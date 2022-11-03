С подачи региональных чиновников школы, университеты и заводы проводят патриотические мероприятия. В поддержку российской армии школьники, студенты и сотрудники заводов вяжут балаклавы, собирают беспилотники и пишут письма «на фронт». «Холод» собрал такие случаи.

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Шьют одежду

В Ямало-Ненецком автономном округе дети шьют кофты и балаклавы после уроков. Мэр города Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что 15 учеников из 6–10 классов школы №3 под руководством педагога Снежаны Канашовой шьют одежду для военнослужащих, которые находятся в Украине и в учебных центрах.

«Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло!» — написала Трескова.

Собирают носилки

В Ростовской области дети собирают носилки и ищут взрослых волонтеров, работающих на промышленных швейных машинках, чтобы подшить специальное полотно для них.

Носилки «Фома-180» нужны для транспортировки раненых, а также для переноски и закрепления грузов.

Изготавливают балаклавы

Школа №4 города Собинки во Владимирской области отчиталась о проведении акции «Шьем для наших».

Ученики шили балаклавы для участников войны в Украине на уроках труда и внеклассных занятиях. Позже они обернули их бумагой с надписью: «Помни, воин, ты — лучший! Россия с тобой!»

Производят спецодежду

Пермское предприятие ООО «КСМ», специализирующееся на производстве ниндзя-парков, а также детского и спортивно-развлекательного оборудования, тоже решило поставлять вещи для фронта.

После начала мобилизации в России там объявили набор сотрудников, которые будут шить спецодежду и спальные мешки для военнослужащих. Платить за эту работу собираются от 40 до 60 тысяч рублей.

Дают номера телефонов

Такое задание получили ученики 8–11 классов школы №164 в Санкт-Петербурге. За письма военным и свой номер телефона ученикам обещали оценки по ОБЖ. От задания можно было отказаться, но несколько учеников все-таки написали военным.

Номер телефона нужен на случай, если солдат «в чем-то нуждается». Ученик школы №164 отметил, что школьникам выдали номер телефона учителя, который можно оставить в письме вместо своего.

Пишут письма

Ученики Лесновской школы в Рязанской области пишут письма солдатам — тем, кто уже находится на передовой в Украине, или мобилизованным, которые проходят военную подготовку в Сельцах. Первоклассники отправляют рисунки, а дети постарше пишут письма и складывают их треугольником как в годы ВОВ, отмечает ГТРК «Ока».

Собирают беспилотники

Глава Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале написал, что к концу ноября студенты региональных вузов соберут 100 беспилотных летательных аппаратов, которые будут использовать во время военных действий в Украине.

Также, по его словам, несколько заводов начнут собирать дроны. Кожемяко отметил, что они могут делать двигатели, корпусы и даже электронику. «Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам», — подытожил Кожемяко.