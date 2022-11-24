В одной из школ Карелии преподавательница биологии Галина Куцина посадила своего ученика Александра Куликова спиной к доске из-за худи с американским флагом. Отца мальчика возмутила эта ситуация. Он поговорил с учительницей и руководством школы — было решено, что и Куцина, и отец мальчика Алексей Куликов извинятся друг перед другом. Но позднее Куцина отказалась это делать. Более того, теперь она и вовсе отрицает, что сажала ребенка спиной к доске. Отец все еще рассчитывает защитить сына и добиться извинений. «Холод» поговорил с ним о случившемся.

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Задеты патриотические чувства

15 ноября Александр, ученик седьмого класса лицея №1 города Костомукши, пришел на урок биологии. В тот день он решил надеть красную толстовку с изображением американского флага. Родители купили ее мальчику во время поездки в Финляндию задолго до начала войны в Украине.

Школьник, как и обычно, сел на первую парту и приготовился к уроку. Учительница Галина Куцина, войдя в класс, в первую очередь обратила внимание на изображение с символикой «недружественной» для России страны. Чтобы не видеть принт на худи, она решила посадить ребенка спиной к доске. Таким образом Александр, по словам его отца Алексея Куликова, просидел около десяти минут, пока рассказывал домашнее задание.

Придя домой, мальчик рассказал все родителям и очень переживал, что из-за этого случая учительница начнет занижать ему оценки. Родители школьника, несмотря на то, что это действительно может произойти, все же решили добиваться публичных извинений.

«У нас в четверг (17 ноября. — Прим. «Холода») состоялась беседа с преподавателем в кабинете директора. Мы с женой просили, чтобы к ней не применяли взысканий, не лишали премии, но чтобы она публично извинилась перед всем классом», — рассказал «Холоду» отец школьника Алексей Куликов.

«Я думал, что этот вопрос будет закрыт. Мы с женой просили сына, чтобы после того, как учительница извинится, он тоже встал, извинился», — рассказал Куликов. Он предполагает, что, видимо, мог быть нарушен некий дресс-код лицея. «А может, были задеты какие-то патриотические чувства преподавательницы. Но так как от нее никаких извинений не последовало, сын тоже не извинялся», — говорит Куликов.

Американцы все это затеяли

60-летняя учительница биологии Галина Куцина переехала в Костомукшу из Украины, из Кривого Рога, в 2019 году. Несмотря на это, Куцина в идущей войне поддерживает Россию. Об этом «Медиазоне» рассказала директор лицея Татьяна Шемякина.

«То, что вот американцы все это затеяли, — она, конечно, все это очень болезненно воспринимает. И когда она пришла на урок — и сидит мальчик с американским флагом… Она попросила его отвернуться. Сегодня будет личная встреча родителей с учительницей, я думаю, она извинится. Понятно, что сорвалась, я понимаю, что учитель повел себя некорректно», — прокомментировала инцидент директор лицея.

По словам отца пострадавшего школьника, ранее Куцина на уроках в разговоре с учениками утверждала, что была школьным учителем Владимира Зеленского, и называла президента Украины «бестолочью».

Никаких мер не принимала

Извиниться, как решили на встрече с руководством школы, Галина Куцина должна была в минувшую пятницу, но по какой-то причине решила этого не делать. А теперь она и вовсе отрицает, что посадила семиклассника спиной к доске.

«Она настаивает на том, что никаких мер по отношению к сыну не принимала и не говорила ему повернуться спиной к доске. Она просто отрицает, что это сделала: что сказала ему развернуться спиной, чтобы не видеть символику американского флага, что мой сын рассказывал материал по биологии спиной. Она отрицает и спрашивает: “Почему вы мне не верите?” Но почему я должен верить ей, а не своему сыну?» — возмущается Куликов.

Родители школьника попросили руководство школы провести еще одну встречу с Куциной. Она должна была состояться во вторник, 22 ноября, но директор лицея и педагог отказались встречаться с родителями без начальника отдела образования Костомукши Антонины Ланкиной, которая сейчас находится в командировке.

Защитить права сына

По словам Куликова, инцидентом довольно быстро заинтересовались не только в России, но и за ее пределами. После поста в соцсетях отцу звонили как российские издания, так и иностранные журналисты — например, из Норвегии, Финляндии и США. После этого в костомукшском чате во «ВКонтакте» некоторые родители одноклассников Александра начали обвинять его отца в трусости и предательстве.

«Они начали мне писать во “ВКонтакте”: а почему вы не на передовой? А почему вы чуть ли не “под юбкой”? Я им отвечал, что в первую волну мобилизации не попал. Я военнообязанный, и если меня призовут, то, естественно, я пойду защищать, не буду уклоняться. Но пока я здесь, я буду защищать права и интересы своего сына, своего ребенка. Я считаю, что можно было решить этот вопрос другим способом, а не так, как поступила педагог в данной ситуации», — рассказал Куликов.