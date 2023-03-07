Женщины разных возрастов меньше одобряют войну, чем мужчины. К таким выводам пришла социологиня Феминистского антивоенного сопротивления (ФАС) Девиз Бразилии (в целях безопасности она не раскрывает свое имя). «Холод» ознакомился с результатами исследования.

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Проект «Хроники» (проект независимых российских социологов, которые продолжили работать после начала войны) провел опрос от 800 до 1800 респондентов с середины марта по середину октября 2022 года. Телефонные опросы проводились среди женщин и мужчин в возрасте от 18 лет в разных частях России. Опрашиваемых разделили на три возрастные группы. По просьбе «Хроник» в ФАС проанализировали данные, которые касаются женщин. Это первая часть совместного проекта «Хроник» и ФАС — «Женские хроники».

В начале войны ее сторонников было больше

Социологиня ФАС Девиз Бразилии выяснила, что среди группы 18–34 максимальный уровень поддержки войны у мужчин был в марте 2022 года: тогда ее поддерживали 52% респондентов. При этом процент одобрения среди женщин этой же возрастной группы в марте был ниже: 44%.

В этом же месяце 72% мужчин в возрасте 35–54 поддерживали войну, женщин с таким же мнением снова было меньше: 61%. Самая большая поддержка в марте была среди возрастной группы старше 55 лет: за ведение войны высказались 84% мужчин и 75% женщин.

Со временем поддерживать войну стали меньше. Один из факторов — мобилизация

Начиная с апреля 2022 года процент одобрения войны начал падать практически среди всех возрастных групп. Например, наименьшие показатели одобрения у мужчин в возрасте 18–34 — в июне — июле (39%). У женщин этой же возрастной группы наименьший показатель был в конце сентября (17%) после объявления в России мобилизации.

К октябрю 2022 года показатель одобрения у женщин всех возрастных групп не вернулся на изначальный уровень: по сравнению с мартом у группы 18–34 он снизился на 15 процентных пунктов (и стал 29% в октябре), у группы 35–54 — на 15 (46% в октябре), у группы старше 55 лет — на 6 (69% в октябре).

У мужчин показатели одобрения тоже не вернулись к мартовским. В октябре войну среди мужчин в возрасте 18–34 поддержали уже на 10 процентных пунктов меньше — 42%, среди группы 35–54 — 65% (на 7 меньше, чем в марте). Меньше всего уровень поддержки изменился среди мужчин старше 55 лет: он упал всего на 3 (в октябре — 81%).