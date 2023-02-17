Подразделение французской компании «Ашан» поставляло товары армии России на оккупированные территории Украины. Об этом свидетельствуют данные совместного расследования Bellingcat, The Insider и Le Monde. «Ашан» также помогал военкоматам во время мобилизации. «Холод» рассказывает, о чем удалось узнать из расследования.

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«Гуманитарная помощь» для Минобороны

В середине марта 2022 года Наталья Зельцер, контролер управления «Ашан, Санкт-Петербург», отправила коллегам из пяти магазинов письмо, в котором попросила подготовить и передать товар, а также прикрепила к нему список необходимых вещей. В нем были, например, 900 пар носков 40-го размера или больше, более 1000 футболок, а также бритвенные станки, спички, топоры, гвозди, зажигалки и три с половиной тысячи пачки сигарет.

Руководители как минимум двух компаний, на которые «Ашан» оформлял закупку этих товаров, подтвердили журналистам, что «гуманитарку» отправляли именно российским военным. В этих поставках не было никаких продуктов, которые бы предназначались женщинам или детям. К тому же в якобы гуманитарной помощи оказались сигареты, которые никогда в нее не включают.

The Insider подсчитал, что только в марте российский «Ашан» передал военным товаров более чем на два миллиона рублей. Le Monde подчеркивает, что руководители торговой сети знали, куда именно отправляют помощь.

«Я сразу, с первого имейла, сказал, что вообще к этому не подойду, а когда они отгружали товары, я спросил у [Натальи] Зельцер, куда эта “гумпомощь“. Она сказала: “Подумай сам“. Я стал настаивать: “И куда же?“ — и она ответила: “На специальную военную операцию“. А потом добавила: “К сожалению“», — рассказал приемщик одного из «Ашанов» в Санкт-Петербурге Алексей. Именно он предоставил журналистам внутреннюю переписку компании.

Эту помощь «Ашан» оформил как закупку со стороны 10 юридических лиц, связанных с петербургским ГУП «Пассажиравтотранс». «Пассажиравтотранс» относится к Санкт-Петербургскому комитету по транспорту. Ранее зампред комитета по социальной политике Александр Любимов рассказывал, что вместе с транспортным комитетом они разработали логистику поставок для Минобороны — они собрали 280 тонн «гуманитарной помощи» от разных организаций.

«Поддержка партнеров»

На территории ТЦ, где находится «Ашан», также располагались пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса». Так, например, было в Самаре и Рыбинске.

Во Владимире российское подразделение французской корпорации тоже участвовало в сборе помощи. В этом городе работает Сергей Чубко — он руководит НКО «Близкие люди», которая помогает российским военным. Одну из своих фотографий с сотрудником «Ашана» Алексеем Соколовым он подписал так: «Заручились поддержкой партнеров».

Товары для российских военных закупали у еще одной французской компании — «Леруа Мерлен». Так, на опубликованном видео из Мариуполя видно, как члены «Молодой Гвардии Единой России» разгружают коробки с логотипом фирмы. Похожие коробки есть и на других видео с оккупированных украинских территорий.

Повестки на рабочих местах

В конце сентября, когда в России объявили мобилизацию, «Ашан» передавал в военкоматы данные своих сотрудников, которые в компании начали собирать еще до российского вторжения в Украину, в январе 2022 года.

Как пишет The Insider, сотрудникам вручали повестки прямо на рабочем месте. Если человек отказывался ее брать, то его ознакамливали с ее содержимым при свидетелях и составляли акт об отказе в получении повестки: так компаниям предписывает поступать закон.

Компания «вне политики»

Сейчас у «Ашана» в России больше 230 магазинов, которые приносят французской компании около 10% от оборота, или примерно 3,2 миллиарда евро в год. У «Леруа Мерлен», по данным на март 2022 года, на российский рынок приходилось 18% от общей прибыли.

The Insider отмечает, что, согласно международному праву, гуманитарной помощью в ситуации войны можно назвать только помощь мирному населению, а поддержка одной из воюющих сторон может привести к санкциям против «Ашана».

В пресс-службе французского «Ашана» сообщили, что компания не поддерживает российских военнослужащих и вообще находится вне политики. В российском офисе от комментариев отказались.