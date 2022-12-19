Еще в марте житель Абакана 58-летний Игорь Покусин облил краской баннер с буквой Z и написал «Слава Украине» на стене краеведческого музея. Покусина вычислили по камерам и дали условный срок за вандализм. Спустя девять месяцев его повторно задержали и теперь подозревают в покушении на госизмену. «Холод» рассказывает историю Игоря Покусина — украинца по национальности, который основал в Абакане движение против произвола силовиков и теперь может сесть на 15 лет.

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Рано утром 8 декабря сотрудники ФСБ в Абакане пришли домой к Игорю Покусину и его жене Елене. «Подняли с постели, надели на Игоря наручники и увели», — рассказывает Елена Покусина. От сотрудников ФСБ она узнала, что ее мужа обвиняют в покушении на госизмену. Спустя пять дней ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщил, что Игорь Покусин пытался уехать в Украину, где, по версии спецслужб, собирался воевать против России в составе ВСУ.

Игорю Покусину 58 лет. По словам его жены Елены, у него стент в сердце и протезы вместо двух суставов: «У него голеностоп собран на металлоконструкцию. Он не может пройти 100 метров, он хромой-косой. С его заболеваниями ему нужно несколько минут полежать, после того как он побудет в вертикальном положении». Всю жизнь он проработал пилотом гражданской авиации, в последние годы — опрыскивал с самолета удобрениями поля. А еще — занимался активизмом.

В Абакане Игоря Покусина знают как оппозиционера: в 2013 году он вместе с женой безуспешно выдвигал свою кандидатуру на выборы в Верховный совет Хакасии от партии Парнас, после убийства политика Бориса Немцова приходил на митинги его памяти. В 2014 году вместе с хакасским журналистом Михаилом Афанасьевым добился того, чтобы в Абакан приехала делегация Совета по правам человека.

Участвовать в политике Игорь и Елена Покусины стали после того, как в 2012 году их сына Максима приговорили к 9,5 годам колонии за попытку продать 48 граммов гашиша. Игорь Покусин был уверен, что сына осудили незаконно, а полицейские, которые проводили «контрольную закупку» (то есть сымитировали процесс покупки наркотиков), сфальсифицировали доказательства. Он несколько раз выходил в одиночные пикеты и создал движение «Доколе», к которому предложил присоединиться людям, пострадавшим от действий силовиков.

В 2013 году это движение, как писала «Новая газета», поучаствовало в том, чтобы организовать митинг после резонансного убийства 25-летнего жителя Абакана Артема Карлышева. Он погиб после того, как его избили трое мужчин, — но следователи не стали возбуждать уголовное дело, потому что пришли к выводу, что он умер от острой сердечной недостаточности. Расследовать это убийство СК начал только после общественного давления.

«Сейчас мы тебя убьем»

«Все началось в марте, когда люди выходили на улицы, чтобы протестовать, и еще верили, что могут как-то повлиять на ситуацию. Игорь Борисович тоже так сделал, — рассказывает Елена Покусина. — Он выразил свою позицию хулиганским способом, не по возрасту — написал на фасаде нашего краеведческого музея “Слава Украине”». Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Через два месяца, 26 мая, дом Покусиных обыскали, забрав все ноутбуки и телефоны. Самого Игоря Покусина задержали: за надпись и облитый краской Z-баннер его обвинили в «вандализме по мотивам политической ненависти».

Отправлять под арест Игоря Покусина не стали, отпустили под подписку о невыезде. «Он подумал-подумал и сказал: “Пожалуй, мне стоит уехать”», — рассказывает Елена Покусина.

Но вылететь ему не дали: в аэропорту Красноярска, откуда он купил билет в Казахстан, его задержали и повезли обратно в Абакан, надев на голову мешок.

«Он сказал, что на выезде из Красноярска — где-то в районе поселка Зеледеево — машина свернула в лес. Я его спрашиваю: “И что, сказали яму рыть?” Он отвечает: “Примерно так”. Стреляли у него над головой. Сказали: “Признавайся, что ты ехал на Украину вступить в ВСУ”. И сняли [это признание] на видео. Он говорит: “Ну что мне остается делать?” Ему просто сказали: “Сейчас мы тебя убьем, будем шокером еще бить, — зная, что у него в сердце стент. — Сердчишко-то у тебя не выдержит”. Наручники ему затянули так, что руки опухли».

После возвращения в Абакан суд сменил меру пресечения Покусина на более жесткую — отправил под домашний арест.

«Решил перейти на сторону противника»

Игорь Покусин родом из Одессы, в Абакан он приехал еще в юности — по распределению после летного училища. По словам его жены, еще во время расследования дела о вандализме сотрудники полиции делали акцент на том, что Покусин — украинец: спрашивали, знает ли он язык, общается ли с родственниками из Одессы.

7 декабря суд вынес ему приговор по делу о вандализме: шесть месяцев условного срока. А на следующий же день его задержали по новому обвинению — покушение на госизмену — и отправили в абаканское СИЗО.

Какие у спецслужб доказательства того, что Игорь Покусин действительно хотел вступить в ВСУ, пока понять невозможно: следствие еще идет, говорит «Холоду» адвокат обвиняемого Алексей Котельников. По его мнению, выводы можно делать только по косвенным признакам — например, на основании того, что прозвучало в суде, когда Покусину избирали меру пресечения. На заседании следователь сказал, что сразу несколько свидетелей — один из них анонимный — утверждают, что в разговоре с ними Покусин сам делился планами поехать в Украину и помогать ее войскам.

Сам Покусин не отрицает, что из Казахстана рассчитывал поехать в Украину. Но по его словам, он хотел навестить больных родственников, передает его слова адвокат. О том, действительно ли Покусина вывезли в лес с мешком на голове и заставили оговорить себя на камеру, Алексей Котельников не знает: подзащитный ему об этом не рассказывал, а следователь со всеми материалами дела его еще не знакомил.

Вероятно, спецслужбы считают доказательством надпись «Слава Украине». Цитируя сообщение ФСБ, ТАСС пишет: Покусин «решил перейти на сторону противника» и именно «для этого совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона».

«Я предполагаю, что в новом уголовном деле многое взято из материалов предыдущего — о вандализме», — говорит адвокат Алексей Котельников. В суде у Покусина выясняли, из каких побуждений он испортил баннер с буквой Z. Теперь слова о его мотивации могут лечь в основу дела о переходе на сторону врага.

«А когда приговор по делу о вандализме вступит в силу, то все материалы, которые оттуда исходят, станут обстоятельствами, не требующими доказательств. То есть следователям в этой части можно будет не прилагать никаких усилий, просто брать материалы из первого уголовного дела — и все», — рассуждает Котельников.

В июле, когда Игорь Покусин рассказал жене, что его вывезли в лес с мешком на голове, он попросил ее «никуда не жаловаться». «Потому что он понял, что могут сделать с человеком в этой стране — абсолютно все. И он боялся за меня, — рассказывает Елена Покусина. — Но я не переживаю по этому поводу. Убить меня не убьют, а говорить об этом надо».