В Центральной Азии президенты десятками лет управляют государствами и даже после ухода со своих постов продолжают влиять на политику и остаются в памяти людей «лидерами нации». «Холод» рассказывает, как в этих странах формируют образы президентов.

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Туркменистан: плакаты со стихами президента, портреты и ковры

В сентябре 2020 года бюджетников Лебапского велаята (области) обязали покупать книгу «Принципы туркменской государственности», написанную экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. При этом книга продавалась лишь в нескольких магазинах в областном центре. Издание «Радио Азатлык» писало, что невыполнение этого требования воспринималось как госизмена (но о реальных судебных делах из-за этого ничего неизвестно).

В декабре 2021 года туркменских работников школ и медучреждений вынудили купить плакаты с новым стихотворением Гурбангулы Бердымухамедова «Да здравствует мирная жизнь!». Размер таких плакатов составлял метр на два с половиной и на них собирали примерно по два доллара (по курсу черного рынка). В январе 2022 года госслужащих Лебапского велаята обязали заменить портреты президента, потому что он сменил пиджак: на прошлогодних снимках президент был в черном пиджаке, а спустя год надел темно-синий.

Традиция требовать от туркменских госслужащих поддерживать власть сохранилась и при нынешнем президенте Сердаре Бердымухамедове, который вступил в должность в марте 2022 года. На первой неделе января 2023 года бюджетников Балканского велаята заставили сдать около 16 долларов (по черному курсу) на замену портретов президента в учреждениях и предприятиях, покупку туркменских ковров под эти портреты и развешивание плакатов с девизом 2023 года «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром». Также часть собранных средств должна пойти на подписку на государственные газеты и журналы. Все взносы заставляли сдать до 8 января и к 9 января — уже развесить портреты, ковры и плакаты. По словам самих бюджетников, такие платежи составляют 20% от зарплаты некоторых учителей в Туркменистане.

Казахстан: сказки о президенте и сорт тюльпанов в его честь

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном 27 лет. В 2019 году он покинул пост президента и только в 2022 году формально перестал влиять на политику страны, когда действующий президент Касым-Жомарт Токаев отменил требование согласовывать с Назарбаевым вопросы внутренней и внешней политики.

В годы президентства Назарбаева слог «Нур» из его имени добавили, например, в названия поселка Нуркент, партии «Нур Отан», медиахолдинга «Нур Медиа», интернет-портала Nur.kz и банка Nurbank. В честь Назарбаева назвали аэропорт, учебные заведения, улицы и даже сорт тюльпанов. С 2012 года 1 декабря в стране празднуют День первого президента.

Государственная киностудия «Казахфильм» сняла о нем шесть художественных фильмов, про экс-президента писали детские сказки. В Уголовный кодекс включили статью о посягательстве на жизнь Назарбаева, о его публичном оскорблении и посягательстве на его честь и достоинство, а также о нарушении гарантий неприкосновенности.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты под лозунгом «Шал, кет» («Дед, уходи»): их участники хотели, чтобы у Назарбаева стало меньше полномочий. После этого его отправили в отставку с поста главы Совбеза и главы правящей партии «Нур Отан», а саму партию переименовали в «Аманат». В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву, в Астане и Алматы стали исчезать таблички с его именем. А в начале 2023 года стало известно, что по решению Конституционного суда Казахстана Назарбаева лишили звания почетного сенатора и титула елбасы (лидера нации).

Таджикистан: стихи от главы МИДа и конкурсы сочинений о президенте

В декабре 2015 года президенту Таджикистана Эмомали Рахмону присвоили пожизненный титул «основателя мира и национального единства — Лидера нации», а в 2016 году в городе Гиссар установили памятник книге «Таджики в зеркале истории», которую написал Рахмон.

В честь таджикского лидера пишут стихи, песни, а также издали одну пьесу. В 2015 году таджикские поэты выпустили 80-страничный сборник стихотворений «Лидер» о президенте, а в 2017 году вышла посвященная Рахмону песня, где президента назвали «шахом всех шахов» и сравнили с солнечным светом. Стихи к песне написал поэт Нихони — по информации источников таджикского портала «Ахбор», под таким псевдонимом занимается творчеством глава таджикского МВД Рахимзода Рамазон Хамро.

В 2016 году на историческом факультете Таджикского национального университета появился курс лекций на тему «Эмомали Рахмон — основоположник нового Таджикистана». В том же году комитет по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана объявил среди студентов страны конкурс на лучшую статью, а среди школьников — на сочинение о «лидере нации». Лучшие из них должны были составить отдельный сборник. Школьникам тоже предложили поучаствовать, написав сочинение на тему «Молодежь — последователи Лидера Нации».

Узбекистан: от музея портретов к запрету на упоминание имени

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов руководил страной 27 лет и умер в сентябре 2016 года. Пришедший ему на смену Шавкат Мирзиёев обещал увековечить память Каримова: например, дать имя экс-президента страны Ташкентскому государственному техническому университету, автомобильному заводу в Асаке, Дворцу искусств в Фергане, Ташкентскому международному аэропорту, а также центральным улицам в Ташкенте, Каракалпакстане и областях Узбекистана.

В мае 2017 года Академия художеств Узбекистана объявила конкурс на лучший портрет Каримова, а в августе того же года в Ташкенте открылась выставка фотографий и портретов первого президента. На этом местные власти не остановились: бывший дворец Каримова стал музеем, как пишет «Радио Азаттык», с его «героическими портретами».

Вскоре курс Мирзиёева сменился: на телеканалах Узбекистана запретили упоминать Каримова, его портреты и лозунги с цитатами требовали снять со стен, книги Каримова отправили в макулатуру.