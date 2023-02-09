В начале февраля в интернете появилось видео, на котором женщины из семей погибших солдат стоят и держат подаренные шубы. Позже стало известно, что после съемок у нескольких женщин эти шубы забрали. «Холод» рассказывает, что произошло.

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Родственницам «защитников Донбасса» передали 21 шубу. Так уже делали и раньше

Мирослава Регинская, жена Игоря Гиркина (один из бывших лидеров народного ополчения самопровозглашенной ДНР) 6 февраля опубликовала во «Вконтакте» видео с родственницами погибших на войне, которые, как утверждали они сами, получили в подарок шубы. За них женщины благодарили Регинскую и некую Ольгу Васильеву. По словам Регинской, 21 шубу передал Александр Боряк — вероятно, учредитель компании «Пушнина Югры», которая производила меховые изделия и прекратила деятельность в 2021 году. А подарить шубы женщинам, «чьи мужья защищали Донбасс», решили Регинская и соратник Гиркина Евгений Скрипник.

Такое случается не впервые: шубы женам военных дарили еще в 2016 году — от движения «Новороссия».

Сразу после съемок шубы забрали. А участниц акции теперь травят в интернете

После публикации видео в одном из телеграм-каналов в комментариях к нему появилась, предположительно, одна из женщин, которая в нем снималась. Ее зовут Валентина (отказалась назвать «Холоду» свою фамилию). Как она рассказала, ее и некоторых других женщин пригласил на вручение шуб их начальник — друг Евгения Скрипника.

Валентина сказала, что у нее и как минимум еще трех женщин шубы забрали сразу после съемок. По ее словам, они «простые люди» и никакого отношения к политике не имеют. «Мы поблагодарили всех, в частности Ольгу Васильеву, но после съемок, как только собирались расходиться, та самая Ольга Васильева, видимо, набрала кого-то из съемочной группы и велела забрать шубы обратно», — писала Валентина в комментариях. По ее словам, это объяснили тем, что шубы обещали заменить на другие, «более высокого качества», но потом на звонки вдов перестали отвечать и сказали, что шубы «выдали ошибочно». Оказывается, они якобы предназначались для других женщин.

Несмотря на то что Валентину и других женщин попросили поблагодарить Ольгу Васильеву, кто она такая, никому из участниц съемки не сказали.

Валентина рассказала «Холоду», что после этого комментария ей начали угрожать и писать, что она «нацистский агент» из ЦИПcО (якобы украинское подразделение войск, занимающееся кибератаками).

«Я не хочу резонанса, мне очень обидно, что с нами так поступили, и все. Мне все равно на шубу, я хочу просто спокойствия», — говорит она. По словам Валентины, видео вообще не должно было попасть в интернет: женщинам обещали, что его отправят только в личные сообщения Васильевой и Регинской.