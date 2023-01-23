В ноябре 2022 года в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Взрывное устройство оказалось в конверте, который неизвестные прислали в посольство. В ноябре и декабре подобные посылки получили еще пять адресатов, среди которых испанские официальные лица и компания, которая поставляет оружие в Украину. 23 января газета The New York Times сообщила, что западные спецслужбы полагают, что за рассылкой посылок с бомбами в Испании стоит «Русское имперское движение». «Холод» рассказывает, что о нем известно.

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Бомбы из конверта в Мадриде

В конце 2022 года в госучреждения Испании стали поступать посылки со взрывчатыми устройствами. Всего шесть таких посылок получили в Министерстве обороны, резиденции испанского премьер-министра, посольствах США и Украины и на фабрике оружейного производителя Instalaza в Сарагосе (военную технику производства этой компании Испания поставляет в Украину).

Большинство посылок удалось обезвредить до взрыва. Сотрудник украинского посольства получил легкое ранение, но обошлось без жертв.

Следователи полагают, что за рассылкой бомб стоит «Русское имперское движение» — радикальная группировка, которую Государственный департамент США считает террористической организацией, связанной с российскими спецслужбами.

The New York Times пишет, что испанской полиции удалось установить, что представители «Русского имперского движения» бывали в Испании, и выявить их связь с консервативными испанскими организациями.

Американские власти «не исключают», что деятельностью ультраправой группировки в Испании руководило Главное управление Генштаба (ГРУ), — сообщают источники газеты. По их мнению, у «Русского имперского движения» и ГРУ одна цель — «дестабилизировать западные правительства и посеять хаос в Европе».

Движение «духовной русской экспансии»

«Русское имперское движение» — ультраправое радикальное движение, которое в начале нулевых создал участник националистических движений 1990-х Станислав Воробьев, ранее работавший в прокуратуре. В группе движения во «ВКонтакте» указано, что движение было создано для «защиты традиционных русских ценностей и православной церкви, поддержки политической и духовной русской экспансии, борьбы с русофобией и нелегальной иммиграцией».

Организация проводила митинги и шествия и занималась «агитацией и пропагандой православия, монархической идеи и христианского национализма», выпускала ежеквартальный журнал «Имперский курьер», который после признания экстремистским переименовали в «Имперский взгляд», а также газету «Правый взгляд», где публиковались новости «о ярких православных и монархических событиях». Кроме того, в официальной группе движения описаны и стратегии международного сотрудничества:

«Славянский Крест» — взаимодействие со славянскими народами Балкан;

«Последний крестовый поход» — создание общеевропейского христианского движения, основной целью которого является возвращение правого движения Европы к христианским основам европейской цивилизации.

В апреле 2020 года США и Канада признали «Русское имперское движение» международной террористической организацией. В Госдепартаменте заявили, что движение проводило военизированные тренировки для неонацистов в Европе в двух тренировочных центрах в Петербурге. Там, по информации ведомства, прошли 11-дневную подготовку двое граждан Швеции, которые совершили теракт у кафе и приюта для беженцев в Гетеборге в 2016 году.

Российский МИД назвал это решение «рассчитанным на внешний пропагандистский эффект», при этом еще в 2012 году сайт РИД в России внесли в реестр экстремистских материалов. А еще тремя годами ранее экстремистскими признали публикации газеты и журнала, принадлежащих движению.

Имперцы и война в Украине

После 2014 года члены «Русского имперского движения» создали боевую организацию «Имперский легион» и воевали на востоке Украины на стороне пророссийских сил. Руководитель движения Воробьев призывал «освободить русскую территорию от украинских сепаратистов». Бойцы «Имперского легиона» участвовали и в боевых конфликтах на Ближнем Востоке. Кроме того, в соцсетях организации подтверждалась информация о гибели как минимум двух легионеров в Ливии.

По данным немецкого издания Spiegel, бойцы «Русского имперского движения» участвуют и в полномасштабном вторжении в Украину. 24 февраля командир «Имперского легиона» Денис Гариев написал, что выступает за «ликвидацию сепаратистского образования под названием Украина». В марте в близком движению телеграм-канале «Партиzан» объявили набор добровольцев. 19 апреля стало известно, что Гариев был ранен и эвакуирован в Россию, а месяцем позже убили его заместителя.

В разные годы представители РИД принимали участие в «Конгрессе европейских монархистов» в Австрии, выступали на встречах ультраправых группировок и конференциях, организованными правыми партиями в Испании, Германии и Швеции, отрицали существование эпидемии коронавируса в своих соцсетях и выступали против ковидных ограничений. В отчете испанских спецслужб, поступившем в Министерство внутренних дел в Испании в 2020 году, РИД упоминалось среди организаций, которые распространяют дезинформацию о COVID-19 и призывают к терактам из-за ограничений во время эпидемии.

Представители РИД неоднократно критиковали действия Владимира Путина. Например, в ответ на новость о решении Путина не прерывать поставки зерна в Африку движение в своем телеграм-канале задалось вопросом: «А вот слабо Путину раздать русское зерно нуждающимся в нем русским?». Сдачу Херсона в канале прокомментировали так: «Не очень дорого ценит президент километры русской земли, областные центры и главное — жизни русских людей, которых уже начали убивать окраинские зомби».

«Русское имперское движение» «не занимается ни разведкой, ни террором, — прокомментировал представитель организации журналистам РБК. — Мы также не проводим и не планируем проводить никаких террористических акций на территории Испании даже против представителей сепаратистского киевского режима».