Из-за войны символы российского вторжения могут видеться даже там, где их нет. В начале марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился рекламой люксового бренда Louis Vuitton, в которой были кадры якобы с российским триколором и символом V (хотя цвета в ролике расположены как на французском флаге, а такой логотип использовался еще, например, на сумке 1901 года). Всего год назад буквы V и Z воспринимались совсем иначе. Их использовали в рекламе, названиях фильмов и в логотипах, и это не вызывало никакого возмущения. «Холод» вспомнил несколько таких примеров.

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«Связь Z», которую рекламировала «иноагент» Монеточка

В 2020 году у певицы Монеточки и репера Noize MC вышел трек «Живи без остатка» для рекламной кампании «Билайна». В клипе на песню Монеточка и Noize MC поют на фоне буквы Z, изображенной в желто-черных цветах «Билайна».

Песня Монеточки и Noize MC была посвящена рациональному использованию ресурсов планеты: музыканты призывали к отказу от перепотребления. Так они продвигали новый тариф «Связь Z», условия которого позволяли клиентам самостоятельно выбирать нужное им количество минут и гигабайтов интернета и расходовать их бессрочно. Представители бренда поясняли, что концепция тарифа навеяна принципами Zero Waste.

После российского вторжения в Украину «Билайн» убрал тариф в архив, заметили «Ведомости» в октябре прошлого года. Компания отказалась пояснить изданию, почему они это сделали.

«Война миров Z», где участвовал Брэд Питт

В 2013 году в мировой прокат вышел боевик с Брэдом Питтом «Война миров Z». Фильм рассказывает об эпидемии вируса, превращающего людей в зомби. Буква Z в названии фильма означает «зомби». Ее также можно интерпретировать как «последнюю войну», так как буква Z — последняя буква в латинском алфавите.

Это не единственный фильм, продюсеры которого играют со смыслами буквы Z. В 2019 году в прокат вышел канадский ужастик Z про мальчика, который завел себе воображаемого друга с таким именем. Со временем оказывается, что Z настоящий.

Буква Z также встречалась в российском кино. В 2018 году телеканал ТНТ выпустил комедию «Zомбоящик» — сборник скетчей, высмеивающих современное ТВ. Фильм не окупился в прокате и собрал крайне негативные отзывы критиков и зрителей.

Zetflix, сменивший название на кириллическое

Плохо состарились не только фильмы и клипы — какие-то компании решаются на смену логотипа, в которых есть символы войны. По такому пути пошел российский кондитерский бренд O’Zera. В сентябре 2022 года в магазинах появились первые партии шоколада и конфет бренда, в логотипе которых латинскую Z заменили на русскую «З». При этом написание буквы R так и осталось на латинице. Официально в компании не комментировали ребрендинг.

После начала войны сменил букву Z на «З» в своем названии и пиратский онлайн-кинотеатр «Зетфликс». Буква Z также использовалась в качестве логотипа белорусским изданием zerkalo.io, созданным в 2021 году. После российского вторжения букву заменили на изображение голубя мира на красном фоне.

Компаниям, работающим на зарубежных рынках, с этим проще. Например, в логотипе браузерной версии программы для видеоконференций Zoom отображается буква Z — вряд ли компания собирается это менять.

Z, которая «уже не про нас»

Некоторые клубы и бары после начала войны, наоборот, сделали специальную военную айдентику, заменили русские «З» и «В» в названиях на Z и V или ввели в меню блюда с военными названиями. А тем, кто хотел, чтобы посетители не ассоциировали заведение с войной, пришлось убирать латиницу.

Например, так сделал «Карлз бар» в Архангельске — до войны в логотипе бара была буква Z, после российского вторжения ее заменили на «K». «Потому что Z – это уже не про нас», — отметила администрация заведения в соцсетях. Популярный среди россиян бар в Иерусалиме Putin Pub после начала войны тоже сменил название, теперь он называется Generation Pub.

Буквы Z и V сегодня могут комично смотреться в некоторых старых новостях. Например, в 2014 году редакция «Ленты.ру» отмечала свое увольнение из издания в популярном у московской оппозиции клубе ZaVtra (в 2014 году главного редактора «Ленты.ру» Галину Тимченко уволили, назначив на ее должность другого человека. После этого часть редакции уволилась в знак солидарности и протеста, а Тимченко основала «Медузу» — одно из главных изданий, которое сегодня выступает против войны). Клуб закрылся в том же, 2014 году.