В начале декабря Кирилл Канаев обнаружил, что кто-то создал поддельные аккаунты с его фотографиями, чтобы публиковать посты в поддержку Владимира Путина и войны. Кирилл связался с владельцем профиля и добился удаления своих фото, а заодно узнал, сколько можно заработать с помощью такой пропаганды. «Холод» рассказывает его историю.

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Ночью с 5 на 6 декабря Канаев решил проверить свой старый профиль в «Одноклассниках»: на страницу он заходил редко, держал ее только для того, чтобы время от времени общаться с дальними родственниками. Неожиданно в списке рекомендованных друзей Канаев увидел аккаунт «Руслана Синицина» со своей фотографией на аватарке. «Сначала я подумал, что сайт как-то заглючил, — вспоминает Кирилл в разговоре с “Холодом”. — Зашел в профиль “Руслана”, убедился, что там действительно мои фото, все заскринил и решил написать владельцу аккаунта личное сообщение».

Дожидаясь ответа, Кирилл решил проверить и «ВКонтакте». Там он тоже нашел аналогичный фейковый профиль, который публиковал посты в поддержку «специальной военной операции» и Владимира Путина. Тогда Канаев решил написать владельцу и этой страницы.

«Мне не понравилось то, что делают эти люди, — объясняет он. — Ладно бы это были всего лишь фейки, которые взяли мои фотографии и просто как-то существовали, но тут было высказывание своих политических мнений с использованием моих изображений».

Ответ он получил только во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены). «Теперь уже, раз Вы нашли эту страницу, хочу попросить оставить все как есть, и не удалять ваши фото. Извините», — через пару часов написал «Руслан Синицин», пояснив, что фото ему нужны для работы, хотя это его, «конечно же, не оправдывает». Канаев не согласился и потребовал удалить снимки. «Я вас услышал, Кирилл», — ответил неизвестный и пообещал, что «завтра же» уберет фото. Снять их сразу он отказался, потому что «нужно дождаться ответа начальства, иначе будет выговор».

«Я пригрозил полицией: сказал, что, если он не удалит все до трех часов ночи, я напишу онлайн-заявление в МВД России, а потом пойду с иском в суд», — рассказывает Кирилл. На следующий день все его фотографии были удалены со страницы. Вместо них на странице «Руслана» появилось несколько новых фото — уже другого человека, — часть из них со скрытым лицом.

Той же ночью Кирилл решил связаться со своей знакомой, работающей в одной из провластных организаций: «Я с ней не общаюсь обычно. Ее действия я не оцениваю, пока они меня не касаются». Она рассказала Канаеву, что автору страницы действительно придется заплатить штраф. «Про начальство он не пиздит, реально пизды дадут, — пояснила девушка в голосовом сообщении (запись есть в распоряжении редакции. — Прим. “Холода”). — Если изначально страница привязывалась к этому человеку и если этой страницы не будет, его посты не зачтутся, и он останется без части зарплаты — 6-8 тысяч он теряет». По словам девушки, чтобы удалить фото, «Руслан» действительно должен был сперва обратиться к «бригадиру» — ответственному за работу в соцсетях.

Знакомая также объяснила Кириллу, «медийные задачи» — команды людей должны публиковать в соцсетях посты в поддержку действий российских властей.

На следующий день Кириллу снова написал «Синицин», теперь с другого аккаунта. На его странице снова были фото Канаева. «Как я понимаю, это был владелец того же самого, первого фейка, — говорит Кирилл, — просто решил как-то прикольнуться надо мной». «Холод» попытался связаться с «Русланом Синициным», но не получил ответа. Кирилл Канаев планирует закрыть свои аккаунты, чтобы его фото «не летали по всему интернету».

Откуда берутся боты

Подобные страницы в соцсетях, агитирующие в поддержку войны и действующей власти, называют «ботами» или «троллями». Впервые о работе таких сетей заговорили еще в нулевых, во времена «Живого журнала». В 2013 году журналисты подробно рассказали о «фабрике троллей» в Ольгино и ее связи с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, а также поговорили с несколькими бывшими сотрудниками и даже устроились на работу «троллями».

В 2022 году «фабрики» по-прежнему работают — теперь они поддерживают войну в Украине. В одну из таких организаций весной 2022 года удалось попасть корреспондентке «Фонтанки» Ксении Клочковой. По ее наблюдениям, в 2022 году «троллями» по-прежнему работают преимущественно молодые люди: некоторые из них приехали в Россию из Казахстана и Беларуси и не смогли найти хорошей работы, другие пришли по собственным убеждениям. Задача таких сотрудников — подвергать сомнению действия оппозиции, говорить о широкой массовой поддержке власти, правильности ее действий в Украине и не только.