Два раза в год Фонд президентских грантов выделяет средства некоммерческим организациям на развитие социальных проектов. По итогам первого конкурса 2023 года поддержку на сумму 4,3 миллиарда рублей получили 1845 проектов. Как подсчитал «Холод», шестая часть из этих денег — более 700 миллионов рублей — пойдет на финансирование проектов, связанных с войной в Украине, военно-патриотическим воспитанием молодежи и военной историей.

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Солдатам — терапия. Их женам — курсы готовки и «муж на час»

На свой проект помощи участникам войны в Украине и их семьям общественная организация «Союз десантников» из Ивановской области получила 1,3 миллиона рублей. «Участники организации — ветераны боевых действий, действующие десантники, их семьи и все неравнодушные стали одной большой семьей и еще крепче сплотились в это не простое для всех время. Команда проекта постоянно на связи с участниками боевых действий, совместно с партнерами мы снабдили солдат всем необходимым, и на данный момент им не требуется ничего срочного, остается только поддерживать и верить в них», — говорится в описании проекта.

На выделенные деньги «Союз десантников» собирается оказывать «социальные услуги» родителям военным, их детям и женам и самим вернувшимся из зоны боевых действий. Например, для родственников военных планируется провести 24 занятия с психологом, а для их жен — клуб по интересам с приглашением специалистов по кулинарии, самопрезентации и арт-терапии. У детей от трех до 18 лет будет возможность посетить секции в военно-патриотическом клубе «Разведчик».

Деньги на похожие проекты получили «Боевое братство» из Самары (3,6 миллиона рублей) и Нижегородский «Центр общественных инициатив» (1,6 миллиона).

Фонд президентских грантов появился в 2017 году. За пять лет работы он выделил некоммерческим организациям 100 миллиардов рублей. В сентябре 2022 года в фонде открылось новое направление — поддержка НКО, которые оказывают «помощь семьям участников “специальной военной операции”». Принять участие в конкурсе президентских грантов может любая НКО. В среднем размер гранта составляет два миллиона рублей, но некоторые НКО получают за раз более 100 миллионов, писала «Новая газета». Фонд должен следить за целевым расходованием средств и предоставлять соответствующий отчет в управление делами президента.

«Сотни тысяч женщин остались без мужского плеча, без помощи, без кормильца. Они оказались не готовы к такому укладу жизни, новые жизненные реалии застали их врасплох. Необходимость прибытия на призывной участок в течение 1-2 суток не позволила мужчинам подготовить хозяйство к своему отъезду», — говорится в описании проекта фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом. Фонд указывает, что с 1 октября получает обращения от женщин, у которых мобилизовали мужей и сыновей и которые просят оказать помощь по хозяйству. В рамках проекта, как обещает фонд, как минимум 536 женщинам предоставят помощь «мужа на час»: поменяют выключатели, сменят смеситель или унитаз, прочистят трубы, отремонтируют мебель и окна, а также покосят траву, сменят колеса и вскопают землю.

«Вернувшиеся с фронта домой мужчины должны встретить любящие глаза родных и крепкие стены домов, где они живут, а не разрушающееся жилье и хозяйство, требующее неотложного и срочного ремонта», — пишет организация. На свой проект она получила 3,2 миллиона рублей.

Сад памяти «героям “СВО”»

«Наступают новые времена и появляются новые герои. В нашем небольшом округе не вернулись с зоны проведения “специальной военной операции” четыре воина, совсем молодых парня, без колебаний вставших на защиту своей Родины и своего народа, двое из них получили Орден Мужества посмертно. Мы считаем, что они, герои уже нашего времени, достойны увековечения рядом с героическими прадедами», — говорится в описании проекта «Время новых героев» историко-поискового клуба «Патриот» из Белгородской области.

Получив 491 тысячу рублей из Фонда президентских грантов, клуб собирается создать «сад памяти, посвященный героям “специальной военной операции”», а также «воспитывать чувство сопричастности к сохранению памяти о земляках, погибших при исполнении воинского долга» среди подростков и посетителей военно-исторического парка.

Территориальное общественное самоуправление «Новодобринский» из Волгоградской области предложила сделать спортивную площадку в память о 32-летнем Руслане Кахаеве, погибшем на войне в Украине. «Одна из главных проблем хутора — это отсутствие мест для активного отдыха детей, укрепления их здоровья. <...> К сожалению, в апреле 2022 года наш земляк, выпускник Руслан Кахаев погиб в ходе “специальной военной операции” на Украине, выполняя свой гражданский и воинский долг. Активисты ТОС “Новодобринский” приняли решение в память о нашем земляке разработать проект и совместными усилиями осуществить мечту Руслана [сделать детскую площадку на хуторе Добринка]». На площадку из фонда выделили почти 385 тысяч рублей.

Уроки стрельбы и переписка с фронтовиками для школьников

Спортивно-оздоровительный клуб по бодибилдингу и фитнесу «Атлант» из Брянска получил грант 996 тысяч рублей и разработает проект «Донбасс в сердце Витязей». Подростков допризывного возраста будут «военно-патриотически воспитывать». Например, в рамках проекта подростки будут писать письма бойцам на территории ЛДНР, и таким образом «у ребят завяжется регулярная переписка с военными», что «положительно скажется» на моральном и боевом духе солдат.

Организация из Свердловской области «Стражи границ» планирует потратить 1,3 миллиона рублей гранта на «Спортивно-тактические игры Vосток-Zапад» для мальчиков 7–11 классов. «Стражи границ» собираются обучить школьников строевой, огневой, физической и психологической подготовке, а затем провести спортивно-тактические игры. «В настоящее время одной из приоритетных задач национальной безопасности страны является формирование физической, моральной и психологической готовности молодежи к защите Отечества, привитие качеств гражданина и патриота», — объясняют значимость своего проекта его авторы.

Почти восемь миллионов получил проект общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи “Волонтерская рота боевого братства”» из Московской области. Организация обещает провести форум «Ржевская битва» для молодежи от 18 до 25 лет из России и Беларуси. В рамках форума у участников сформируют «правильную гражданскую позицию, основанную на уважении к истории нашей страны», организуют мероприятия по изучению истории Великой Отечественной войны, а еще проведут «вечерние event-мероприятия “Мы — Русский мир”».

«Четвероногие друзья» для российских военных

Несколько проектов посвящены животным. Например, организация «Сема» из Нижнего Новгорода получила 5,4 миллиона рублей для того, чтобы обучать собак и отправлять их в зону боевых действий. «Наши веpные четвеpoнoгие дpyзья-coбаки каждый pаз игpают oгpoмнyю poль в вoенныx и cпаcательныx oпеpацияx, и нынешняя cитyация на теppитopиях ДНР и ЛНР не является исключением. В настоящее время cyщеcтвyет oднo но — oтcyтcтвие дoлжнoгo кoличеcтва веpныx четвеpoнoгиx дpyзей, кoтopые мoгyт пoмoчь иcкать людей cpеди завалoв, наxoдить тяжелopаненыx людей и пpивoдить к ним cанитаpoв, coпpoвoждать pазвездчикoв пpи oбнаpyжении cкpытыx бoевыx тoчек», — говорится в пояснении к проекту.

Фонд из Перми «Следы человека в живой природе» использует грант в почти три миллиона рублей, чтобы «способствовать благополучию животных на освобожденных территориях»: предотвращать распространение инфекционных заболеваний на Херсонском, Угледарском направлениях, Мариуполе и Волновахе, кастрировать и обеспечитьь кормом не менее 600 животных.