонстрантов по всей стране, но профсоюзы утверждают, что к протестам присоединились более двух миллионов человек.

«Макрон презирает республику» — эти слова можно было увидеть на плакатах во время парижских демонстраций. А мэр Лилля Мартин Обри говорила: «У меня глубокое убеждение, что он унижает нас, что он не слушает французский народ».

Почему протестующие обвиняют Макрона и правительство в недемократичности?

Потому что пенсионная реформа была принята в обход голосования в Национальной ассамблее — последнего этапа, необходимого для принятия всех законопроектов во Франции. Многие депутаты Нацассамблеи выступают против реформы.

16 марта окончательное голосование сначала прошло в Сенате. Там законопроект одобрили (193 голоса за, 114 — против). После этого Макрон встретился с правительством, а премьер Элизабет Борн — с депутатами. Она объявила, что закон будет принят в обход окончательного голосования в Национальной ассамблее, и сказала, что некоторые голоса в нижней палате парламента Франции находятся под вопросом, а правительство не намерено рисковать и повторять многочасовые дебаты по поводу реформы. «Эта реформа — плод компромисса, с ним согласились законодатели обеих палат парламента, — говорила Борн. — Я готова взять за него ответственность на себя».

Этому выступлению Борн в Нацассамблее были не очень рады. Многие депутаты слушали его с плакатами «Нет 64 годам», а также пели «Марсельезу», из-за чего речь Борн на некоторое время даже пришлось прервать.

Депутаты попробовали оспорить принятие закона через вотум недоверия правительству, но безуспешно. Первый документ об отстранении правительства внесли оппозиционные группы LIOT и NUPES. За него проголосовали 278 депутатов при необходимых 287 голосах. Второй законопроект внесли крайне правые — «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, — и за него проголосовали лишь 94 депутата. Но второй законопроект ожидаемо набрал мало голосов, так как в Нацассамблее Франции коалиция левых (NUPES) принципиально не голосует за предложения крайне правых, даже если интересы и тех и других совпадают.

Чтобы хоть как-то успокоить протестующих, Макрон решил дать интервью крупному каналу TF1, которое вышло 22 марта. Однако это вызвало еще больший гнев протестующих. В частности, Макрон выразил надежду, что закон начнет действовать до конца 2023 года. Помимо этого, он сказал, что президент республики — гарант «республиканского порядка», а «группы», которые «используют крайнее насилие для нападения на избранных должностных лиц» или проводят демонстрации «без правил», находятся в меньшинстве. При этом, как отметило издание Le Monde, о насилии со стороны полиции по отношению к протестующим Макрон не упомянул.

Кроме этого, в соцсетях стали писать, что в начале интервью на президенте Франции были часы, которые якобы стоят 80 тысяч евро и которые Макрон в ходе разговора с телеканалом снял. Это тоже возмутило некоторых французов. В Елисейском дворце изданию L’Independant заявили, что часы «бились о стол», поэтому он их и снял, а стоимость часов на самом деле гораздо ниже. После этого издание Franceinfo проверило, что Макрон носит часы марки Bell & Ross (модель BR V1-92), которые стоят 2,4 тысячи евро, то же самое сказали и в Елисейском дворце.

Подождите. Но как Макрону и правительству удалось так просто обойти голосование в Нацассамблее?

Дело в статье 49.3 французской Конституции.

Она появилась в 1958 году во время президентства Шарля де Голля — новый документ ощутимо укреплял его роль и влияние исполнительной власти. В то время премьер-министр Франции Мишель Дебре говорил, что документ положит конец «нестабильности», царившей в Третьей и Четвертой республиках. Дебре заявлял, что необходимо уйти от главенства Нацассамблеи: по его мнению, это была «диктатура» и «анархия». При этом тогда же Нацассамблее предоставили инструмент, ограничивающий действия правительства, — возможность вынести вотум недоверия.

С момента вступления в силу статья 49.3 применялась 99 раз. В случае с поправками к пенсионной реформе ее применили в сотый раз. Нацассамблея в свою очередь пыталась выразить вотум недоверия правительству 61 раз (с учетом последних двух), но это ни разу не заканчивалось успешно.

Почему Макрон так хочет провести эту реформу?

Власти Франции объясняют реформу необходимостью «стабилизировать пенсионную систему». Минфин подсчитал, что реформа поможет пополнить пенсионные кассы на 17,7 миллиарда евро к 2030 году. Глава Минфина Бруно Ле Мэр говорил, что при отказе от изменений дефицит достиг бы 13,5 миллиарда евро.

Существует и другая проблема — слишком мало работающих молодых людей и работников предпенсионного и пенсионного возраста. Следовательно, уровень занятости во Франции значительно ниже среднего показателя по еврозоне. Среди причин такого низкого уровня как раз низкий возраст выхода на пенсию. Однако Антуан Гужар из экономического департамента Организации экономического сотрудничества и развития указывал, что одного повышения пенсионного возраста для роста занятости среди людей в категории от 55 до 64 лет недостаточно: необходимо принятие мер по улучшению условий труда, обучению сотрудников, а также нужно «положить конец дискриминации, связанной с возрастом».

Помимо этого, одним из аргументов властей стало то, что Франция — одна из стран Евросоюза, где люди выходят на пенсию раньше всего. В большинстве стран, входящих в ОЭСР, пенсионный возраст и правда растет. В этой организации состоят 38 государств, в том числе больше половины стран, входящих в ЕС. Средний показатель возраста выхода на пенсию по Евросоюзу составляет 63,5 года для женщин и 64,3 года для мужчин. При этом в большинстве стран Европы он равен или превышает 65 лет.

Процесс увеличения возраста выхода на пенсию начался и в Германии: к 2031 году он достигнет 67 лет. В Бельгии этот показатель тоже планируют поднять. Сейчас в этой стране люди выходят на пенсию в 65 лет, но его поднимут до 67 для тех, кто выйдет на пенсию после 1 февраля 2030 года. В Дании пенсионный возраст увеличится с 67 до 69 лет к 2035 году. И это далеко не полный список европейских стран, где или планируют, или уже постепенно поднимают возраст выхода на пенсию.

Если пенсионный возраст повышается по всей Европе, то почему французы так против?

Одна из причин — условия труда. Как отметил журналист Франсуа Ленгле, Франция — европейский чемпион по несчастным случаям на производстве при показателе 3,5 смертей на 100 000 сотрудников ежегодно. Это вдвое больше, чем в среднем по Европе. Помимо этого, существует возрастная дискриминация молодежи и людей предпенсионного возраста.

Проблема также в том, что, несмотря на повышение минимальной пенсии до 1200 евро, средний уровень пенсий может снизиться. 1200 евро — это полная пенсия, и для ее получения необходимо будет проработать по крайней мере до 64 лет, имея стаж не менее 43 лет. При отсутствии необходимого стажа для выхода на пенсию нужно будет проработать до 67 лет. Далеко не все люди могут работать в этом возрасте, например, по состоянию здоровья, следовательно, часть населения в возрасте от 64 до 67 лет окажется в подвешенном состоянии.

Молодежь выступает против реформы, потому что, согласно данным Экономического, социального и экологического совета, люди обычно получают стабильную работу во Франции лишь в 27 лет. Этому предшествуют, например, неоплачиваемые стажировки, а также нестабильные рабочие контракты. При этом даже тем, кто выйдет на работу раньше, придется работать и после 64 лет, чтобы впоследствии получать полную пенсию.

Что ждет Францию? Пенсионную реформу проведут несмотря на протесты?

Власти Франции с самого начала показали, что идти на уступки не намерены.

Однако протесты продолжаются, и депутаты Нацассамблеи не сдаются: они обратились в Конституционный совет с просьбой заблокировать пенсионную реформу. Теперь Совет в течение месяца должен проанализировать закон на предмет соответствия Конституции. Это необходимо для его окончательного вступления в силу.

Профессор университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин Жан-Пьер Камби в разговоре с Le Monde отметил, что тотальная цензура реформы, то есть признание ее неконституционной, будет выглядеть как «объявление открытой войны исполнительной власти и сенаторскому большинству». Конституционный совет объявит о принятых решениях 14 апреля.

Предыдущее повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет в 2010 году при президентстве Николя Саркози тоже вызвало массовые протесты. И тогда власти не пошли на уступки — в итоге пенсионный возраст был повышен.

Следующие масштабные протесты против пенсионной реформы по всей Франции запланированы на 6 апреля.