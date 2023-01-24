В середине января 2023 года стало известно о семье из Латвии, которая обратилась к российским властям за политическим убежищем. Причиной стало то, что родители «выступали за дружбу с Россией», и за это латвийские органы опеки якобы хотели отнять у них детей. «Холод» вспомнил еще четыре известных случая, когда иностранцы просили политическое убежище в России.

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Адриан Боке — бывший «кладовщик», считающий Бучу инсценировкой

Адриан Боке (слева). Фото: «МВД МЕДИА»

Весной 2022 года француз Адриан Боке ездил в Украину «с гуманитарной миссией». После своей поездки он рассказал французской радиостанции Sud Radio, что якобы был свидетелем съемки фейкового видео о преступлениях российской армии в Буче. Фрагменты того интервью публиковал в своем телеграм-канале Владимир Соловьев. По словам Боке, события в Буче были «инсценировкой», к которой причастны «американские кинооператоры». Тела погибших якобы специально привезли из других мест и разместили так, чтобы «произвести шокирующую съемку».

Во время своей поездки в Украину Боке также якобы стал свидетелем того, как члены батальона «Азов» пытали и убивали российских военнопленных в одном из ангаров в Буче. По словам Боке, после рассказов о преступлениях ВСУ ему стали поступать угрозы и неизвестные расстреляли его почтовый ящик из автомата Калашникова.

Французская газета Libération проанализировала даты, когда Боке ездил в Украину, и обнаружила, что его поездки были очень короткими. Три из них продолжались меньше суток, а самая длинная была короче 72 часов. За это время он якобы успел застать взрыв бомбы во Львове и проделать путь около 500 километров оттуда до Бучи и обратно.

Более того, Боке впервые оказался в Украине 4 апреля, спустя трое суток после окончания боевых действий в Буче и окрестностях: к тому моменту кадры оттуда уже были опубликованы.

Также подозрения у журналистов вызвало то, что Боке выдает себя за бывшего французского военного-спецназовца, но, по данным Libération, на самом деле служил кладовщиком на авиабазе и никогда не участвовал во внешних операциях в составе французской армии.

11 января 2023 года Боке сказал, что попросил российское гражданство и политубежище в России. 16 января в МВД заявили, что готовы рассмотреть его прошение, если он его подаст. После этого Боке сказал, что подал документы еще в декабре 2022-го.

Семен Бойков — австралийский казак, толкнувший 76-летнего мужчину на акции в поддержку Украины

Фото: Richard Milnes / Alamy / Vida Press

Атамана Семена Бойкова, который живет в Австралии и руководит местным казачьим сообществом, задержали 13 декабря в Сиднее. Это произошло после того, как он толкнул 76-летнего гражданина Австралии на митинге в поддержку Украины. Пострадавшего мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Бойков назвал свои действия самообороной и добавил, что на митинге оказался случайно: приехал в центр, чтобы купить теплую одежду для поездки в Москву, и «наткнулся» на акцию.



До этого Бойкова задерживали в апреле 2022 года: он ворвался на закрытое мероприятие и отказывался уйти. Также, по словам Бойкова, ранее он отсидел в местной тюрьме несколько месяцев и вышел раньше срока. Его приговорили к 10 месяцам заключения за то, что, несмотря на запрет, разгласил имя предполагаемого педофила. Оба этих инцидента никак не связаны с Россией и темой войны в Украине. Кроме этого, Бойков организовал автопробег в поддержку войны, а в октябре 2022 года устроил в Сиднее митинг с триколорами (но за это его не задержали).



15 декабря 2022 года Бойков попросил российское гражданство и политубежище в России. Он считает, что в Австралии ему грозит тюремный срок за «пророссийскую позицию». Сейчас Бойков находится на территории генконсульства России в Сиднее. В интервью изданию «Чита.ру» он рассказал, что в это время «не отсиживается» и якобы помогает сдерживать поставки оружия в Украину.

Дмитрий Schokk Гинтер — рэпер из Германии, который раньше выступал вместе с Оксимироном

Фото: телеграм-канал «дима бамберг»

Рэпер Schokk из Германии, также известный как Дмитрий Гинтер, родился в Казахской ССР в 1980 году и спустя 16 лет вместе с семьей переехал в Германию. В начале 2010-х он вместе с Оксимироном был участником лейбла Vagabund. С того же периода Гинтер стал регулярно ездить в Россию, а после начала российского вторжения в Украину решил переехать в Москву, отметив, что «чувствует себя русским в душе».



Гинтер неоднократно писал в соцсетях, что выступает за победу России в войне. В одном из своих твитов он заявил, что «финансово и морально» поддерживает российских военных (сейчас твит удален). Один из пользователей отметил под этим твитом аккаунт саксонской полиции Германии и предложил ведомству проверить Гинтера. В полиции ответили, что твит отправили на рассмотрение.

На тот момент рэпер жил в Москве, но из-за истечения срока действия визы вскоре должен был вернуться в Германию. Сейчас, судя по публикациям в соцсетях, Гинтер находится в России. В том, что началась война, он винит Англию и США, а украинцев называет «кретинами с промытыми мозгами».



Гинтер попросил политическое убежище в России 7 ноября 2022 года. Он заявлял, что в Германии ему грозило три года тюрьмы за «публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО». Гинтер сказал Mash, что на него «настучали» главные редакторы Русской службы Би-би-си, «Медузы» и «Медиазоны». Это произошло после того, как главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов ретвитнул Гинтера, процитировав мем, — но рэпер решил, что на него пожаловались всерьез.

Что за мем? В апреле в твиттере возник спор относительно профессионализма живущего в Германии политолога Сергея Сумленного. В ходе спора за Сумленного вступился российский телеведущий Дмитрий Губин. Он назвал оппонента Сумленного «типичным представителем страны третьего мира», а тот в ответ обозвал Губина «дохуя возомнившим о себе понауехавшим быдлом» и «подзалупной перхотью». Тогда Губин и написал сообщение, ставшее впоследствии мемом: «Ваш твит нарушает законы Германии (в т. ч., Netzwerkdurchsetzungsgesetz: Paragraph 185 stgb, Beleidigung), и я проинформировал о нем полицию. Надеюсь, ваша личность будет идентифицирована. При пересечении границы Германии вы это узнаете точно. Это Европа, а не Россия». Paragraph 185 stgb Beleidigung — это статья 185 немецкого Уголовного кодекса («Оскорбление»).

Илья Кива — бывший участник «Правого сектора», теперь считающий Путина «великим правителем»

Фото: Wikimedia Commons

Илья Кива — бывший депутат украинской Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и экс-советник бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. В 2014 году Кива также был политическим руководителем подразделения «Правого сектора» в восточной Украине и помощником Дмитрия Яроша, который был лидером движения. В 2016–2017 годы Кива выступал за «насильственную украинизацию жителей Донбасса» и заявлял, что всех «любителей Русского мира будут стирать с лица земли украинской». В 2019 году он вступил в ОПЗЖ и, по словам Виктора Медведчука, «осознал многие вещи» и занял пророссийскую позицию.



В октябре 2021 года Кива поздравил Путина с днем рождения и назвал его «великим правителем», а в конце декабря заявил, что Украина должна быть частью «единого славянского союза» с Россией. В январе 2022 года, за месяц до начала войны, Кива называл возможное российское вторжение в Украину «освобождением».



Экс-депутат украинской Рады попросил политическое убежище в России в апреле 2022 года, обратившись с открытым письмом к Путину. В Украине его объявили в международный розыск и обвинили в пропаганде войны, призывах к захвату государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и госизмене.