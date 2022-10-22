В 2018 году журнал Harvard Business Review опубликовал результаты исследования, согласно которому обучение и развитие новых навыков помогают сохранять чувство контроля в нестабильной среде и лучше справляться со стрессом. «Холод» собрал качественные платформы, где можно бесплатно получить знания на русском: от роликов, как правильно точить карандаш, чтобы стать художником, до лекций по физике, истории и дата-журналистике.

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ПостНаука: погрузиться в фундаментальную науку

Что за проект: прямые эфиры, образовательные курсы, просветительские ролики и интервью с российскими учеными из разных областей. Проект в 2012 году запустил Ивар Максутов, выпускник и преподаватель МГУ.

Чему можно научиться: путеводитель («Тезаурус») предлагает 15 тем для изучения: от астрономии и исследований мозга до языкознания и правоведения. В разделе «Журнал» публикуются интервью с учеными, объясняющие лонгриды, инфографика и книжные подборки. Видео на канале собраны в тематические плейлисты. В отдельную подборку собраны 35 курсов по разным дисциплинам от преподавателей из вузов России — как правило, это двух или трехчасовые ролики, подробно разбирающие узкую тему.

Рекомендуем: самый популярный курс на ПостНауке посвящен устройству и работе мозга. Его ведет Вячеслав Дубынин — профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Он рассказывает, как устроены центры принятия решений и эмоционального реагирования, объясняет, как мы учимся и запоминаем информацию, и разбирает строение мозга.

Vert Dider: послушать лекции и дебаты зарубежных ученых

Что за проект: Vert Dider основал энтузиаст Илья Абилов. Канал переводит и озвучивает лекции зарубежных университетов, выступления исследователей с мировым именем и научпоп-блогеров. Вся работа по переводу и озвучке роликов, редактуре текстов, администрированию социальных сетей ведут волонтеры. Цель проекта: популяризировать науку и «посильно ликвидировать невежество».

Чему можно научиться: проект публикует переведенные на русский язык видео иностранных ученых — лауреата Нобелевской премии по физике Ричарда Фейнмана, нейроэндокринолога и биолога Роберта Сапольски — и блогеров: например, австралийского популяризатора науки Дерека Маллера, известного под ником Veritasium. Как объясняет в разговоре с «Холодом» нынешний координатор проекта Роман Якимов, это один из немногих блогеров, разрешающий публикацию перевода своего контента на других каналах. Кроме этого, Vert Dider переводит академические лекции и дебаты по философии, физике, биологии, религиоведению.

Рекомендуем: цикл лекций Гарвардского университета о справедливости. Отличные лекции, чтобы наконец разобраться в том, как решается «дилемма вагонетки» и порассуждать, может ли убийство одного человека быть оправданным: например, чтобы спасти группу людей.

Московский институт психоанализа: наконец «закрыть гештальт» и понять, о чем писал Фрейд

Что за проект: канал для тех, кто задумывается об исследовательской карьере в сфере психологии или хочет узнать больше об основополагающих теоретических концепциях в психоанализе и их применении в реальной жизни, создан и наполняется Московским институтом психоанализа.

О чем: на канале публикуются лекции кандидатов психологических наук и профессоров Института, мастер-классы, записи международных конференций и форумов, ролики об отдельных очных курсах и образовательных программах вуза. Темы профильные: психология, подходы в психологическом консультировании, психиатрия и психотерапия.

Рекомендуем: цикл лекций по психоанализу — что такое подсознание по Фрейду и чем «Я» отличается от «Сверх-Я».

Лекторий Физтех-школы прикладной математики и информатики: научиться программировать и просчитывать вероятности

Что за проект: преподаватели помогут развить уже имеющиеся математические таланты либо влюбиться в алгебру и данные. Контент обновляется практически в live-формате: преподаватель читает лекцию в понедельник, а до конца рабочей недели запись появляется на канале.

Канал поддерживают студенты, выпускники и сотрудники Московского физико-технического института. Задача — обеспечить доступ к материалам с университетских занятий всем желающим, включая потенциальных абитуриентов и тех, кто по каким-то причинам не может присутствовать на парах очно.

О чем: профильные направления вуза: физика, математика, немного программирования — у каждой темы свой плейлист, разделенный по семестрам и годам обучения. Можно увидеть, когда читался тот или иной предмет, и слушать лекции в правильной последовательности. Сейчас для всех четырех курсов обновляется контент за осенний семестр.

Рекомендуем: базовый цикл занятий по математическому анализу, который сейчас слушают первокурсники. Эти знания пригодятся, если хочется развиваться в сфере data science или машинного обучения, но неясно, с чего начать. Для тех, кто мечтает стать создателем следующей Elden Ring, в Лектории есть курс по геймдизайну.

Arzamas: узнать о загадочных цивилизациях или изучить историю русской эмиграции

Что за проект: Arzamas — это масштабная платформа: курсы, журнал, ликбезы, тесты, спецпроекты, радио, а иногда и оффлайн-события. Одна из самых известных в России онлайн-академий предлагает нестандартные курсы и видео, расширяющие кругозор. В 2015 году проект запустили редактор Филипп Дзядко и основатель просветительского ресурса «Теории и практики» Данил Перушев.

О чем: большая часть курсов посвящена истории или культуре. Они отличаются от стандартных университетских более узкими темами. Например, есть курс только о Гитлере и его политике, а не об истории нацистской Германии. В курсе «Народные песни русского города» фольклорист Михаил Лурье рассказывает об истории песни «Владимирский централ» и объясняет, что особенного в семиструнной гитаре. На сайте представлены бесплатные и платные курсы — по подписке. Доступ ко всем курсам и подкастам стоит 149 рублей в месяц или 1090 рублей в год.

Рекомендуем: по подписке — курс по истории русской эмиграции. Узнаем, почему эмигрантами себя называют те, кто точно хотел бы вернуться на родину, и кто уезжал из царской России. Бесплатно — детективные лекции по криминологии.

Лекториум: разобраться в науках, которые прогуливали в школе

Что за проект: образовательная платформа Лекториум появилась в 2009 году. Цель – перевести классическое образование в онлайн-формат, сделав его доступнее. Можно узнать не только чем стохастическая геометрия отличается от римановой, но и как петербургские мосты связаны с творчеством русских писателей-классиков

О чем: на канале публикуются циклы лекций по алгебре, геометрии, физике от профессоров Исследовательской лаборатории имени Чебышева. В создании курсов также участвуют преподаватели Физико-математического лицея №239, трижды признанного лучшей школой России. На сайте есть бесплатные онлайн-курсы: например, экскурсия по «призракам» Петербурга из классической литературы и основы робототехники. А на канале публикуются записи с дискуссий книжного клуба и стримы вебинаров по разными темам — от журналистики до финансов.

Рекомендуем: цикл лекций «Введение в биоинформатику», чтобы понять, как комбинация математики и биологии позволит бороться с дальтонизмом, гемофилией и другими мутациями генов в организме человека.

Мастерская «Важных историй»: собирать и обрабатывать данные для расследований и исследований

Что за проект: мастерская — образовательный ютуб-канал от редакции журналистов-расследователей «Важные истории». Они делятся своим опытом работы с инструментами обработки и анализа данных, чтобы «как можно больше журналистов в России знали, как делать качественные расследования». На канале — короткие ролики по дата-журналистике для тех, кто хочет научиться рассказывать истории с помощью больших данных. Видео будут интересны не только журналистам, но и тем, кто хотел бы получить навыки работы с данными — их поиску и визуализации.

О чем: все ролики отсортированы по тематическим плейлистам. Есть видео о визуализации данных с помощью программ Tableau и Flourish, инструкции по очистке дата-сетов через Openrefine и даже гайд по созданию собственного робота для анализа госконтрактов. Помимо канала, у «Мастерской» есть сайт, где собраны все воркшопы в текстовом формате.

Рекомендуем: если слова «парсинг» и «репозиторий» не пугают — курс по программированию на Python для журналистов научит собирать данные с сайтов, создавать роботов и безопасно обрабатывать персональные данные. Для новичков подойдет курс по основам Excel для журналистов.

ART Shima: научиться рисовать без художественной школы

Что за проект: в 2012 году канал создала профессиональная художница Анастасия Шимшилашвили, выпускница МГАХИ имени Сурикова по специальности живописец-монументалист. Помимо бесплатных практических уроков на ютубе, художница публикует платные онлайн-курсы и мастер-классы на сайте проекта.

О чем: ролики поделены на плейлисты в зависимости от изобразительных техник. Можно узнать, как писать маслом и акварелью (и рисовать маркерами), изучить основы академического рисунка и графики. Есть видео как для начинающих художников, так и для профессионалов.

Рекомендуем: курс по основам рисования: как правильно точить карандаш, что такое светотень и перспектива, базовые принципы выстраивания композиции будущего рисунка.

Правое полушарие интроверта: разбирать научные концепции на примерах поп-культуры

Что за проект: образовательный канал, на котором можно узнать, какие психические расстройства у героев сериалов «Рик и Морти» и «Конь БоДжек». Канал ведет просветительский проект из Петербурга, появившийся в 2018 году. На ютубе публикуются короткие видео, разборы и подкасты, а из каталога на сайте можно выбрать платный курс. «Полушарие» основали два предпринимателя: Артем Волокитин отвечает за бизнес-составляющую проекта, а Алан Майрансаев курирует создание контента.

О чем: Темы касаются социологии, культурологии, психологии, искусства, коммуникаций, но все с привязкой к поп-культуре, чтобы было интереснее.

Доступ к курсам предоставляется по подписке за 299 рублей в месяц, либо по отдельной цене за каждый курс. Новые пользователи могут воспользоваться бесплатным пробным периодом в семь дней.

Рекомендуем: платный курс — «Мифы и правда о диктатуре» (не забывайте про бесплатную неделю доступа для новых пользователей), бесплатно — цикл видео по культурологии, чтобы узнать, почему же все-таки все так любят мемы.

Бонус: курсы на разных платформах от образовательных организаций

Открытый университет: узнать современную Россию через ее прошлое

Что за проект: платформа для тех, кто хочет знать больше о политической истории России и гражданском обществе. Открытый университет создан общественной организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Вскоре после запуска в 2016 году руководитель проекта Татьяна Фокина описывала цель проекта как политпросвет и разговор о событиях, сформировавших политическую повестку современной России. Часть видео выкладывалась на ютуб-канале. Ролики не публиковались уже два года, но новые курсы делают те, у кого старые плохие.



О чем: Сейчас слушателям доступны девять больших курсов по гражданскому праву, экономике, истории, политологии и регионализму. Авторы курсов — известные эксперты и журналисты: Екатерина Шульман, Сергей Гуриев, Кирилл Рогов, Юрий Сапрыкин и другие. Темы лекций: гламурная культура нулевых, протесты на Болотной и сепаратизме на руинах СССР. Каждая сопровождается дополнительными материалами: статьями из СМИ, подборками книг и роликами, которые помогают лучше понять контекст.

Среди приглашенных лекторов — журналист Леонид Парфенов, активистка Надежда Толоконникова, журналист Олег Кашин, политолог Григорий Голосов.

Рекомендуем: серию курсов «Жить по понятиям. Основы гражданского знания», чтобы узнать, как происходит конкуренция идеологий и какими правами обладаете вы, а какими — государство.

Открытое образование: учиться на курсах в российских университетах онлайн

Что за проект: российский аналог зарубежной платформы Coursera, созданный при поддержке Министерства науки и высшего образования. Онлайн-платформа создана ассоциацией ведущих российских вузов: Высшей школой экономики, МФТИ, МГУ имени Ломоносова, Университетом ИТМО, СПбГУ, СПбПУ, МИСиС и УрФУ. Успешно пройденные курсы можно зачитывать в рамках академической нагрузки в университетах-партнерах. На ютуб-канале публикуются короткие образовательные ролики, отсылающие к конкретным курсам.

О чем: направления в базе данных варьируются от технических до гуманитарных специальностей: освоить можно не только основы нефтегазового дела, но и вожатское мастерство или молекулярную гастрономию.

Запись на каждый курс открывается в определенные даты — если хочется получить сертификат о прохождении, нужно вовремя смотреть лекции, выполнять домашние задания и сдавать промежуточные и финальные экзамены. С момента появления платформы все курсы были бесплатными, но в середине октября экономист Никита Кричевский опубликовал в своем телеграм-канале скриншот письма ВШЭ, из которого следует, что уже в ноябре политика ресурса может измениться: чтобы дослушать курс целиком и получить сертификат о завершении курса, пользователи должны будут заплатить 3600 рублей. На момент написания текста на программы, стартующие с 1 ноября, еще можно записаться бесплатно. Перед тем, как проходить курс, постарайтесь изучить информацию о преподавателях и поискать отзывы людей, которые уже изучали эту дисциплину. Курсы бывают очень разные — качественные и не очень.

Рекомендуем: курс по сравнительной политике: чтобы узнать как работают политические режимы в разных странах и зачем нужно разделение властей. Чтобы лучше подготовиться к прекрасной России будущего.