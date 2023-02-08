Общественные деятели и политики задолго до 24 февраля 2022 года предупреждали о возможной войне России с Украиной. «Холод» собрал несколько таких высказываний — сейчас они звучат как предсказания.

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«Украина еще схлестнется с Россией»

Первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев говорил о возможной войне с Украиной еще в 1995 году в программе «Взгляд». Например, он предположил, что в будущем Россия может выбрать путь «славянизации — объединения на славянской основе». Но из этого ничего не выйдет, предупреждал Дудаев, потому что «украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом».

«В Крыму еще будет бойня, Украина еще схлестнется с Россией. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций, — говорил он. — Сейчас под маркой славянского хотят как прежде подмять под себя Украину, Белоруссию, окрепнуть».

«Так же как весь мир боролся с фашизмом, такая же борьба идет сейчас с русизмом. И будет усиливаться эта борьба, — рассуждал о будущем Дудаев. — И напрасно русские думают сейчас, что армией своей, уголовниками, ядерным оружием запугают мир, человечество. Не запугают. Уже все пуганые, все прошли этот ад русизма. Русских поставят в строй земных цивилизаций. Или ее [России] не будет как государства, или она должна будет встать в строй мирового сообщества».

В апреле 1996 года, через год после интервью, Джохар Дудаев был убит российской ракетой.

«В России всегда твердая рука кончалась хаосом, войной и разрухой»

О возможной войне как итоге путинского режима говорил и бывший депутат Госдумы (сейчас — депутат Мосгордумы) Владимир Рыжков 19 лет назад, в 2004 году. На дебатах с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским он заявил: «Будет просто тупое оболванивание людей, полная цензура на ТВ и массовая фальсификация выборов».

«Я знаю одно как историк: что в России всегда вертикаль власти и твердая рука кончалась хаосом, войной и разрухой. Вы не будете знать ничего, что происходит. Вы будете кушать только вранье. Вами будут руководить коррумпированные марионетки», — говорил Рыжков.

В августе 2014 года, после начала войны на востоке Украины, Владимир Рыжков сказал: «Вдовы будут обивать пороги военкоматов, выпрашивать пенсию, а им будут говорить: вы знаете, ваш муж был в отпуске, мы за него не в ответе. Или вообще он наемник, у нас никаких документов нет, вы свободны».

«Сделать Украину своим покорным протекторатом»

В марте 2014 года основательница партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и экс-депутат Госдумы Константин Боровой записали обращение к украинцам. В нем Новодворская заявила, что Путин «не ограничится Крымом, Крым — это только первый шаг, это пробный камень». «У Путина относительно вас такие же планы, как относительно Грузии в 2008 году, — говорила Новодворская. — Он не ограничится даже Восточной Украиной. Если все это достанется ему даром, его задача — поменять власть в Киеве, которую он не признает, и сделать Украину своим покорным протекторатом, который никогда не восставал бы против империи».

Она призывала украинцев не сдаваться. «Если вы не будете сопротивляться, никакие войска НАТО не заменят украинскую оборону, украинскую армию. Вам будут помогать, только если вы будете стоять на собственных ногах. Спасательный круг бросают тем, кто может выплыть», — говорила Новодворская.

Позже Новодворская записала обращение к донбасским сепаратистам: «Видимо, никто вам не сказал правды, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Вы говорите, что сражаетесь за Донбасс. Донбасс — часть чего? Нет и не может быть страны под названием Донбасс. Путин вам просто не даст жить одним. Потому что ему не нужна ваша независимая жизнь. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы. — Прим. «Холода»), оружие и чтобы нападать на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не сделала реформы».

«Им еще нужны Херсон и Запорожье»

В 2014 году о вторжении в Украину говорил и политик Борис Немцов: «Если будет безмолвная поддержка — будут посылаться ребята, будут без ног возвращаться, будут гибнуть». «Он хочет создать марионеточное государство, которое он называет “Новороссией”. Сейчас пока занят плацдарм — это Луганск и Донецк. Дальше вторая задача — это попытаться прорваться к Крыму. Для этого они готовятся к штурму Мариуполя. Кроме того, им еще нужны Херсон и Запорожье. Там, я думаю, будут большие проблемы», — предполагал Немцов.

Про Путина он говорил так: «В истории этот человек останется как человек, надолго поссоривший русский и украинский народы».

В феврале 2015 года Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину в центре Москвы. Заказчики убийства не найдены до сих пор.

«Ливень из цинковых гробов»

В апреле 2021 года журналист Александр Невзоров описал будущую войну России с Украиной так: «Украинские подразделения будут, я подозреваю, даже позлее чеченцев. Чеченскую войну проиграла еще та, советская армия, у которой были кое-какие традиции, генералы, боевой опыт, сейчас [у российской армии] и этого нет».

«Что такое война для России? Война — это прежде всего возможность безнаказанно разворовать свою армию, потому как списать можно все, — говорил он. — На фронтах по традиции, как всегда, окажутся срочники, имеющие опыт стрельбы только из швабр, лопат, беготни за пивом для дедов и заправки коек».

«На Россию обрушится ливень из цинковых гробов. Ни один солдат и ни один офицер не будут иметь ни малейшего понятия, за каким он здесь чертом и за чьи яхты и дворцы воюет», — говорил Невзоров в 2021 году.

В марте 2022 года Александр Невзоров уехал из России, после чего был объявлен иноагентом, а позже заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии. По версии следствия, Невзоров опубликовал «заведомо ложную информацию» об умышленном обстреле российской армией роддома в Мариуполе.