23 октября в телеграм-канале Министерства обороны появилось несколько сообщений о том, что Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Турции, Франции, Великобритании и США и выразил «озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”». На следующий день этим же начал заниматься глава российского генштаба Валерий Герасимов. «Холод» рассказывает, что такое грязная бомба, действительно ли она существует и откуда взялось такое название.

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Почему вообще заговорили о бомбе?

Первым о возможных «провокациях» со стороны «киевского режима» сообщило РИА Новости. Агентство ссылалось на «заслуживающие доверия источники в разных странах», в том числе в Украине. По их информации, Киев готовит провокацию с использованием ядерного оружия, чтобы обвинить в этом Россию — и «тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве». В публикации сказано, что «грязную бомбу» совместно изготавливают Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области и Институт ядерных исследований в Киеве.

По мнению Американского Института изучения войны (ISW), в утверждениях Сергея Шойгу нет ничего нового. «Вряд ли Кремль готовит провокацию с применением “грязной бомбы”. Заявления Шойгу — продолжение давней российской информационной кампании», — говорится в сводке организации 23 октября. Как сообщают аналитики, российская пропаганда использует ложный тезис, что страны Запада могут помочь Украине применить оружие массового поражения.

По словам Минобороны РФ, Украина собирается замаскировать взрыв под «нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности». В ведомстве отметили, что Киев собирается увеличить поток беженцев и обвинить Россию в ядерном терроризме.

Что такое «грязная бомба»? Это то же самое, что ядерное оружие?

Нет, это разные вещи. «Грязной бомбой» называют маломощный боеприпас, который состоит из контейнера с радиоактивными материалами и зарядом взрывчатого вещества. Изготовить такую бомбу куда проще, чем ядерную, — с этим может справиться любое государство, у которого есть доступ к радиоактивным отходам (свои собственные АЭС). Проще говоря, грязная бомба — это дешевый аналог ядерного оружия.

Впервые принцип работы «грязной бомбы» описал фантаст Роберт Хайнлайн в рассказе «Никудышное решение» в 1940 году. Когда она взрывается, радиоактивные вещества распыляются в воздухе и заражают местность. Взрывная волна от такой бомбы меньше, чем от ядерного оружия, а поражающий эффект достигается из-за загрязнения окружающей среды. У людей, оказавшихся в зоне поражения, развивается лучевая болезнь.

В военных целях применение такой бомбы считается малоэффективными из-за малого радиуса и отложенных последствий, поэтому грязную бомбу принято относить к террористическому оружию. Взрыв «грязной бомбы» сопоставим с последствиями, которые оказала авария на Чернобыльской АЭС на прилегающие территории, но в меньшем объеме.

Ее вообще кто-нибудь уже использовал?

Нет.



В разное время звучали предположения о том, что грязную бомбу хочет разработать Усама-Бен-Ладен, после в таких намерениях обвиняли ИГИЛ. Но это так и не было подтверждено.



В России попытки создать дешевый аналог ядерного оружия начались в 1950-х. Тогда была разработана ракета, головная часть которой заправлялась радиоактивной жидкостью. Испытания проводились на 71 полигоне в районе Керчи, Семипалатинске, а также на Ладожском озере. В качестве боевого снаряжения предполагалось использовать жидкие боевые радиоактивные вещества, состоящие из радиоактивных отходов атомной промышленности, растворенных в химически активных кислотах.

Есть ли подобные ракеты у России сейчас, неизвестно: официально испытания радиологического оружия были прекращены в 1958 году.

В 1995 году, во время Первой чеченской войны, оружием вроде «грязной бомбы» угрожали чеченские боевики. Тогда в Измайловском парке в Москве корреспондентка «НТВ» Елена Масюк нашла контейнер с цезием-137 (радиоактивное вещество, которое может оказывать смертельное воздействие на человеческий организм. — Прим. «Холода»). После этого первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев сообщил, что это «мизерная доля тех радиоактивных веществ, которые они имеют», но терактов с подобным оружием не произошло.

Как страны реагируют на предупреждения Шойгу?

В переговорах с Шойгу министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил его, что подобные заявления не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации. Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что Анкара готова помочь восстановить стабильность в регионе.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции подчеркнули, что не верят словам Сергея Шойгу. Об этом говорится в их совместном заявлении: «Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина якобы готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мировую общественность не введут в заблуждение какие-либо попытки использования этого обвинения в качестве предлога для эскалации».

В Киеве сообщения Шойгу также отрицают. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины «нет никаких “грязных бомб”, а россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами». Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении также заявил, что применить «грязную бомбу» в Украине может только Россия.

Аналитики из Американского Института изучения войны отмечают, что такими действиями Шойгу мог попытаться убедить страны НАТО ослабить военную помощь Украине. Однако исследователи подчеркивают: вероятность того, что Москва решится применить ядерное оружие, чтобы потом обвинить в этом Киев, остается низкой.

А раньше российские власти готовили провокации? Какие?

В марте Владимир Путин обвинял Украину в разработке биологического оружия «в непосредственной близости от российских границ». По его словам, Киев при поддержке Пентагона создал сеть «из десятков лабораторий, где проводились военно-биологические программы. В том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний». Распространять это «оружие», по версии российских властей, должны были птицы, рептилии и летучие мыши.

18 октября командующий российским вторжением в Украине Сергей Суровикин заявил, что Украина планирует нанести ракетный удар по плотине Каховской ГЭС в аннексированной части Херсонской области. Разрушение плотины может привести к затоплению значительной части прибрежных территорий. Аналитики считают, что Россия готовится повредить дамбу самостоятельно, а после этого обвинить в случившемся Украину. Несмотря на регулярные попытки обвинить Киев в провокациях, ни одно подобное заявление российских властей так и не нашло независимого подтверждения.