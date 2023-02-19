За последние два месяца в Украине после обвинений в коррупции уволили десятки чиновников и менеджеров госкорпораций. А также провели обыски у олигархов, которые в прошлом считались украинской элитой. Многие увольнения случились вскоре после журналистских расследований. Рассказываем, что это за расследования и почему Киеву сейчас особенно важно бороться с коррупцией.

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14 февраля замглавы Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Клименков объявил об увольнении руководства 47 государственных предприятий. «Деньги от работы госпредприятий должны идти Силам обороны Украины, а не отдельным недобросовестным руководителям», — сказал Клименков.

За последние месяцы это уже не первые массовые отставки в Украине. Начало российского вторжения украинское общество пережило практически без конфликтов, но уже в июле президент Владимир Зеленский уволил с постов генпрокурора Украины и главу СБУ. Тогда перестановки связывали с накопившимися претензиями к СБУ и прокуратуре: значительное количество сотрудников обоих ведомств на оккупированных территориях перешли на сторону России.

В конце 2022 года началась вторая волна отставок. В этот раз должностей лишись больше 10 чиновников на очень высоких должностях. Многие — после антикоррупционных расследований.

Коррупцию в Украине ищут несмотря на войну — журналисты, волонтеры и органы

В мае 2022 года выяснилось, что партия бронежилетов, которые волонтеры шьют для фронта бесплатно, оказалась выставлена на продажу в сети гипермаркетов «Эпицентр». А в августе «Украинская правда» выпустила материал о богатых украинцах, которые пережидают войну на Лазурном Берегу, тогда как официально для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет выезд из страны запрещен из-за военного положения и продолжающейся мобилизации.

Осенью издание подготовило новые части расследования «Батальон Монако», «Вена» и «Куршевель», обнаружив среди отдыхающих на курортах не только олигархов, но и действующих депутатов, политиков и бывших чиновников. Так, в Вене нашелся обвиняемый в коррупции бывший глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

В октябре 2022 года он подал заявление об отставке с поста главы НБУ. На тот момент он оставался за пределами страны «по состоянию здоровья». Почти сразу после заявления об отставке прокуратура Украины назвала Шевченко подозреваемым в хищении более 5,5 миллиона долларов на прошлом месте работы — в государственном Укргазбанке. Шевченко объявили в международный розыск, а из Нацбанка уволили сотрудников его команды.

В ноябре заявление об отставке написал глава крупнейшей госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Через два с половиной месяца после увольнения Витренко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что расследует завышение премий в госкомпании: по версии следствия, члены правления и директора назначали себе бонусы и получили почти миллиард гривен дополнительных выплат только по итогам 2021 года.

Примерно в то же время журналисты обнаружили, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике, который компания General Motors подарила украинскому правительству для вывоза людей из зоны боевых действий и других гуманитарных миссий.

В 2023-м Зеленский разом уволил больше десятка чиновников — в ВСУ и руководстве областей

21 января одно из старейших СМИ Украины «Зеркало недели» рассказало о коррупции в Минобороны на 350 миллионов долларов: ведомство заключило контракт на закупку продовольствия по завышенным ценам. Например, яйца и картофель покупали почти вдвое дороже.

Уже на следующий день Зеленский посвятил борьбе с коррупцией часть своего ежедневного обращения, в котором поблагодарил журналистов и сотрудников правоохранительных органов. А 24 января отправил в отставку замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко и отвечающего за тыловое обеспечение ВСУ замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова.

Также в январе должности потеряли два замминистра Мининфраструктуры, руководство государственной таможни, руководители пяти областных администраций, пять руководителей областных прокуратур, мэр Чернигова и десятки более мелких чиновников. Многие из уволенных фигурировали в коррупционных скандалах.

Зеленский анонсировал и другие кадровые изменения, а руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия написал в телеграм-канале: «Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться».

Обыски по антикоррупционным делам также проходят у олигархов и бывших госслужащих. В начале февраля в Киеве Служба безопасности Украины провела обыски у народного депутата, крупного столичного застройщика Вадима Столара: по данным следствия, его компания могла участвовать в легализации средств для Виктора Медведчука и других лиц под санкциями.



Также обыски по делу о хищении, неуплате налогов и финансовых махинациях в нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» прошли у ее бывшего совладельца, одного из богатейших предпринимателей Украины Игоря Коломойского. А также у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова: следователей интересовали возможные нарушения при закупке вертолетов. Один из этих вертолетов потерпел крушение, упав на жилой район под Киевом в середине января. Погибли 14 человек, в том числе министр МВД Денис Монастырский.

Борьба с коррупцией не только внутриполитическая мера. От нее зависит финансовая помощь Украине

Международные доноры Украины еще с 2014 года предупреждали, что борьба с коррупцией и чрезмерной властью олигархов необходима, чтобы страна продолжила получать финансовую помощь. Во время войны решить этот вопрос стало еще важнее. В 2022 году Украина получила более 32 миллиардов долларов из-за рубежа, из которых более 14 — гранты, которые пошли на финансирование дефицита бюджета.

В 2023 году доноры уже анонсировали более 38 миллиардов долларов дополнительной помощи. Например, Норвегия уже заявила о пятилетней программе помощи для Украины объемом около семи миллиардов евро. Деньги пойдут на финансирование военных нужд и помощь гражданскому населению.

Еще в декабре 2022 года, по данным «Би-би-си», премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил провести аудит расходов помощи, направляемой в Украину. Дело в том, что предоставляющие финансовую помощь международные партнеры Украины хотят видеть отчет по расходованию средств.