Джастин Ройланд — соавтор популярного фантастического мультсериала для взрослых «Рик и Морти». Его голосом говорят оба главных персонажа в честь которых назван сериал — сумасшедший изобретатель Рик и его внук Морти. Из-за обвинений в домашнем насилии студия, выпускающая сериал, прекратила работу с Ройландом, а персонажи в следующих сезонах будут переозвучены.

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В середине января 2023 года стало известно, что прокуратура Калифорнийского округа Ориндж обвиняет Джастина Ройланда в домашнем насилии. По версии обвинения, в 2020 году Ройланд бил и силой удерживал девушку, с которой встречался и жил вместе (ее имя следствие не разглашает). Она обратилась в полицию, и в августе 2020 года Ройланд был арестован. Позднее его выпустили под залог в 50 тысяч долларов, и с тех пор по делу прошло несколько досудебных слушаний. Следующее запланировано на 27 апреля.

Ройланду грозит до семи лет лишения свободы, свою вину он не признал. Всего неделю назад адвокат Ройланда обвинил СМИ в «неточном освещении» ситуации и заявил, что ожидает, что дело скоро закроют в пользу его подзащитного. Однако вскоре стало известно, что еще несколько человек обвинили Ройланда в абьюзе и неподобающем сексуализированном поведении, в том числе по отношению к несовершеннолетним поклонницам.

Например, одна девушка рассказала, что 35-летний Ройланд начал флиртовать с ней по переписке в 2016 году, когда ей было всего 16 лет. Три года спустя он пригласил ее в бар, где, по ее словам, пытался напоить. Затем он привел ее в свою квартиру, где склонял к групповому сексу вместе с двумя другими девушками.

Другие пользовательницы соцсетей рассказывают похожие истории о том, как Ройланд писал им комплименты в личной переписке в соцсетях и спрашивал их, есть ли у них парни, когда те были несовершеннолетними. А журналистка Джордан Кручиола написала, что журналисты начинали расследовать, как Ройланд абьюзит женщин и до 2020 года: «Таких женщин и историй еще больше».

Ройланда уволили из «Рика и Морти». Телеканал Adult Swim, выпускающий мультсериал, ранее отказывался комментировать новости о Ройланде, но 24 января представитель канала Мари Мур объявила, что студия прекратила сотрудничество с Ройландом. Эта же информация появилась и в твиттере сериала.

Джастин Ройланд и Дэн Хармон создали анимационный научно-фантастический ситком о сумасшедшем ученом и его внуке в 2013 году. В течение шести сезонов мультсериал выходил в эфир на канале Cartoon Network в рамках ночного блока программ Adult Swim. Сериал был самым просматриваемым на канале: во время премъерного показа каждый выпуск последнего сезона посмотрели в среднем 560 тысяч зрителей.В 2018 году Adult Swim заказала еще 70 эпизодов мультсериала, чем фактически продлила «Рика и Морти» до 10 сезонов.

Ройланд не только писал сценарий, но и озвучивал двух главных персонажей шоу — изобретателя Рика и его внука Морти. Сейчас Adult Swim собирается пригласить на эти роли других актеров — сообщают неназванные источники The Hollywood Reporter. По их словам, Ройланд останется в титрах следующих сезонов шоу как соавтор, но Дэн Хармон будет единственным шоураннером.

Ройланд также создал и озвучил анимационную комедию «Обратная Сторона Земли» и спродюсировал мультсериал «Koala Man», которые транслировались на Hulu и Disney+. О дальнейшей судьбе сотрудничества Ройланда с Hulu и 20th Television пока ничего неизвестно. Ранее эти компании отказались от комментариев. Также уже после заявления Adult Swim стало известно, что еще на прошлой неделе Ройланд уволился из игровой студии Squanch Game, которую соосновал в 2016 году.