В российских СМИ периодически появляются новости о военных, ушедших из войсковой части с оружием. Известно, что мобилизованные из Калининграда уехали домой, взяв с собой автоматы и пулеметы, но по пути решили все же сдать все в отдел полиции. Однако иногда военные сдают присвоенные боеприпасы только после обысков: такое бывало не только после вторжения России в Украину, но и раньше. При этом в большинстве случаев военные знают, что это незаконно: по статье 222.1 Уголовного кодекса за приобретение, хранение, передачу и перевозку оружия может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей. «Холод» собрал несколько примеров того, как военнослужащие забрали оружие себе и чем это объясняли.

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Спрятал гранату у родителей, чтобы она не досталась другим

22 ноября 2021 года ветеран боевых действий М. (его имя в решении суда не указывается) из Томска увидел осколочную гранату, лежавшую на обочине трассы Томск — Итатка. Чтобы граната не взорвалась, он выкрутил запал, а затем отвез ее домой к родителям. Гранату он спрятал в комоде на веранде и уехал в Томск. Родителям о спрятанном у них дома боеприпасе он ничего не сказал.

Уже 23 ноября в доме родителей М. прошел обыск — в судебном решении не уточняется, почему сотрудники МВД пришли обыскивать квартиру, — во время которого и нашли гранату. На суде М. признался, что знал о том, что забирать с собой гранату противозаконно. Но боялся, что граната попадет к людям, которые «могут применить ее в своих целях».

В итоге М. приговорили к условному сроку в два года. Суд учел положительные характеристики ветерана боевых действий и то, что он «принимает активное участие в патриотическом воспитании школьников и молодежи, популяризации службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации».

Хотел сделать сувениры из патронов

Молчанов А. О. проходил службу по контракту (когда именно, в решении суда не указано). В это время он нашел на полигоне своей военной части 23 патрона разных калибров. О находке он никому не сказал и отвез боеприпасы в свою квартиру. А потом решил взять их с собой в отпуск и поехал на железнодорожный вокзал.

Но в отпуск Молчанов так и не уехал: его обыскали в зоне досмотра на вокзале и нашли в сумке боеприпасы. На суде Молчанов сказал, что хотел сделать из найденных патронов сувениры. Мурманский военный гарнизонный суд приговорил контрактника к штрафу в 40 тысяч рублей.

Приберег детонатор для Нового года

В ноябре 2021 года Иванов (имя неизвестно), который проходил военную службу по контракту, забрал у сослуживца в войсковой части в Крыму два взрывных устройства — имитационный патрон и электродетонатор. Сослуживец Иванова рассказал, что подобрал их в овраге части, показал находки Иванову и спросил, «знакомы ли тому данные предметы». Иванов попросил отдать ему боеприпасы и спрятал их в тягаче. А позже, при переезде в войсковую часть в Чечне, сложил взрывные устройства к своим личным вещам и вез в воинском эшелоне.

На станции Гудермес, куда приехал Иванов, проходили «оперативно-разыскные мероприятия», и он добровольно сдал сотруднику ФСБ взрывные устройства. На суде Иванов признал свою вину и сказал, что хотел использовать патрон и детонатор только для «создания шумового эффекта при праздновании Нового года». Иванов получил четыре года условно и штраф в 10 тысяч рублей. Суд учел, что контрактник награжден грамотами за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, и воспитывает двоих детей.

Хранил патроны, чтобы учиться стрелять

Руслан Бутаев, ветеран боевых действий, участвовавший в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, нашел на обочине дороги 15 патронов и отвез их к себе домой. Когда именно это произошло, в решении суда не говорится.

Когда сотрудник полиции пришел к Бутаеву в рамках «оперативно-разыскных мероприятий» и прямо спросил про незаконное хранение запрещенных предметов, военный сказал, что не хранит дома ничего подобного. Только когда полицейский нашел все 15 патронов — под шифером уличного туалета, — Бутаев признался, что они принадлежат ему. На суде Бутаев сказал, что знал о том, что хранить у себя найденные боеприпасы противозаконно, но он собирался всего лишь использовать их на учебных стрельбах. Он получил три года условно.

Забрали оружие для «личной безопасности»

В апреле 2022 года Егор Фоменко находился в Украине в зоне военных действий. Перед отбытием из войсковой части он нашел в окопе пять гранат, патроны и дымовые шашки, а потом вместе с сослуживцем поехал в Россию на машине. Но на контрольном пункте перед Керченским мостом полиция нашла боеприпасы в рюкзаке Фоменко и задержала его.

Сам Егор Фоменко рассказал, что, уезжая из части, как и требовалось, сдал все имевшееся у него оружие. А найденные в окопе гранаты, патроны и шашки решил оставить себе — «для личной безопасности». Суд учел молодой возраст и чистосердечное признание военного и назначил ему два года и семь месяцев колонии общего режима.

Похожая история случилась с Артемом Шаталовым, который служил в расположенной в Крыму части. 7 марта 2022 он нашел под сиденьем командира боевой машины пистолет Макарова, 16 патронов к нему и ручную гранату. Он забрал себе боеприпасы и зарыл их в землю у заброшенного здания, расположенного неподалеку от войсковой части.

Через месяц, 14 апреля, пьяный Шаталов пришел к своему тайнику, взял гранаты, пистолет и патроны и пошел к зданию сельской администрации. Через час его остановил сотрудник военной полиции — после того, как Шаталов выстрелил в воздух. Хотя полицейский увидел в кармане его брюк «предмет круглой формы», Шаталов отрицал, что незаконно хранит боеприпасы. Но в дальнейшем он признал свою вину и объяснил, что присвоил оружие «для личной безопасности». Шаталов получил два года и один месяц условно.

Взял гранату, чтобы порыбачить

8 июня 2022 года служащий войсковой части Воронежской области Никита Чернышов нашел в лесополосе ручную гранату и запал для нее и спрятал их в рюкзак. Спустя два дня с этим рюкзаком он доехал до железнодорожной станции, и при досмотре багажа у него нашли оружие.

Чернышов сказал, что не стал говорить начальству войсковой части о найденных боеприпасах, потому что хотел отвезти гранату домой и «использовать ее для ловли рыбы». Воронежский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 40 тысяч рублей.

Просто забыл гранату в спальном мешке

В Брянской области ветерану боевых действий выдали гранату «для возможного отражения атаки противника» (когда это произошло, в решении суда не указано). Гранату он так и не использовал и убрал ее в чехол спального мешка. А вернувшись из командировки в войсковую часть, не сдал оружие, потому что забыл про него. После этого он поехал на съемную квартиру и нашел гранату в чехле спального мешка, но не стал сообщать об этом начальству, потому что уже был нетрезв и из-за этого «боялся негативных последствий».

Военный положил гранату на открытую полку шкафа в коридоре, «чтобы она была в поле зрения» и он не забыл сдать ее позже в войсковую часть. Но в тот же день он поссорился с супругой и «устроил пьяный дебош», поэтому соседи вызвали полицию. Приехавшие полицейские нашли пьяного военного на лестничной клетке, ругающегося «нецензурной бранью». Зайдя в квартиру, полицейские первым делом увидели на открытой полке шкафа гранату.

В приговоре суда говорится, что военный награжден медалью Минобороны России и еще несколькими знаками отличия и имеет «исключительно положительную» служебно-боевую характеристику. Военного приговорили к условному сроку и штрафу (к каким именно, в приговоре не уточняется).