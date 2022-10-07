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Военных, которые вчера устроили забастовку из-за «скотских условий», довезли до центра боевой подготовки

14:22 • 07.10.2022

Мобилизованные, которые накануне устроили забастовку, а затем пожаловались в прокуратуру из-за условий мобилизации, после долгого пути доехали до Мулино Нижегородской области, где находится центр боевой подготовки.

30-летний автомеханик из Химок Александр Журин, попавший под мобилизацию, сказал «Холоду», что его роту расселили в палатки и выдали все необходимое. «Пока сказать ничего нельзя. Но то, что нас сюда довезли — это уже большой плюс», — сказал Журин.

Мужчина также добавил, что не знает, сколько будет длиться подготовка и куда его роту отправят после этого.

6 октября около двухсот мобилизованных, переезжая из Белгородской области в Нижегородскую, устроили забастовку. Они пожаловались на «скотские условия», неопределенность, отсутствие командования, снабжения и денежного довольствия. Также рота подала заявление в прокуратуру.

Источник: «Холод»

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