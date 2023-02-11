После начала войны музыканты из России и Украины стали чаще выступать в Европе, но иногда им тяжело «поделить» сцену. Украинские артисты отказываются выступать вместе с российскими (даже теми, кто против войны) — из принципа, запрета государства или критики поклонников. «Холод» собрал несколько таких историй.

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Иногда против выступлений россиян и украинцев выступают власти

В мае 2023 года российская оперная певица Анна Нетребко должна выступить на Internationale Maifestspiele — ежегодном музыкальном фестивале в немецком городе Висбадене. Организаторы приглашали также музыкантов из Харьковского театра имени Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины. Но в январе стало известно, что украинским артистам запретили выступать на одной площадке с Нетребко. В начале месяца певица попала под украинские санкции вместе с другими российскими культурными деятелями — вероятно, за то, что в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Нетребко много лет живет в Австрии. В марте 2022 года она выступила против войны, после того как лишилась работы в крупнейших американских театрах, включая Метрополитен-оперу. Из-за этого ее выступления в России тоже отменили. В мае Нетребко вернулась к работе в Европе.

Против приглашения Нетребко на майский фестиваль также выступили мэр Висбадена Герт-Уве Менде и глава местного департамента культуры Аксель Имхольц. Оба объяснили это солидарностью с Украиной. Организаторы ответили, что «в общей борьбе с несправедливостью и произволом все русские должны быть так же желанны, как и все украинцы и представители всех других народов».

А иногда концерты отменяют из-за критики в соцсетях

В конце августа 2022 года победители «Евровидения» Kalush Orchestra должны были выступить на фестивале Sea Dance в Черногории. Но за месяц до концерта фанаты группы обратили внимание, что в лайнапе фестиваля также есть российские диджейки Нина Кравиц и Анфиса Летяго. После этого артисты Kalush Orchestra получили сотни гневных комментариев. Из-за этого участникам группы пришлось оправдываться, что они не знали о выступлении россиянок, и просить организаторов убрать из программы Летяго и Кравиц.

Организаторы фестиваля отказались менять программу и заявили, что дискриминация недопустима, а Нина Кравиц их «давний друг». Тогда украинская группа отменила свое выступление. «К сожалению, нам так и не удалось сплавить российскую диджейку, поэтому, имейте в виду, нас там не будет», — написали Kalush Orchestra в своем инстаграме.

Выступать на одной сцене с Ниной Кравиц отказывались и другие украинские музыканты. В августе 2022 года на один из крупнейших европейских фестивалей Sziget в Будапеште пригласили Алину Паш, Krapka;KOMA, Ragapop, Luiku, E.Lina, Fo Sho, Kazka, Daria Kolosova и других украинских музыкантов. Из россиян на фестиваль приехали Нина Кравиц и группа Phlegmatic Dogs.

Как и в случае Sea Dance, многим соседство украинских и российских артистов не понравилось, а организаторы не стали отменять выступление Кравиц, несмотря на просьбы артистов из Украины. Но в этот раз украинцы решили все же выступить. Во время выступлений российских артистов украинская певица Алина Паш стояла перед сценой с антивоенным плакатом, показывая россиянам средний палец.

Кроме того, не все подобные конфликты становятся публичными

Как рассказал «Холоду» один из организаторов концертов в Белграде, туда должна была приехать харьковская группа 5’nizza, но артисты отменили свое выступление «по политическим мотивам». А на одном из благотворительных концертов украинские артисты потребовали, чтобы Борис Гребенщиков, который выступает против войны, покинул гримерку, рассказывает основатель фестиваля «Боль» Степан Казарьян.

Казарьян сейчас организовывает другой фестиваль в Белграде. Он рассказал «Холоду», что украинские музыканты вынуждены отменять концерты под давлением «украинских культурных деятелей».

«Я думаю, что это вполне конкретные люди, для которых такая практика стала работой. Раньше они делали концерты и вечеринки, а теперь занимаются кэнселингом», — говорит Казарьян. По его словам, украинские артисты в Белграде не выступают, потому что будут моментально подвергнуты осуждению за выступления перед российскими иммигрантами.

«Разговора о выступлении россиян с украинцами на одной сцене сейчас не идет, практически нет фестивалей, на которых они могут пересечься», — говорит Казарьян. При этом, уверен Казарьян, «отмена» никак не затронула российские проекты с мировым именем: «Индустрия пытается зарабатывать деньги. В апреле был забит тур у IC3PEAK в 16 городах, в 15 из которых был солдаут».