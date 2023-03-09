Я боюсь взрыва газа

За первые месяцы 2023 года в России случилось как минимум десять взрывов бытового газа в жилых домах. Такие аварии из-за утечек в стране происходят постоянно. «Холод» узнал, почему так происходит и безопасно ли жить в доме с газом.

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Почему в квартирах взрывается газ?

По данным правительства, на начало 2022 года в России было 43 миллиона квартир и домовладений, подключенных к газу. Аварии происходят регулярно, но это десятки, а иногда и единицы случаев в год: в 2022 году агентство «РИА Новости» рассказало про 31 взрыв, в 2021-м — про 7, а в 2020-м — про 21. Так что статистически газ довольно безопасен. Тем не менее, чтобы обезопасить себя, стоит знать причины аварий и соблюдать технику безопасности.

Новости о взрывах из-за использования газа появляются в новостях, как правило, в холодное время года. Люди начинают сильнее отапливать помещение и реже проветривают. Если происходит утечка, газ застаивается в квартире и может взорваться от любого триггера, например звонка в дверь или включения телевизора.

Самая частая причина утечек — неисправное оборудование. Например, отсутствует герметичность в соединении газовой плиты с источником газоснабжения. Иногда она нарушается, если оборудование долго находится в эксплуатации. Обычно срок работы для газовых плит и котлов — от 10 до 15 лет. Собственники жилья обязаны сами следить за оборудованием и при износе его менять, но не у всех есть деньги на новую газовую плиту или котел, поэтому покупку откладывают.

Нередко аварии происходят и из-за того, что жильцы используют газовое оборудование не по назначению — например, включают плиту, чтобы отопить кухню. В такой ситуации может погаснуть пламя, но газ будет поступать в помещение (если плита не оборудована системой прекращения подачи газа), накапливаться и заполнять собой всю квартиру. Для взрыва будет достаточно искры, а жители квартиры могут задохнуться.

Предотвращать взрывы должна система вентиляции, но она не всегда справляется с этой задачей. «Сегодня 40% жилого фонда, который остался из Советского Союза, имеет конструктивные проблемы, — объяснял “Известиям“ руководитель Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин. — В жилых домах постройки 1970-х и 1980-х годов имеются дефекты дымоходных вентиляционных каналов. В квартирах делались ремонты, евроремонты, переносились стояки. А порой в эти вентиляционные каналы делали врезки. И получается, что первичная схема воздухообмена нарушена. В итоге это и приводит к накоплению газа».

Еще один фактор риска — сама система газового оборудования, через которую газ поступает в квартиры. Она была спроектирована в советское время и требует изменений. Например, на более современные трубы ставят автоматические заглушки, перекрывающие подачу газа в случае утечки.

Кто отвечает за безопасность?

Чаще всего взрывы происходят в старых многоквартирных домах с изношенным газовым оборудованием.

Сейчас в России за газовое оборудование в квартире ответственен собственник жилья. Его обязанность — пустить на территорию проверяющих от газовой компании, которые делают плановые проверки каждый год. «Однако происходит следующее: часто проверки просто не проходят, а на бумаге часто пишут, что проверяющего специалиста жители не пустили в дом. На этом все заканчивается», — считает Станислав Митюшин. Некоторые жильцы не пускают представителей газовых компаний, несмотря на то что это грозит штрафами, потому что боятся быть обманутыми.

Если им не открывают, проверяющие уходят и могут вернуться только в следующем году. Тогда жильцу стоит самостоятельно обратиться в управляющую компанию и попросить провести осмотр оборудования у себя в квартире или доме.

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин связывает взрывы с тем, что государство не принимает никаких мер, которые могли бы их предотвратить. Крохин считает, что нужна государственная служба, которая будет контролировать состояние газового оборудования и его проверку. По его мнению, собственник жилья далеко не всегда осознает свою ответственность, а если государство будет следить за ситуацией и заниматься просвещением, количество взрывов заметно сократится.

Иногда проблема возникает у управляющей компании: жильцы обращаются в нее, но никто не реагирует на просьбу прислать проверяющих. Константин Крохин связывает это с недостаточными полномочиями управляющих организаций.

Как обезопасить себя?

Газ безопасен, если правильно им пользоваться — установить в доме специальное оборудование и ежегодно его проверять. Вот небольшой чек-лист безопасности:

Установите датчик утечки газа: он может обнаружить частицы бытового газа. Если произошла утечка, прибор издаст сигнал. В среднем детектор стоит от двух до шести тысяч рублей. Такой прибор может прослужить от трех до 10 лет. Датчик работает на расстоянии нескольких метров при малых концентрациях газа в воздухе и нескольких десятков метров — при больших, поэтому прибор не обнаружит утечку в соседней квартире.

Купите современную плиту с газ-контролем. Это механизм, который блокирует подачу газа при его утечке: как только огонь в горелке затухает, механизм отключает подачу топлива.

Используйте газовое оборудование только по назначению. Например, газовую плиту не стоит рассматривать для обогрева комнаты.

Не пропускайте плановый осмотр раз в год. Представителей газовой компании нужно обязательно пустить в квартиру. Если пропустили обход, вызвать специалистов для осмотра оборудования и вентиляции можно самостоятельно, через сотрудников управляющей компании дома.

Если вам кажется, что в квартире может быть утечка, лучше сразу же проветрить помещение и вызвать газовую службу.

Природный газ не имеет запаха, поэтому на газораспределительных станциях к газу добавляют серосодержащий природный одорант, который пахнет как тухлые яйца. Этот запах сложно с чем-либо перепутать.

Если вы живете в многоквартирном доме, к сожалению, никто не сможет уберечь вас от соседей, которые могут не столь ответственно следить за оборудованием или не идти на контакт с УК. Здесь один совет — наблюдать за ситуацией. Если вы почувствовали запах газа, сразу же вызовите специалистов, по возможности проветрите помещение и на всякий случай на время покиньте помещение.