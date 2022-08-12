В Екатеринбурге против драг-квин возбудили дело из-за выступления с флагом ЛГБТ+ под гимн России

В Екатеринбурге полиция возбудила административное дело о неправильном использовании государственных символов РФ на драг-квин Бомбу Киберсиси (Сергей Нечаев — Прим. «Холода»), который исполнил гимн России с ЛГБТ+ флагом в руках в гей-клубе «Fame». Артисту грозит штраф три тысячи рублей.

Сергей Нечаев сразу же после выступления заявил, что исполнил гимн, чтобы показать свою поддержку государству. Он рассказал, что участвовал во второй чеченской войне.

11 августа артист написал в социальных сетях, что его выступление «для доброй, позитивной и толерантной публики». Сергей Нечаев отметил, что «не бегал по площади», и ни к чему не призывал.











Пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что «к большому сожалению», арест за неправильное использование государственных символов не предусмотрен.

«Средний Урал — не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные "фокусы" у нас не приживутся никогда», — заявил пресс-секретарь.

В клубе «Fame» после выступления драг-квин сообщили, что артист совершил «бездумную ошибку». В соцсетях клуб извинился перед «всеми, кого оскорбило это выступление». Пост позднее удалили.

Скриншот поста из инстаграма клуба «Fame»

Выступление привлекло внимание депутата Госдумы Виталия Милонова — автора первого в России регионального закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». Он заявил, что «трансвеститы <…> требуют немедленного лечения, госпитализации принудительной, если они добровольно не хотят госпитализироваться».

Источник: E1.RU