Роскомнадзор ведет подробную статистику протестов в России. Об этом стало известно из утечки внутренних данных ведомства

«Важные истории» опубликовали новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов Роскомнадзора. Они были взломаны белорусской группой «Киберпартизаны» и переданы журналистам российских и зарубежных изданий.

Авторы нового расследования обнаружили в документах подробные отчеты о протестных акциях, которые РКН готовил для ряда ведомств, включая МВД.

Как следует из статистики РКН, активнее всего протестуют в Хабаровском крае, на втором месте Санкт-Петербург, а третье делят Москва и Башкортостан.

В утечке, оказавшейся в руках журналистов, содержатся данные только за 116 дней 2022 года. За этот период хабаровчане 91 раз выходили на акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации нескольких убийств.

Утекшие данные РКН говорят о том, что 90 процентов всех протестных акций прошли в столицах регионов. При этом более 80 процентов из них это одиночные пикеты, а больше 10 участников собрала лишь каждая пятая протестная акция.

Самыми многолюдными акциями протеста за пределами региональных центров, согласно статистике РКН, стали митинг против генплана в Геленджике и забастовка против невыплат зарплат в Красноярском поселке Еруда. В них приняли участие около 300 человек.

РКН также собирает данные об организаторах массовых акций. По данным ведомства, почти 90 процентов антивоенных протестов организовали местные жители и отдельные активисты. В то же время более двух третей акций в поддержку войны организовали региональные органы власти, парламентские партии и национальное освободительное движение (НОД).

Как следует из отчетов РКН, в 2022 году кроме антивоенных протестов россияне также выходили на акции за свободу слова и собраний, против пыток в колониях, в поддержку врачей или наоборот с требованиями привлечь их к ответственности за ошибки, а также против дистанционного и электронного образования и вакцинации.

Еще одной популярной темой для протестов по всей стране становятся вопросы инфраструктуры. Так, например, в Петербурге люди выходили против намыва на острове Декабристов или в защиту здания института целлюлозно-бумажной промышленности. А в Москве — по вопросам строительства метро и за сохранение государственной больницы имени Мухина. В Башкортостане в селе Политотдел местные жители устроили сход против закрытия единственного магазина.

Источник: «Важные истории»

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