Владимир Спиридонов обвинил Руслана Абаева в том, что тот его пытал, пока они оба находились в колонии. Дело сначала возбудили, но затем приостановили, а Абаева завербовали на войну в Украине. Вскоре из колонии пропал и Спиридонов — как выяснилось, его тоже увезли представители ЧВК Вагнера. Об этой истории писали «Сибирь.Реалии» — «Холод» пересказывает главное.

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Обвиняемый в пытках оказался на войне

Весной 2022 года в ангарскую исправительную колонию №15 приезжали адвокаты из Москвы: они посещали своих подзащитных по делу о массовых пытках в колонии. В ИК-15 адвокаты увидели Владимира Спиридонова, который отбывал срок в колонии. На нем были следы побоев.

В апреле 2020 года в ангарской ИК-15 около 20 заключенных нанесли себе увечья в знак протеста против пыток в колонии, а также подожгли цех деревообработки. Администрация назвала это «бунтом», после чего в колонию приехали спецназ и ОМОН, которые жестко разогнали заключенных — около 300 из них отправили в СИЗО Иркутска и Ангарска. Там их продолжали пытать, выбивая признания в участии в стихийной акции протеста в апреле 2020 года.

После визита адвокатов в колонию Спиридонов написал обращение в фонд «В защиту прав заключенных», где рассказал, что его в течение нескольких дней жестоко избивали трое «разработчиков» (так называют заключенных, которые сотрудничают с администрацией колонии и по ее указанию пытают других заключенных).

Медики в колонии зафиксировали у Спиридонова множественные повреждения головы, рук и ног, гематомы и переломы. Он две недели пробыл на карантине со сломанной рукой, а затем целый месяц писал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру. В мае 2022 года уголовное дело о превышении должностных полномочий все же возбудили. В постановлении о начале производства было указано, что «разработчики» сломали Спиридонову руку по указанию сотрудников колонии.

По словам Спиридонова, одним из тех, кто его избивал, был заключенный Руслан Абаев, при этом в деле у него был статус свидетеля. В январе 2023 года расследование официально остановили — осенью ЧВК Вагнера завербовала Абаева на войну.

Бил, насиловал и даже убивал

Руслан Абаев многократно совершал преступления, в их числе несколько краж, по словам источника «Сибирь.Реалии» в ИК-15, с применением насилия и оружия. Один из заключенных ангарской ИК-15 также рассказал «Сибирь.Реалии», что в последние годы Абаев бил, насиловал и даже убивал других заключенных. При этом он хотел выйти на свободу, а сделать это было возможно через вербовку на войну в Украине.

Один из иркутских правозащитников рассказал «Сибирь.Реалии», что представители ЧВК Вагнера несколько раз осенью приезжали в ИК-15, один раз там присутствовал даже сам Пригожин. Сначала они вербовали тех, кто сидел по тяжким статьям, а затем обращались и к остальным заключенным. По словам правозащитника, людей «особо не выбирали»: видимо, их нужно было много. Абаев был среди тех, кто сразу согласился поехать на войну — его завербовали в первый приезд ЧВК, рассказал один из заключенных колонии. Когда это было, не уточняется.

Знакомый Абаева из Братска сообщил, что тот выходил на связь, когда уже был под Луганском. Он жаловался на плохую подготовку и на то, что многим завербованным заключенным приходится «воевать руками»: не хватает хорошей техники. Абаев был недоволен, что их кормят хуже, чем в колонии, и что командование жестко следит, чтобы никто не сбежал.

Жертву пыток тоже, видимо, забрали в ЧВК

23 января пострадавшего от пыток Владимира Спиридонова вывезли в Ростовскую область. Представляющий его правозащитник Петр Курьянов рассказал «Холоду», что заключенного увезли в ИК-12 Каменска-Шахтинского Ростовской области, где находится перевалочная база ЧВК.

По неофициальным данным, ИК-12 Каменска-Шахтинского стала транзитной зоной, куда этапируют завербованных заключенных, чтобы они заключали контракты с ЧВК Вагнера.



Глава «Руси сидящей» Ольга Романова сообщала, что летом 2022 года первых завербованных заключенных вывозили в ИК-12 для прохождения военной подготовки. В Gulagu.net утверждали, что их начали вывозить туда еще раньше, в начале марта.

Курьянов считает, что Спиридонова завербовали силой: еще в декабре 2022 года он был против того, чтобы ехать воевать. Сперва Спиридонова якобы для медобследования перевели в ИК-6 в Иркутске: там расположен филиал больницы. В администрации ИК-6, по словам Курьянова, подтвердили, что Спиридонова отправили на войну, и заявили, что он «поехал туда добровольно».

Также Курьянову прислали из колонии записку якобы от имени Спиридонова. В ней не было даты и печати, сам текст был напечатан, и только подпись Спиридонова была сделана как будто его рукой. В записке говорилось, что он согласен на проведение всех судебных заседаний без его участия. Кроме этого, сейчас о судьбе Спиридонова Курьянову ничего не известно.