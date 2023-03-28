Ученикам одной американской школы учитель показывал произведения эпохи Возрождения, в том числе скульптуру Давида. Родителям и школьному совету это не понравилось, потому что дети увидели «обнаженные тела». О ситуации стало известно в Италии: в дело вмешались мэр Флоренции и представители итальянского музея. «Холод» рассказывает, что произошло.

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«Спорные картины» нужно согласовывать с родителями

Шестиклассникам из Флориды на уроке показали статую Давида — одно из самых известных произведений искусства Средневековья. Также ученики рассматривали картины «Сотворение Адама» Микеланджело и «Рождение Венеры» Боттичелли, на которых показаны обнаженные тела.

Один из родителей узнал о содержании урока и назвал эти работы «порнографией». Еще двое заявили, что демонстрацию подобных картин и фото статуи нужно согласовывать с родителями.

После этого директриса школы Хоуп Карраскилья подала в отставку. Она рассказала, что это решение было вынужденным: школьный совет настоял, чтобы она ушла по собственному желанию, иначе ее уволят. Именно школьные советы, которые управляют школами в США, обычно принимают ключевые решения по административным, финансовым, юридическим и другим вопросам.

Причину увольнения совет не назвал, но Карраскилья уверена, что это связано с жалобами родителей из-за статуи Давида. Глава школьного совета Барни Бишоп заявил журналистам Huffpost, что уход директрисы связан не только с инцидентом со статуей, но подробности не раскрыл.

Сама Хоуп Карраскилья рассказала, что в школе, где она работала, принято предварительно сообщать родителям, что на уроке их детям покажут произведения искусства, на которых изображены обнаженные тела. Глава школьного совета Бишоп это подтвердил. Он считает, что родители имеют право знать, что их детям покажут «спорную картину», и должны решать, «уместно» ли это. В этот раз учитель, видимо, не предупредил родителей заранее.

Мэр Флоренции считает увольнение «просто нелепым». Итальянский музей тоже поддержал директрису

На ситуацию отреагировала Галерея Академии во Флоренции, где выставлена статуя Давида. Директриса Галереи Сесиль Холлберг пригласила школьный совет, родителей и учащихся посетить музей. По ее словам, называть эту скульптуру порнографией значит не понимать «как Библию, так и западную культуру». Холлберг убеждена, что нельзя рассказать о Ренессансе и при этом не показывать Давида, который является символом этой эпохи.

Статуя Давида — символ искусства эпохи Возрождения и одна из самых известных работ Микеланджело. Согласно Библии, Давид был слугой израильского царя Саула и смог без оружия победить вражеского воина-великана Голиафа. Вскоре после этого Давид стал вторым иудейским царем. Микеланджело изобразил его с тем самым камнем в руке.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла тоже не оставил историю без внимания. Он написал в своем твиттере, что называть искусство порнографией — это «просто нелепо», а те, кто его преподает, заслуживают уважения. Нарделла лично пригласил уволенную Карраскилью в Италию «от имени города». Она уже знает о приглашении и «в восторге» от него.