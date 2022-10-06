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Рота из 200 человек написала жалобу в прокуратуру из-за условий мобилизации

18:34 • 06.10.2022

30-летний автомеханик из Химок Александр Журин, попавший под мобилизацию, рассказал «Холоду», что его рота подала жалобу в прокуратуру на условия, в которых их отправляют на обучение.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором военные, стоя у поезда, жалуются на «скотские условия» — среди них и Журин. Сейчас рота якобы едет из Белгородской области в Нижегородскую, где находится центр боевой подготовки. Однако военные не доверяют руководству.

«Мы все вместе собрались ротой 200 человек и решили, что надо жаловаться: сами от руки составили списки и написали заявление в прокуратуру, рассказав обо всем происходящем», — рассказал Журин. По его словам, мобилизованным выдали оружие, не записав это. Их передвижения также не фиксировались.

За 10 дней рота сменила четыре местоположения, и теперь военные не доверяют руководству. «Стало страшно, что если бы нас в таких условиях отправили бы на передовую, наши родственники даже не получили бы тела, потому что по отметкам в военниках мы все еще находимся в Наро-Фоминске», — говорит Журин.

Источник: «Холод»

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