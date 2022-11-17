В конце октября Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Чиновники предлагают наказывать за пропаганду и демонстрацию ЛГБТ в СМИ, интернете, литературе и кино. Да так, что больше не поможет маркировка 18+ — ранее от «ЛГБТ-пропаганды» нужно было ограждать только несовершеннолетних, а теперь всех граждан России. Представители киноиндустрии надеются, что во втором и третьем чтениях депутаты конкретизируют термины «демонстрация» и «пропаганда». А пока кинокритик Тимур Алиев собрал российские фильмы и сериалы, которые рискуют оказаться под запретом.

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Сериал «Клиника счастья»

Режиссер: Александр Кириенко

Премьера: 2021 год

Эксклюзивный сериал онлайн-кинотеатра KION с Дарьей Мороз в главной роли рассказывает историю о поиске счастья. В центре внимания Алена — руководитель частной клиники, врач-сексолог, которая помогает пациентам обрести уверенность в завтрашнем дне и вернуть былое ощущение своей сексуальности. Парадокс в том, что в семье главной героини брешь: муж изменяет, брак разваливается, и формула счастья нужна ей самой.

Одна из линий повествования — история врача (Артема Ткаченко), который открывает собственную бисексуальность. Получив необычное предложение от состоятельной женщины зачать ребенка (ее супруг Никита — гей, у них нет интимной связи), Ткаченко попадает в любовный треугольник и неожиданно начинает испытывать притяжение к ее мужу (Олег Гаас). В сериале есть и интимные сцены — чего стоит только эротический эпизод с двумя мужчинами в бассейне, — и даже настоящий поцелуй Ткаченко с Гаасом.

Веб-сериал «Я иду искать»

Режиссер: Андрей Феночка

Премьера: 2020 год

Главный герой веб-сериала выпускников ВГИКа Андрея Феночки (режиссер) и Елизаветы Симбирской (автор сценария) — молодой студент, который обучается ненавистной ему профессии юриста и в принципе не понимает, как сложится его будущее. Эдакое «потерянное поколение» современных 20-летних без амбиций и аргументированной позиции, где Рома (Арсен Ханджян) пытается найти свое место под солнцем.

В разговорах об отношениях парень красиво врет, что ему нравится одна из одногруппниц. Но на деле он не испытывает влечения к девушкам. Однажды Рома знакомится с молодым человеком по имени Леша (Дмитрий Симонов), и все внутри него переворачивается. Правда, парень таинственным образом исчезает, и главный герой на протяжении нескольких серий пытается его отыскать, а заодно разобраться в этом неведомом притяжении.



Веб-сериал о жизни и отношениях молодого гея, конечно, не создает риски для какого-либо российского стриминга: все эпизоды проекта Феночки и Симбирской лежат на Ютубе. С другой стороны, чем это не повод для какого-нибудь рьяного депутата или активиста пожаловаться на видеохостинг?

Сериал «Просто представь, что мы знаем»

Режиссер: Роман Волобуев

Премьера: 2020 год

Сериал о мире постправды, посвященный развитию и становлению телеграм-каналов. Своего рода отечественная вариация «Службы новостей» Аарона Соркина с поправкой на российские особенности и детали — «ППЧМЗ» рассказывает об отважных девушках, которые набирают сотни тысяч подписчиков благодаря горячим сплетням из мира политики и глянца.

Одна из троицы героинь — Ксения Погорелова, самая младшая из всех. Ее играет на тот момент дебютантка Катя Федина. Ксюша — открытая лесбиянка, она всегда стильно и ярко одета (чего стоит модная шуба с перьями), у нее желтые волосы и проблемы с родителями, которые ее не принимают. В одной из серий Ксюша встречается с ними, а те затрагивают вопрос ее ориентации, не желая слышать, что внуков от дочери ждать в ближайшее время не стоит.

Фильм «Плохая дочь»

Режиссер: Светлана Сигалаева

Премьера: 2020 год

О конфликте поколений, не способных слушать и слышать друг друга, рассказывает и короткий метр Светланы Сигалаевой (выпускница ВГИКа, ученица Сергея Мирошниченко), впервые представленный на почившем ныне фестивале «Кинотавр». Жена подозревает мужа в измене — недавно она нашла в спальне и в ванной чьи-то рыжие волосы. Через некоторое время вскрывается «страшное»: муж не изменник, а волосы принадлежат девушке их дочери.

Комедийная легкость трансформируется в драматический накал. Родители узнают об ориентации дочери после того, как застают девушек во время секса. Возникает не только конфликт между взрослыми и ЛГБТ-подростками («Ты понимаешь, что, когда девушка с девушкой, это неестественно?» — спрашивает отец), но и разница в восприятии отношений молодежью и их родителями — то, что для первых ярко и живо, для вторых привычка и обязательство.

Сериал «Игра на выживание»

Режиссер: Карен Оганесян

Премьера: 2020 год

Проект ТНТ и платформы PREMIER, разросшийся на сегодняшний день до двух сезонов (и, возможно, третьего), представляет на зрительский суд историю, «замаскированную» под реалити-шоу, но все же перед нами художественное произведение. По сюжету в первом сезоне 16 человек поселяют в Саянской тайге, делят на две команды и предлагают различные испытания. Условия понятны и просты, куш — миллион евро.

Своего рода парафраз «Последнего героя», первый сезон «Игры на выживание» может и удивить. Среди героев есть, казалось бы, стереотипный качок — боец ММА Сергей Ничаев (его играет Михаил Кремер), привыкший любые проблемы решать с помощью кулаков. Правда, со временем оказывается, что Ничаев отличается от других: у него не было долгосрочных отношений. Ближе к финалу сезона боец осознает свою гомосексуальность и совершает каминг-аут.

Фильм «Аутло»

Режиссер: Ксения Ратушная

Премьера: 2019 год

Полнометражный дебют владелицы одного из московских пиар-агентств Ксении Ратушной не пытается что-либо скрывать. На российской премьере во время фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске картина сразу позиционировалась как ЛГБТ-драма. Это не помешало ей взять приз фестиваля, хотя не без последствий: через полгода бывшего исполнительного директора фестиваля «Дух огня» Ларису Журавлеву оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».



Сюжет разворачивается в двух временных периодах. В одном, в 1980-е, речь идет о сложносочиненном романе трансгендерной танцовщицы Нины и одиозного генерала. В другом, в наши дни, замкнутый школьник Никита, над которым потешаются одноклассники, осознает влечение к главному хулигану школы с говорящим прозвищем Альфач. На этом фоне творится разнообразный треш: девушка Аутло расстреливает покупателей «Пятерочки», священнику делают минет, а рыжеволосый мужчина в трусах танцует лезгинку. Не верите — посмотрите сами: фильм сегодня доступен на нескольких онлайн-платформах России.

Фильм «Громкая связь»

Режиссер: Алексей Нужный

Премьера: 2019 год

Российская вереница ремейков и спин-оффов коснулась итальянского хита Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы». Фильм о компании друзей, которые скрывают друг от друга щепетильные секреты, пришелся по вкусу широкой аудитории. Так родилась «Громкая связь» — русский ремейк оригинала со звездами российского кино и схожим сюжетом и антуражем.

Сценарий российского ответа итальянцам написали ребята из «Квартета И», они же исполнили главные роли. Один из героев (его играет Александр Демидов) по сюжету оказывается геем, который не может признаться в этом лучшим друзьям. Он единственный, кто приходит на дружеское застолье в одиночестве, — все остальные привезли жен и подруг. А в финале выдает пронзительный монолог о гомосексуальности и гомофобии в обществе и совершает каминг-аут перед друзьями, называя себя «педиком».

Фильм «Ученик»

Режиссер: Кирилл Серебренников

Премьера: 2016 год

Большой фильм Кирилла Серебренникова родился из одноименной театральной постановки на сцене закрытого ныне «Гоголь-центра». Она, в свою очередь, базируется на пьесе Мариуса фон Майенбурга. Главный герой — молодой человек Вениамин Южин — превращается в религиозного фанатика и, не стесняясь, склоняет в свою «веру» всю школу, от учеников до преподавателей. Он вступает в споры с учителями и отчитывает одноклассников, не подходящих под его «стандарты».

Речь Вениамина (его играет Петр Скворцов, ныне муж внучки Никиты Михалкова) изобилует цитатами из Библии и философскими нравоучениями. Идеи фанатика находят отклик в однокласснике Грише (Александр Горчилин); тот начинает проводить с Веней очень много времени. Во многом провокативный гей-вайб их отношений заметен невооруженным глазом, но Вениамину нужен не возлюбленный, а смиренный последователь. В определенный момент Гриша начнет разрываться между этими амплуа.

Фильм «Зимний путь»

Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Премьера: 2013 год

Картина Тарамаева и Львовой — редкий пример успешно «проскочившего» кино. Закон «об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» вступил в силу 2 июля 2013 года. Премьера «Зимнего пути» об отношениях студента и гопника-гомофоба состоялась через месяц на фестивале «Окно в Европу». Вероятно, отборщики взяли картину в программу смотра до принятия закона — с прокатом «Зимний путь» вернулся к российским зрителям лишь через полгода, в феврале 2014-го.

Взаимоотношения студента вокального отделения Эрика и гопника Лехи (в главных ролях — Алексей Франдетти и Евгений Ткачук) развиваются не благодаря, а вопреки. Поначалу эти двое связаны лишь агрессией (Леха отнимает у Эрика мобильный на автобусной остановке), позже все переворачивается с ног на голову, подтверждая расхожий тезис «от ненависти до любви один шаг». Ради создания ленты Тарамаев и Львова навсегда ушли из актерства, посвятив себя проекту.

Фильм «Весельчаки»

Режиссер: Феликс Михайлов

Премьера: 2009 год

Задолго до запрета ЛГБТ в России снимали смелое кино даже по меркам 2000-х. «Весельчаки» Феликса Михайлова — в некотором смысле российский ответ фильму «В джазе только девушки». Взять хотя бы слоган картины «У каждого свои недостатки» — этой фразой завершалось культовое кино Билли Уайлдера. Композитором выступил Андрей Данилко, более известный как украинская травести-дива Верка Сердючка, — сегодня ничего подобного нельзя и представить.

События происходят в конце 1990-х. В ресторане после нескольких лет разлуки встречаются пять мужчин. Когда-то у них был творческий коллектив, который гастролировал по стране с популярным травести-шоу. Теперь об этой истории они поочередно рассказывают молодой журналистке. Кстати, сюжет картины не вымысел: идея пришла Михайлову после знакомства с реальными травести-артистами в ночном клубе. Проект не получалось запустить 10 лет: тема многих отпугивала, в том числе потенциальных инвесторов.