«Проект» опубликовал расследование, посвященное президенту России и олимпийской чемпионке Алине Кабаевой, которую называют его любовницей. Много лет ее связывают с Владимиром Путиным — журналисты «Проекта» пишут, что у них, вероятно, есть общие дети. «Холод» рассказывает, о чем стало известно из расследования.

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«Путинка» из «общака»

Одним из источников для расследования стал человек, который «на протяжении нескольких лет принимал непосредственное участие в управлении тайным “общаком”» Владимира Путина». Этот «общак», пишет «Проект», — кипрская компания Ermira и связанные с ней фирмы. Об этом было известно ранее: журналисты рассказывали, как миллионы долларов из этого «общака» шли на личные нужды Путина и его близких — на знаменитый дворец в Геленджике, виллу в Сочи, недвижимость для его зятя и бывшей жены.

Деньги из президентского «общака» тратились так: важные для Путина люди, в том числе Кабаева, лично встречались с близкими президенту бизнесменами — Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком и их подчиненными — и обозначали свои нужды. Затем предприниматели, которых «Проект» называет «вассалами», на деньги фирмы Ermira покупали и оформляли требуемые активы.

По этой схеме на Кабаеву и ее доверенных лиц были оформлены, например, четыре квартиры в Сочи. Две из них были записаны на бабушку Алины Кабаевой Анну Зацепилину, а еще одна — на ныне покойного Олега Руднова. Это предприниматель из Санкт-Петербурга, с которым Путин познакомился еще во время работы в администрации петербургского мэра Анатолия Собчака. После того как Путин стал главой государства, Руднов неоднократно брал на себя выполнение деликатных поручений для президента. В 2015 году после смерти Олега Руднова все принадлежавшие ему номинально активы переписали на его сына — Сергея Руднова, который стал новым «номиналом» Путина.

Одной из российских «дочек» Ermira принадлежал, например, бренд водки «Путинка». Ее придумали в 2002 году, и уже спустя три года ее ежегодные продажи достигли 40 миллионов литров в год. Журналисты подсчитали, что на напитке с 2004 по 2019 год можно было заработать от 400 до 500 миллионов долларов.

Источник «Проекта» говорит, что еще в нулевые годы дистрибьюторы, желавшие торговать «Путинкой», носили Ротенбергу сумки, набитые наличными, — в виде платы за разрешение продавать водку имени президента, а часть этих денег «всегда предназначалась Путину».

«Гимнастка»

Бывшие и действующие чиновники высшего ранга говорят, что никогда не видели Путина в компании Кабаевой. Они объясняют это скрытностью Путина. При этом те же чиновники не сомневаются в их связи. Источники, с которыми журналисты общались для расследования, называют Кабаеву «гимнасткой» — не для обозначения ее рода деятельности, а для конспирации. Журналисты напоминают, что слухи о тайной любовной связи Кабаевой с Путиным ходили как минимум с 2008 года, но «всех, кто решался об этом говорить публично, ждала немедленная кара».

У Кабаевой есть пять помощниц, которые постоянно сопровождают ее в поездках и на мероприятиях. Это двоюродные сестры Кабаевой Екатерина Головачева и Олеся Федина, сестры Юлия и Анна Назаровы, а также Елена Ерхан. Журналисты предполагают, что помощницы среди прочего помогают ей растить детей, предположительно, от Путина. Все они еще не достигли совершеннолетия, поэтому журналисты не раскрывают их имена и пол. Количество детей тоже не разглашается, но о них говорят во множественном числе.

Самая большая и дорогая квартира Кабаевой в Сочи — пентхаус в жилом комплексе «Королевский парк». Жилплощадь в 2600 квадратных метров занимает два этажа. В ней есть бассейн, кинотеатр, SPA-зона, галерея и собственная вертолетная площадка. Этот пентхаус считается самой большой квартирой России. Его стоимость в 2011 году оценивалась в 15 миллионов долларов, хотя его покупка для Кабаевой со счета Руднова-старшего обошлась почти в пять раз дешевле: всего в 90 миллионов рублей. Стоимость всей недвижимости, принадлежащей Кабаевой, при этом приближается к 120 миллионам долларов.

Фото: «Проект»

«Как в Эрмитаже»

Соседи по жилому комплексу «Королевский парк» отмечают, что давно не видели Кабаеву — и вот почему.

У Путина есть официальная резиденция и так называемая дача — резиденция неподалеку от города Валдай в Новгородской области. Она находится посреди леса и используется «для частных» мероприятий, пишет «Проект». Этот дом начал строиться для Путина сразу после его прихода к власти.

Один из строителей резиденции рассказал журналистам, что ее первый вариант был готов к 2003 году. По словам строителя, внутри дом выглядел очень современно. Однако когда президент приехал принимать работу, интерьером он остался недоволен. Когда его спросили, как бы он хотел, чтобы внутри выглядел дом, он задумался и сказал: «Как в Петербурге». Работники решили, что это значит «как в Эрмитаже».

На фотографиях путинского дома на Валдае, которые опубликовал «Проект», — интерьеры, которые можно принять за царские. В кабинете — позолоченные стулья, в музыкальной гостиной — огромный белый рояль, в холле — люстра, свисающая на три этажа. Ее, как утверждает строитель, украшают рубины и сусальное золото. В доме также есть бассейн, хаммам, джакузи, отдельные спальни для Путина, его бывшей жены Людмилы и двух их дочерей.

Фото: «Проект»

После 2013 года, когда Путин официально развелся со своей женой Людмилой, он начал возить в резиденцию на Валдае Алину Кабаеву. Позже, в 2020 году, рядом с «золотой» дачей начали строить отдельный дом — для нее и ее детей. Его площадь — 1200 квадратных метров. Строительство завершилось в 2022-м. За год до этого возле этого дома также построили лодочный причал, с которого можно добраться до дворцового парка в 28 гектаров.

Вблизи домов Путина и Кабаевой также находится SPA-центр с 25-метровым бассейном, сауной, хаммамом, помещением для лечения грязью и массажными ваннами.

Помощницы Кабаевой тоже регулярно ездят в валдайскую резиденцию. Одной из них — Олесе Фединой — даже купили на Валдае квартиру, а через несколько лет — отдельный дом в поселке, где живут сотрудники ФСО и управделами президента. При этом официальные доходы Фединой — примерно миллион рублей в год — говорят о том, что сама она не смогла бы купить эту недвижимость.