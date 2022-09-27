Жертвами стрельбы в школе №88 в Ижевске, произошедшей 26 сентября, стали 17 человек. Среди погибших — 11 детей и шесть взрослых. Ранены 24 человека, 22 из них — дети. Напавший застрелился. Атака на школу в Ижевске стала самым массовым убийством в учебном заведении в России после нападения на Керченский политехнический колледж в аннексированном Крыму в 2018 году — тогда в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, были ранены 67 человек.

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Что известно о напавшем

Напавший — Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой же школы. Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом расстройство интеллекта. Родственники Казанцева сказали журналистам, что «он психически больной, он лечился». Министр просвещения Сергей Кравцов утверждает, что Казанцев «страдал шизофренией».



В школу Казанцев пришел с двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Судя по фото с места стрельбы, у Казанцева на момент самоубийства оставались еще десятки патронов, снаряженные в магазины для пистолетов.



Казанцев был одет в черную одежду и балаклаву. На одежде у него было изображение свастики: но с лучами, загнутыми налево, а не направо, как на символе нацистской Германии. Такие символы используют так называемые родноверы и другие неоязычники.



Судя по надписям на оружии и запасных магазинах, Казанцев был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда, учеников школы Колумбайн в США, которые 20 апреля 1999 года совершили там массовое убийство. Тогда Клиболд и Харрис убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили еще 23 человека, после чего застрелились сами.

На оружии Казанцева были «фенечки » с надписями «Колумбайн » на одной и «Эрик » и «Дилан » на другой. На запасных обоймах красной краской написано «ненависть ».

Как пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на предсмертную записку Казанцева, к преступлению он готовился год. В записке он пояснил, что «аполитичен и нерелигиозен » и ненависть ощущал исключительно к людям.

В Росгвардии сообщили, что Казанцев не стоял на учете как владелец оружия.

Что произошло в школе

Охрану в школе обеспечивало частное охранное предприятие по договору. Войдя в здание, Казанцев сразу убил одного охранника, чуть позже — второго, после чего пошел к классам.

Незадолго до нападения, 13 сентября, в школе проходили тренировки для учеников на такой случай, и после начала стрельбы некоторые школьники применили эти знания: забаррикадировали входы в кабинеты и спрятались под партами.

Казанцев стрелял по закрытым дверям, чтобы проверить, есть ли кто-то внутри. Несколько учеников рассказали журналистам, что Казанцев открывал стрельбу практически по каждому закрытому классу.

«Когда стали стрелять, мы подумали, что это что-то ремонтируют, а потом очень часто стали слышны выстрелы. Он даже подошел к нашей двери, но она была закрыта. Тогда он стрельнул в дверь, увидел в дырку, что в классе пусто, так как мы спрятались, и ушел», — рассказал школьник.

От выстрелов Казанцева погибли, среди прочих, три учительницы. Двух из них он мог знать лично.

Как пишет телеграм-канал Mash, спустя 20 минут после начала нападения на школу №88 другая школа в Ижевске получила сообщение о готовящемся нападении. В письме, которое аноним подписал как «Тамерлан », он указал, что «этот день будет лучшим » в его жизни, а также заявил о намерении совершить суицид.

«В качестве единственной причины произошедшего прошу указать ненависть. Произошедшее не является терактом », — написал отправитель.

Аналогичные сообщения получили и другие школы.

Как отреагировали люди и власти

У здания школы №88 в Ижевске образовался стихийный мемориал в память о погибших. Москвичи организовали мемориал у представительства Удмуртии в столице.

В Кремле в очередной раз заявили, что намерены проанализировать эффективность мер безопасности в российских школах. Министр просвещения Сергей Кравцов посчитал, что всему виной компьютерные игры. «Он играл в компьютерные игры, и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр. И соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с Министерством цифрового развития примем », — сказал он.