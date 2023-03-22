Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер в возрасте 70 лет в Москве. Он более 10 лет проработал в администрации Санкт-Петербурга, а позже девять лет — с 2007 по 2016 год — руководил ЦИК. «Холод» рассказывает главные факты о Владимире Чурове и его работе на посту председателя избирательной комиссии.

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Вырос из физика в заместителя Путина. А потом — в главу ЦИК

Владимир Чуров родился в Ленинграде в семье военного моряка. Когда ему было 20 лет, он уже получил двухлетнее журналистское образование на факультете журналистики ЛГУ (теперь он называется СПбГУ), а еще через четыре года окончил физический факультет этого же университета. После этого Чуров работал в опытно-конструкторском бюро аэрокосмической аппаратуры «Интеграл» ЛГУ, а после распада СССР внезапно попал в политику: таких случаев в то время было немало. С 1991 года Чуров занимал различные должности в администрации Петербурга, где работал в Комитете по внешним связям. Им в тот период руководил Владимир Путин; с 1995 по 1996 год Чуров был его заместителем.

В 2003 году Владимир Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР, а в марте 2007 года его избрали председателем ЦИК на безальтернативной основе: других кандидатов на эту должность не было. В том же году в России состоялись выборы в Госдуму. Тогда Чуров обещал сбрить бороду, если выборы будут нечестными. В результате больше всего кресел в парламенте получила «Единая Россия», а оппозиционные либеральные партии не получили ни одного места. Наблюдатели от ПАСЕ и ОБСЕ признали выборы недемократичными, а партии КПРФ, «Яблоко», СПС заявили о массовых фальсификациях. Чуров назвал разговоры о нарушениях «баснями» и сбривать бороду не стал.

Считал, что «Путин всегда прав»

В апреле 2007 года Чуров, на тот момент недавно вступивший в должность главы ЦИК, дал интервью «Коммерсанту». В нем он рассказал о так называемом первом законе Чурова, который гласил, что «Путин всегда прав». «Второй закон такой: “Мы сотрудничаем со всеми, кто с нами сотрудничает, а кто с нами не сотрудничает, с теми мы все равно сотрудничаем”», — говорил Чуров.

В том же интервью Чуров заявил, что российские граждане «хорошо политически подготовлены» и их очень трудно обмануть. Также он признался, что будет служить народу, но слушать будет всех, включая Путина, потому что «он тоже народом избран». Путину вообще, по мнению Чурова, «среди мировых лидеров нет равного».

«Наработал» на призывы к своей отставке

В 2011-м Чурова переизбрали главой ЦИК. Позже, в декабре того же года, прошли резонансные выборы в Госдуму. На них были многочисленные нарушения, которые привели к самым массовым протестам в новейшей российской истории. Участники митингов на Болотной площади требовали не только перевыборов, но и отставки Чурова. За это выступал и бывший министр финансов Алексей Кудрин, который заявлял, что на месте Чурова «должен быть человек, которому доверяют».

В конце декабря 2011 года Совет по правам человека при президенте предложил Чурову уйти в отставку, чтобы его должность занял человек с «безукоризненной репутацией и авторитетом в гражданском обществе». Чуров заявил, что не покинет свой пост до окончания срока.

В январе 2012 года КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект заявления об отставке Чурова, но по итогам обсуждений такое требование не было выдвинуто — Чуров сохранил свою должность.

Стал мемом о «волшебнике» и названием метода фальсификаций

Работа Чурова на выборах 2011 года запомнилась сразу несколькими мемами. После подведения итогов голосования Чуров заявил Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост президента, что его прогноз по выборам был точнее, чем у социологов. Тогда Медведев назвал Чурова «волшебником». Тот ответил известной цитатой из советского фильма «Золушка»: «[Я не волшебник], я только учусь».

Это прозвище ему не раз припоминали. Например, когда в Госдуме обсуждался вопрос об отставке Чурова (об этом мы уже упомянули), член партии «Справедливая Россия» Игорь Зотов комментировал ситуацию так: «Как-то мне не верится, что Чуров завтра придет на заседание. Он же “волшебник”, он придумает тысячу причин».

В 2011 году родился еще один мем — о явке «146%». При освещении выборов в эфире телеканала «Россия 24» показали предварительные результаты голосования. В Ростовской области явка избирателей якобы составила 146%. Бывший оператор ВГТРК Леонид Кривенков рассказывал, что на телеканал пришла «разнарядка из Кремля», какие проценты показывать за «Единую Россию». На вопрос о том, что делать с другими партиями, якобы сказали: «Показывайте тот процент, какой они реально набрали». Так и появились суммарные 146%.

Владимир Чуров назвал эту ошибку «провокацией из-за рубежа» и заявил, что за такую «ошибочную картинку» сотрудник телекомпании, который ее подготовил и запустил в эфир, «получил очень неплохое место за океаном».

Кроме того, признаком фальсификаций выборов, которыми руководил Чуров, стали считать так называемую пилу Чурова. Это явление, при котором в ходе подсчета результатов рисуются кратные пяти явка и проценты голосов за нужного кандидата. «Когда нам надо придумать какой-то результат “с потолка”, мы чаще выбираем “красивые” числа — 55, 60, 70, 75, — объясняло издание “Важные истории”. — Но по законам статистики числа, оканчивающиеся на 1, 2, 3, 4, 6… не должны встречаться заметно реже». Выражение «пила Чурова» продолжает применяться при анализе фальсификаций на выборах и сегодня.

Закончил карьеру послом МИДа по особым поручениям и ездил на метро

В марте 2016 года Владимира Чурова на посту главы ЦИК сменила Элла Памфилова. Судя по всему, это решение приняли «наверху». Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту перестановку выбором Путина.

Через пару месяцев после ухода с должности главы Центризбиркома Чуров стал послом по особым поручениям МИД России. Его задачей было курирование вопросов наблюдения за выборами за рубежом. О его работе в последнее время известно мало, хотя Чуров продолжал занимать эту должность годы — до своей смерти.

17 марта 2023 года, за несколько дней до смерти Чурова, «Комсомольская правда» опубликовала интервью с ним. Из него стало известно, что в последние годы он жил в небольшом коттеджном поселке Новой Москвы, ездил на метро. Чуров также признавался, что после ухода из ЦИК ходил не на все выборы. Он объяснял это тем, что ему «далеко ехать» до своего избирательного участка.