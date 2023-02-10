В ноябре 2022 года белорусская группа хакеров «Киберпартизаны» рассказала, что взломала дочернюю структуру Роскомнадзора — «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). «Киберпартизаны» говорят, что они провели внутри системы несколько месяцев и выкачали оттуда два терабайта информации. Данные передали журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung и некоторым российским СМИ. Расследования об этом вышли у «Медиазоны», «Важных историй», «Системы», «Досье» и «Агентства». «Холод» собрал главное из этих материалов.

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ГРЧЦ — это «дочка» Роскомнадзора, которая занимается мониторингом интернета, подготовкой справок на «иноагентов», отчетами о «запрещенной информации» и блокировками. Центр был создан в 2000 году и спустя восемь лет перешел в подчинение РКН.

ГРЧЦ составляет справки на потенциальных «иноагентов»

«Важные истории» обнаружили в утечке данных ГРЧЦ списки людей и организаций, на которых сотрудники ведомства составляли справки для признания «иноагентами». Часть из этих справок Минюст позднее использовал — и действительно внес этих россиян в реестр.

В одном из отчетов говорилось, что с октября 2020-го по октябрь 2021-го было подготовлено 704 такие справки. Почему «иноагентами» в России признаны не все, на кого были составлены такие справки, точно не знают даже сотрудники РКН. Автор отчета написал, что логика внесения в реестры «иноагентов» «остается не совсем ясной», — сотрудника смутило, что не всех, на кого заводили справки, внесли в реестр. Он предположил, что определяющий фактор в признании кого-либо «иноагентом» — это оппозиционная деятельность и конфликт между изданием и чиновниками.

Судя по данным из утечек, иногда Минюст официально просит РКН подготовить справки на определенных людей. С 2020-го по 2022-й ГРЧЦ собрал информацию по 804 людям для внесения их в реестр «иноагентов». На самом деле, отмечают журналисты, список потенциальных «иноагентов» может быть гораздо больше, поскольку в утечку попали не все документы ГРЧЦ и РКН.

В списке «кандидатов» на внесение в реестр «иноагентов» находятся «Холод» и некоторые его бывшие и нынешние сотрудники, политики Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Валерий Рашкин, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Роман Юнеман, Геннадий и Дмитрий Гудковы, политологи Глеб Павловский и Аббас Галлямов, СМИ «Русская служба Би-би-си» и «Служба поддержки», а также ютуб-канал «Чикен Карри».

А еще следит за инфлюенсерами

Выяснилось, что сотрудники «дочки» РКН также следят в соцсетях за лидерами общественного мнения и формируют специальные списки. В одном из них значатся 472 человека с описанием рода деятельности и ссылками на все доступные аккаунты в соцсетях. В опубликованной «Важными историями» таблице есть, например, участники группы «СБПЧ», бывший худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович, Noize MC, фронтмен группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук и блогер Ксения Дукалис.

«Важные истории» отмечают, что сейчас РКН следит за людьми из списка потенциальных «иноагентов» вручную. Однако ведомство планирует автоматизировать процесс. Для обучения программы автоматического мониторинга Роскомнадзор использует сайты медиа, уже признанных «иноагентами».

РКН составляет список слов, которыми нельзя называть Путина (спойлер: в основном это мат)

В служебной переписке сотрудников Роскомнадзора обнаружился документ под названием «Ключевые слова-оскорбления», которые не должны появляться в поисковых выдачах вместе с именем или изображением президента.

«Медиазона» цитирует автора одной из подборок бранных выражений Адьяна Борисовича Патаева. Как отмечает издание, человек с таким именем и фамилией в прошлом году защитил диплом по программе «Бизнес-информатика» в ВШЭ. Автор подборок сообщил коллегам, что нарушением будет считаться употребление обидных слов «только в случае обнаружения упоминания президента» или если они будут в подписи к фотографии Путина.

Примеры ключевых слов из документа РКН, которые не должны находиться рядом с именем и фото президента: архипиздрит, блудилище, выблядок, гондон, дрочена, ебец, залупа, злоебучий, изговняться, курвин, мудня, наебать, охуевательский, пердь, распиздяй, скурвиться, титечный, фик, хуесос и т. д.

Сотрудники РКН также формируют списки цитат-оскорблений Путина. Например, в таблице «Примеры текстовых нарушений_Оскорбления президента» от 29 ноября 2021 года приводилось сто таких цитат: «Путин урод мразь шмара уйди с власти мудак», «Путин — какая-то феноменальная блядина», «Путин — уебище. Его друганы — скоты. Все заслуживают суда и страшной кары. Но я один с этим сделать ничего не могу».

РКН активно следит за постами о здоровье Путина

Публикации о здоровье Путина занимают второе место после «фейков на тему СВО» по общему количеству удаленных или заблокированных материалов в рунете.

Сотрудники ГРЧЦ внимательно проверяют соцсети на предмет любой негативной информации о Путине и о состоянии его здоровья. С 2021 года РКН тренирует искусственный интеллект находить в интернете негативные сообщения про президента. В этом должна помогать система поиска запрещенных фото и видео в интернете «Окулус», однако работает ли она — до конца не ясно.

В утечках журналисты обнаружили «классификатор графических сущностей» для обучения «Окулуса» по поиску оскорблений Путина. Изображения поделены на два типа: «оскорбительные изображения президента» и «сравнение президента с отрицательными персонажами». Среди них есть описания «Президент в образе Гитлера», «Путин в образе краба» и «Президент в образе моли».

Для общения с силовиками у РКН есть отдельный мессенджер

В 2019 году Роскомнадзор поручил ГРЧЦ разработать защищенный мессенджер для оперативной связи с МВД, ФСБ, Генпрокуратурой и Росгвардией, «чтобы ускорить время реагирования и принятия мер по различным нарушениям, митингам».

Приложение получило название «Кабинет оперативного взаимодействия» (АС КОВ). В июле 2022 года в приложении была почти тысяча пользователей — сотрудники РКН и ГРЧЦ, МВД, Росгвардии, Генпрокуратуры, администрации президента, региональных правительств, ЦИК, ФСБ и ФСО.

По состоянию на ноябрь 2022 года там было семь тематических чатов:

Протестные настроения

Дестабилизация оперативно

Терроризм

Протестные мероприятия оперативно

Межнациональные отношения

Иностранное вмешательство

Экстремизм

В этих чатах сотрудники ГРЧЦ публикуют короткие сообщения, в которых призывают коллег из силовых структур обратить внимание на информацию в интернете, а также ежедневно пишут отчеты о наличии «протестных настроений» в соцсетях.

Многие пользователи были зарегистрированы под своими реальными именами. Например, там фигурировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, а также руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко и помощник Рамзана Кадырова, министр печати Чечни Ахмед Дудаев.

От ФСБ в мессенджере зарегистрирован лишь один пользователь с ником «Сотрудник Сотрудник» — без указания настоящего имени. ё

Яндексу поручают удалять «противоправный контент» из своей выдачи

Журналисты обнаружили в утечке несколько Excel-таблиц под названием «спецзадача Яндекс У». В переписке один из сотрудников ГРЧЦ спросил, что это означает. Ему ответили, что в табличку нужно вносить поисковые запросы, которые будут перенаправлять в Яндекс для удаления из выдачи. Речь о поисковых запросах«Россия бомбит жилые дома», «Россия расстреливает мирных жителей», «зверства российских военных в Буче», «преступления российских военных», «российские срочники на Украине», «огромные потери российских войск на Украине».

Журналисты проверили несколько запросов из списка и не обнаружили в поисковой выдаче ссылки, которые были вписаны в эту таблицу. В пресс-службе Яндекса заявили, что они не получают «никаких списков ссылок» и не убирают «никакие ссылки из выдачи самостоятельно». По словам представителя компании, ссылка может пропасть из поиска, только если она находится в реестре заблокированных сайтов РКН или по решению суда.

Специальная система будет искать материалы, «манипулирующие» россиянами

В прошлом году ГРЧЦ заказал разработку системы ИИ «Вепрь» — она будет выявлять в интернете «точки информационной напряженности», то есть информацию, которая может оказывать «негативное информационно-психологическое воздействие», «манипулировать общественным мнением и дискредитировать традиционные ценности».

Журналисты получили доступ к документу, где перечислены основные задачи для нейросети:

выявление протестных настроений и фактов дестабилизации российского общества (в том числе по темам территориальной целостности, межнациональной розни, миграционной политики);

выявление негатива в отношении первых лиц государства, фейков про первых лиц государства, про государство и страну в целом;

выявление манипуляций общественным мнением, поляризации общественного мнения (в том числе по темам вакцинации, внесистемной оппозиции, санкционного давления);

выявление подмены и дискредитации традиционных мировоззренческих, духовно-нравственных, культурных и семейных ценностей (в том числе пропаганды сексуальных «свобод», легализации наркотиков, прозападных ценностей).

Для россиян хотят создать «Чистый интернет»

Журналисты отмечают, что «Окулус» и «Вепрь» в будущем могут стать частями одной системы — «Чистый интернет». Она должна будет находить материалы, нарушающие российское законодательство, причем не только текст, но и медиаконтент.

По плану ГРЧЦ к маю этого года «Чистый интернет» научится выявлять нарушения по списку тем:

оскорбление президента РФ;

фейки про президента;

обвинение президента в экстремизме;

фейки про государство и страну в целом;

пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций;

массовые мероприятия;

вовлечение несовершеннолетних.

РКН ищет «фейки» в соцсетях. Даже в Telegram-чатах

Сотрудники ГРЧЦ ежедневно мониторят не заблокированные в России социальные сети и публичные чаты в Telegram. Для этого есть отдельные Excel-таблицы — в них вписываются обнаруженные «фейковые» сообщения. Один сотрудник находит от 100 до 300 таких постов за смену, некоторые ссылки после этого отправляют в Генпрокуратуру.

В таблицах «фейки» сортируют по нескольким темам:

обстрелы мирного населения;

убийство мирных жителей;

потери личного состава и техники;

военнопленные;

мародерство;

дестабилизация внутри РФ;

мобилизация.

РКН защищает Пригожина и Прилепина от блокировок в иностранных соцсетях

«Агентство» обнаружило список аккаунтов в соцсетях, за которые РКН заступался перед Facebook, Google и Twitter в 2020–2022 годах. Там фигурирует более 200 имен.

Например, в 2021 году ведомство заступилось за фигуристку и супругу пресс-секретаря президента Татьяну Навку, а также требовало от соцсетей разблокировать аккаунты основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и писателя Захара Прилепина. Кроме того, сотрудники РКН безуспешно добивались разблокировки ютуб-каналов пропагандиста Тиграна Кеосаяна, блогера Дмитрия Пучкова (Goblin) и твиттера комика Семена Слепакова.