Суд в Екатеринбурге оштрафовал на две тысячи рублей драг-квин Бомбу Киберсиси за выступление под гимн России с ЛГБТ+ флагом

Екатеринбургский суд оштрафовал на две тысячи рублей артиста Сергея Нечаева, который в образе драг-квин Бомбы Киберсиси исполнил гимн России с ЛГБТ+ флагом в руках.

В качестве смягчающего обстоятельства в суде учли, что артист признал вину. Сам Нечаев на заседание не пришел.

В августе артист выступил в гей-клубе «Fame», где исполнил гимн России с ЛГБТ+ флагом в руках. Сергей Нечаев сразу же сообщил, что исполнил гимн, чтобы показать свою поддержку государству. Он рассказал, что участвовал во второй чеченской войне. После выступления на Нечаева составили протокол по статье о неправильном использовании государственных символов (статья 17.10 КоАП). Позже екатеринбургские активисты правого движения «Россия консервативная» заставили артиста извиниться перед «русскими людьми» на камеру.

Источник: It's My City