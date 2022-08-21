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Дрэг-квин Бомбу Киберсиси заставили извиниться перед русскими людьми за гимн России с ЛГБТ-флагом

23:48 • 21.08.2022

Екатеринбургские активисты правого движения «Россия консервативная» заставили извиниться артиста Сергея Нечаева, который исполнил гимн России в образе дрэг-квин Бомбы Киберсиси с ЛГБТ-флагом в руках. 

На видео Нечаева держит за плечо мужчина. «Добровольно хочу принести извинения русским людям за оскорбление их национальных чувств», — говорит Нечаев. Он добавляет, что благодарен «парням» за то, что они «аргументированно донесли понимание того, что такое поведение недопустимо», а также обещает, что «такого больше не повторится».

Видео опубликовано в группе «России консервативной». «Мы — правое патриотическое сообщество консервативной направленности, призванное объединить вокруг себя людей, неравнодушных к исторической судьбе России и ее будущему и разделяющих консервативные убеждения», — говорится в описании группы.

После выступления под гимн России на Нечаева составили протокол по статье о неправильном использовании государственных символов (статья 17.10 КоАП). В клубе Fame в Екатеринбурге, где выступил артист, сказали, что его оштрафуют за не согласованный с руководством номер.

Источник: «Россия консервативная»

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