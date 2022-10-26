В американском Politico вышла статья, посвященная командующему группировкой войск российской армии в Украине, генералу Сергею Суровикину. Издание сравнивает войну в Украине и в Сирии, а также отмечает, что Суровикину не привыкать к массовым убийствам и террору.

В то же время Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков отмечает, что российские войска стали более слаженными под командованием Суровикина.

«Его военная тактика полностью нарушает правила ведения войны, но, к сожалению, она доказала свою эффективность в Сирии», — сказал Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.

Он также добавил, что как военный стратег 56-летний генерал Суровикин «имеет репутацию эффективного, хотя и безжалостного».

Примерно также Суровикина характеризуют в докладе Human Rights Watch, на который ссылается Politico. В частности, в правозащитной организации говорят, что 11-месячная кампания в Сирии, которой руководил Суровикин «продемонстрировала бессердечное пренебрежение к жизням примерно трех миллионов мирных жителей в этом районе».

Human Rights Watch подчеркивает, что в Сирии Россия в основном использовала стратегию ударов по объектам гражданской инфраструктуры, а также отмечает сходство этой стратегии с той, которая применялась в Чечне, где российскими войсками также командовал Суровикин.

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующим российской группировкой войск в Украине 8 октября. Уже 10 и 11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре Украины. По данным украинских властей, обстрелы повредили почти треть энергетических объектов страны.

Источник: Politico

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