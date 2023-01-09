Уже несколько дней в соцсетях обсуждают травлю тувинки, родившей первого в этом году петербуржца. То, что им стал тувинец, некоторые пользователи назвали кошмаром, а самого ребенка — «коренным чурбаном». Однако это не единственный подобный случай. «Холод» рассказывает о том, как россияне из разных городов реагируют на появление на свет детей этнических меньшинств, которым, по их мнению, «тут не место».

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Уроженка Тувы родила в Петербурге — это вызвало негатив в соцсетях

Сообщество «Новая Тыва» обратило внимание, что 25-летнюю уроженку Тувы Венеру (ее фамилия неизвестна), которая родила первого петербуржца в 2023 году, затравили в группе «Питер сегодня» во «ВКонтакте»: там запостили новость о рождении первого петербуржца. В комментариях к ней пользователи задались вопросом, почему Венера «не нашла роддом поближе к Туве», и назвали ее и ее новорожденного сына «оленеводами».

Оригинальный пост, под которым собрались оскорбительные комментарии, из паблика «Питер сегодня» вскоре удалили, но в ночь с 7 на 8 января 2023 года опубликовали вновь. На этот раз — с предупреждением, что за негативные комментарии пользователи будут отправлены в черный список группы.

В Самаре произошло то же самое

Похожая ситуация произошла в Самаре, где первой новорожденной в 2023 году стала дочка, как пишут пользователи соцсетей, киргизки Эльнуры Алымкуловой. Пост о рождении девочки появился в группе «Подслушано Самара»: в нем упоминалось, что Алымкулова стала мамой в шестой раз. В комментариях самарчане писали, что такие женщины, как Эльнура, «множатся как тараканы» и занимаются «замещением славянского народа».

Некоторых возмутили даже имена новорожденных — это было в Подмосковье

Новость о том, что детей, которые первыми в новом году родились в подмосковном городе Раменское, назвали Амиром, Давидом и Ханифой также возмутила некоторых россиян. В то же время одного из новорожденных назвали Егор — по поводу этого имени негативных комментариев не было.

Подписчики раменского паблика «ГородОк» в комментариях сравнили родителей детей с «тараканами» и назвали их людьми, которые «не смотрят фильмы, не ходят в музеи и театры, а противозачаточными и презервативами не пользуются, потому что религия запрещает».

Неужели такое пишут все?

Под перечисленными постами есть и добрые комментарии. Например, многие желают матерям и их детям здоровья и напоминают россиянам о том, что Россия — многонациональная страна.

«Комментарии от взрослых на вид людей поражают», — добавляют некоторые пользователи. К тем, кто оставляет ксенофобные комментарии, были и обращения: «Пусть будет стыдно нелюдям, пишущим гадости женщине, которая родила ребенка. Неважно, откуда она и сколько еще есть детей в семье. Нужно уважать людей!».