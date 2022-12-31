В новогодние праздники и особенно 31 декабря люди постоянно запускают салюты. Для собак и кошек это огромный стресс, иногда животные могут даже сорваться с поводка и убежать. К сожалению, дома тоже не спрятаться от громких звуков. Ветеринарный врач Наталья Федосеева составила гайд, как помочь питомцам спокойнее провести праздники. «Холод» публикует главные советы.

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Что может вызвать стресс у питомца?

Хлопушки;

петарды;

фейерверки;

бенгальские огни;

шум, суета в доме;

гости.

На фоне стресса или испуга у животных может случится кардиогенный отек легких — сердечный приступ. В группе риска находятся животные с сердечными патологиями, а также возрастные и не обследованные питомцы, особенно породистые, так как у них может быть генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям.

Как понять, что у животного стресс?

Дыхание с открытым ртом (у кошек);

очень частое дыхание с дополнительным привлечением мышц живота;

синий оттенок слизистой ротовой полости (язык, десны);

обильное слюнотечение;

животное пытается вырваться, убежать, спрятаться;

проявление неестественной для животного агрессии;

угнетенное состояние;

«стеклянный» взгляд;

снижение активности.

Как это предотвратить?

Заранее оградить его от всех возможных стрессовых факторов;

не взрывать хлопушки;

не открывать окна;

создать укрытие для животного, куда он может спрятаться и меньше слышать пугающие звуки;

заранее вывести собаку на прогулку, чтобы ей не пришлось гулять в самое шумное и стрессовое время;

давать успокоительные c доказанной эффективностью, но давать их питомцам нужно аккуратно и обязательно консультироваться перед этим с ветеринаром, так как у всех препаратов могут быть противопоказания и реакция животного может быть разной.

Гайд целиком можно прочитать здесь.