Дрэг-квин Бомбу Киберсиси заставили извиниться перед русскими людьми за гимн России с ЛГБТ-флагом

Екатеринбургские активисты правого движения «Россия консервативная» заставили извиниться артиста Сергея Нечаева, который исполнил гимн России в образе дрэг-квин Бомбы Киберсиси с ЛГБТ-флагом в руках.

На видео Нечаева держит за плечо мужчина. «Добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств», — говорит Нечаев. Он добавляет, что благодарен «парням» за то, что они «аргументированно донесли понимание того, что такое поведение недопустимо», а также обещает, что «такого больше не повторится».

Видео опубликовано в группе «России консервативной». «Мы — правое патриотическое сообщество консервативной направленности, призванное объединить вокруг себя людей, неравнодушных к исторической судьбе России и ее будущему и разделяющих консервативные убеждения», — говорится в описании группы.

После выступления под гимн России на Нечаева составили протокол по статье о неправильном использовании государственных символов (статья 17.10 КоАП). В клубе Fame в Екатеринбурге, где выступил артист, сказали, что его оштрафуют за не согласованный с руководством номер.

Источник: «Россия консервативная»