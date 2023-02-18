В России готовят всеобъемлющую базу данных военнослужащих. С ее помощью власти смогут помешать «уклонистам» выехать из страны

База данных с исчерпывающим количеством информации о военнообязанных — пропиской, номерами телефонов и данными о здоровье — должна заработать в 2024 году. Ее тестовая версия готова уже сейчас, выяснили журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло. По их словам, такая база позволит российским властям быстрее отправить на фронт нужное им количество людей, а также не выпустить из страны военнообязанных.

Разработкой базы начали заниматься в 2022 году. В рамках работы над ней сотрудники Минобороны и Минцифры, а также губернаторы оцифровали информацию из российских военкоматов. Только в Москве этим занимались несколько сотен человек.

Помимо информации из военкоматов, в базе со временем появятся данные о военнообязанных от МВД (адреса прописки/регистрации, водительские права), Центризбиркома (регистрация по месту жительства), Минцифры (номера телефонов, электронные адреса, оставленные на государственных сайтах), а также от ФНС, Социального фонда, Минздрава, ФСИН и Минспорта.

Кроме того, в базе будет собираться вся информация о возможных отсрочках. Например, университеты должны будут предоставить данные о студентах.

Сотрудник военного комиссариата Москвы, с которым пообщались журналисты, объяснил, что такая база нужна для избежания «хаоса», который царил во время объявления мобилизации прошлой осенью: «То слепому пришлют повестку, то безногому. Причина была в том, что актуальных данных об инвалидности у нас не было, потому что по большинству военнообязанных информация поступала всего два-три раза за их жизнь. … Получалось, что врачей-реаниматологов и хирургов записывали гранатометчиками, а штабных связистов — танкистами».

С помощью новой базы данных российские власти смогут не только обладать полной информацией о нужном человеке для отправки его на фронт. Они также смогут использовать эти данные, чтобы закрыть «уклонистам» выезд из страны. Журналисты пишут, что власти раздадут пограничникам соответствующие списки, и людям, которые в них числятся, станет сложнее покинуть Россию.



Российские власти не раз заявляли, что мобилизация в стране закончена. Однако соответствующий указ они так и не выпустили. Это значит, что повестка с призывом на войну может прийти военнообязанному в любой момент.

Источник: «Пояснительная записка»

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