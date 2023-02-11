Беременным россиянкам, которых задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въехать в Аргентину 

Суд разрешил въехать в Аргентину шестерым задержанным ранее в аэропорту Буэнос-Айреса беременным россиянкам. Ранее им отказали во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о целях поездки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката трех из них Кристиана Рубилара.

На этой неделе стало известно, что в аэропорту столицы Аргентины задерживают беременных гражданок России. Так, 7 февраля аргентинская миграционная служба задержала одну женщину, 8 февраля — двух, а 9 февраля, по данным «Сирены», во въезде отказали еще 15 беременным.

Муж одной из задержанных рассказал изданию, что офицеры миграционной службы долго держали женщин без еды и не оборудовали для них место для ночлега. Кроме того, беременным отказали во встрече с адвокатами. Одной из них в течение суток отказывались передавать гормоны, которые она принимает для поддержания беременности. Некоторые из них обратились в суд.

Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно отметила, что гражданам России отказали во въезде, так как их подозревают в предоставлении ложной информации о целях поездки. По ее словам, за год в страну въехало более 10 тысяч беременных россиянок, которые после рождения ребенка могут получить гражданство по ускоренной процедуре.

Аргентина — популярное направление среди россиян для родов в этой стране. Рожденным там детям сразу выдают гражданство. Родители сначала получают постоянный вид на жительство, а через два года могут также претендовать на получение гражданства.

Источник: ТАСС, «Сирена»

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