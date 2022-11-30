В апреле 2022 года в аэропорту Нидерландов голландская разведка отказала во въезде некому Виктору Мюллеру Феррейре. Он приехал на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге, но его отправили обратно в Бразилию. Под видом бразильца Феррейры скрывался Сергей Черкасов, шпион ГРУ. В Бразилии после возвращения из Нидерландов Черкасова приговорили к 15 годам тюрьмы, но сейчас Россия хочет его вернуть и утверждает, что он обвиняется в участии в ОПГ. Журналисты Bellingcat рассказали о нем.

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Наркоторговец из Липецкой ОПГ

Россия обратилась к министру юстиции Бразилии с запросом об экстрадиции Черкасова 27 июня 2022 года, чуть менее чем через три месяца после его ареста в Нидерландах и через месяц после вынесения приговора в Бразилии. Там его обвинили в подделке документов.

Изначально Россия отправила запрос от Генпрокуратуры к министру юстиции Бразилии. На документе стоит подпись заместителя генпрокурора Петра Городова. В нем просят об экстрадиции Черкасова и сообщают, что его обвиняют в приготовлении к сбыту наркотиков и в участии в преступной организации. 24 июня 2022 года (за три дня до отправки запроса) Мещанский районный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

К запросу прилагался обвинительный акт, подписанный начальником отдела по борьбе с наркотиками МВД. В нем утверждается, что Черкасов контролировал доставку героина из Москвы другим членам группы, находящейся в Липецке.

В обвинительном заключении, направленном в Бразилию, подробно описаны детали преступлений и лица, фигурирующие в них помимо Черкасова. Все эти люди действительно существуют и им были выдвинуты обвинения еще в 2015 году, а в 2017-м суд признал их виновными. Но имя Черкасова не фигурирует в решениях судов по этим делам, и ни один из юристов, работающих по этому делу, не вспомнил Черкасова.

Кроме того, на момент совершения всех приписываемых преступлений Черкасов работал в туристическом агентстве в Бразилии и путешествовал. За последние 10 лет он несколько раз приезжал в Россию под своим именем и не был задержан. Он успел посетить Москву, Калининград, Белгород и Самару в 2015, 2017, 2018, 2020 и 2021 годах — об этом свидетельствуют данные о поездках, которые нашли сотрудники Bellingcat в базе данных «Розыск-Магистраль».

В обвинительном заключении есть и другие несостыковки. В одном фрагменте документа говорится, что 10 августа 2013 года были задержаны некоторые сообщники Черкасова, а сам Черкасов в это время успешно доставлял в Липецк партию героина. В другом фрагменте утверждается, что в этот же день был задержан и Черкасов — и это якобы помешало ему доставить героин в Липецк.

Все задержания подробно описаны в обвинительном акте по каждому из участников группировки: указаны время, место, обстоятельства. При этом подробности задержания Черкасова неизвестны.

В международный розыск Черкасова потребовали объявить только 23 июня 2022 года.

Стажер из Бразилии

16 июня 2022 года голландская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором рассказывалось о сорванной попытке агента ГРУ под видом стажера внедриться в Международный уголовный суд в Гааге. Агента отправили обратно в Бразилию, сообщив властям, что его настоящее имя — Сергей Владимирович Черкасов.

У мужчины, которому отказали во въезде, был паспорт на имя Виктора Мюллера Феррейры. Согласно легенде его биографии, с 2011 года Феррейра работал в бразильском турагентстве, а позже поступил в колледж в Дублине, где с 2014 по 2018 год изучал политологию. После этого в 2020 году он получил степень магистра в Университете Джонса Хопкинса.

В 2017 году «Виктор Мюллер Феррейра» начал вести свой блог о политике «Politics of Us». В нем он рассуждал об укреплении демократии, важности общественных организаций, а также называл Путина «раковой опухолью». В его аккаунте в твиттере много постов в поддержку Трампа. Также однажды он поделился статьей Bellingcat 2017 года о цифровых личностях офицеров ГРУ.

На странице в фейсбуке у Виктора Мюллера сотня друзей из Бразилии: выпускники колледжа и университета, в которых он учился. На фотографии профиля он запечатлен в момент выпускного, в публичных документах Феррейра действительно числится среди обучающихся в университете. Bellingcat поговорило с одним из выпускников, который подтвердил, что «Виктор» был студентом. Один из профессоров написал в твиттере о том, что «Виктор Мюллер» посещал его занятия и просил рекомендательное письмо для стажировки в Международном уголовном суде — и профессор его написал. Профессор отмечает, что у Феррейры был странный акцент, но это объяснялось тем, что он «бразилец с ирландскими корнями».

Данные об истинной личности «Феррейры», то есть Сергее Владимировиче Черкасове, найти сложнее. Они были удалены из действующих баз данных, но сохранились в слитых старых базах, которые остались у Bellingcat.

Сергей Черкасов — это, скорее всего, настоящее имя того, кого требует выдать Россия. Под ним он путешествовал из родного Калининграда, когда ему было 20 лет. Также под своим именем Черкасов летал в Россию во время каникул в ирландском колледже. Черкасов под своим именем также предположительно закончил Балтийскую государственную академию в Калининграде в 2007 году.

Сейчас Сергей Черкасов признался во всех преступлениях. Они перечислены в обвинительном акте, отправленном из России. Он знает, что по российскому законодательству за эти преступления грозит срок до 20 лет, в то время как суд в Бразилии назначил наказание в 15 лет. Тем не менее Черкасов хочет экстрадиции в Россию.