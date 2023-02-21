Владимир Путин наконец обратился с посланием к Федеральному собранию, хотя по Конституции должен был это сделать еще до апреля 2022 года. Вот что он сказал почти за два часа.

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Назвал виновных в войне в Украине (это Запад)

Пообещал всем участникам войны отпуск на 14 дней каждые полгода и помощь семьям погибших (для этого будет создан государственный фонд)

Заявил, что россияне должны защищать детей от деградации и вырождения (потому что на Западе «педофилия становится нормой», а в англиканской церкви обсуждают «гендерно-нейтрального Бога»)

Отметил, что российская экономика растет (даже после ухода с рынка западных компаний)

Предложил бизнесменам вкладываться в российскую экономику, а не западную (потому что никто из простых граждан не пожалел тех, кто «лишился яхт и дворцов за рубежом»)

Заверил, что президентские выборы в 2024 году пройдут «с соблюдением всех законов и правил» (так же как и ближайшие местные и региональные выборы)

Призвал реформировать систему образования, вернувшись к «традиционным срокам обучения» в вузах (то есть отказаться от деления на бакалавриат и магистратуру, предусмотренные Болонской системой, почти для всех студентов)