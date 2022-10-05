«Вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц». Яшину предъявили обвинение

Следователь по особо важным делам предъявил официальное обвинение политику Илье Яшину по делу о «фейках» про армию.

«Яшин испытывает неприязнь к политической системе в России, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР, понимает, что он (Яшин — Прим. "Холода") является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные», — процитировал Яшин текст обвинения.

Адвокат Яшина Вадим Прохоров охарактеризовал обвинение как «тупое, но сформулированное витиевато». Защита оппозиционера вызвала в суд в качестве свидетеля представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«Его выступления обществу предлагается воспринимать как истину в последней инстанции. Вот мы и хотим допросить мрачного генерала о том, где он черпает информацию и почему ее необходимо принимать на веру», — написал Яшин.

8 августа Илью Яшина отправили на два месяца в СИЗО по делу о «фейках» про армию России (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Ему грозит до 10 лет колонии. Поводом для дела стал стрим политика в YouTube, на котором он рассказывал о военных преступлениях российской армии в Буче.

Источник: Илья Яшин

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