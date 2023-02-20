В России появятся всеобъемлющая база данных военнообязанных и уроки «Разговоры о важном» для взрослых. Главные новости минувших выходных

В России появится всеобъемлющая база данных военнообязанных

Она будет содержать данные такие, как прописка, номер телефона и информация о состоянии здоровья. Предполагается, что база данных будет готова в 2024 году, но уже сейчас готова ее тестовая версия.

По словам журналистов, которым удалось узнать о существовании этого проекта, он должен помочь российским властям быстрее отправить на фронт нужное им количество людей, а также не выпустить из страны военнообязанных.

Минобороны и Минцифры начали работу над этой базой еще в 2022 году. Для этого была оцифрована информация из архивов российских военкоматов. К оцифровке данных были привлечены большие силы — только в Москве этим занимались несколько сотен человек.

В дальнейшем в базу предполагается добавить не только информацию из военкоматов, но и данные от МВД (адреса прописки/регистрации, водительские права), Центризбиркома (регистрация по месту жительства), Минцифры (номера телефонов, электронные адреса, оставленные на государственных сайтах), а также от ФНС, Социального фонда, Минздрава, ФСИН и Минспорта.

В той же базе будут храниться данные об имеющихся у гражданина отсрочках. В частности, такую информацию о своих студентах должны будут предоставить вузы.

Предполагается, что новая база позволит властям не только эффективнее проводить новые волны мобилизации, но и закрыть выезд из страны тем, кто пытается уклониться от призыва. Власти снабдят пограничников списками военнообязанных и тем станет сложнее покинуть Россию.

Пропагандистские уроки «Разговоры о важном» теперь будут проводить не только для детей, но и для их родителей

Об этом сообщили в Минпросвещения. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, сейчас прорабатывается формат таких «бесед».

«Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — заявил министр.

Еженедельные уроки «Разговоры о важном» появились российских школах в начале сентября. На этих занятиях, которые проводятся для учеников с первого по 11-й класс, детям рассказывают, в частности, о том, что Россия была вынуждена начать войну в Украине, что в Киеве у власти нацистский режим, а против России воюет весь «коллективный запад».

Изначально уроки назывались факультативными, то есть необязательными для посещения, однако на практике учеников заставляют их посещать, а те, кто этого не делают, оказываются на профилактическом учете в полиции.

В Белгородской области в результате обстрела погибла 12-летняя девочка

Это произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной. Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», — написал в своем телеграм-канале глава региона.

Он также отметил, что в населенном пункте повреждены три частных дома, одна хозяйственная постройка и одна машина. Также в субботу, по словам Гладкова, обстрелам со стороны ВСУ подверглись еще три района Белгородской области. Никто из жителей не пострадал, повреждены жилой дом дом и линия электропередачи.

«Родина, вернись домой». Юрий Шевчук выпустил антивоенный клип

Лидер группы ДДТ написал стихи на эту песню летом 2022 года, спустя несколько месяцев после вооруженного вторжения России в Украину. В новом треке Шевчук призывает свою страну прекратить войну.

«Не сходи с ума – это не твоя война», — поет музыкант.

Клип Юрий Шевчук записал совместно с гитаристом Земфиры, композитором и продюсером Дмитрием Емельяновым.

В середине августа 2022 года Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Поводом для дела стал концерт ДДТ в Уфе 18 мая, на котором музыкант выступил против войны и сказал: «Родина — не жопа президента».

В Афганистане талибы начали запрещать продавать контрацептивы

Бойцы Талибана обходят аптеки в Кабуле и Мазари-Шарифе и запрещают их владельцам торговать противозачаточными таблетками, внутриматочными спиралями и другими средствами контрацепции. Представители группировки считают контрацепцию частью «заговора Запада» по контролю над мусульманским населением.

Один из владельцев аптек в Кабуле рассказал журналистам, что представители «Талибана» запретили ему хранить гормональные таблетки и инъекции. «Мы боимся продавать наши запасы», — добавил он.

С момента прихода к власти в 2021 году талибы запретили афганским женщинам получать высшее образование и ограничили им возможность покидать дома без сопровождения мужчин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.