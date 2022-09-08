Участницы антивоенных протестов вычислили полицейского, который пытал их в ОВД

Троим девушкам, задержанным на антивоенной акции протеста в Москве, а затем подвергшимся пыткам и издевательствам в отделе полиции, удалось установить личность пытавшего их полицейского.

22-летняя Марина, 19-летняя Настя и 26-летняя Александра были задержаны 6 марта на антивоенной акции в центре Москвы. После этого их доставили в ОВД «Братеево», где наряду с еще двумя десятками задержанных стали по очереди вызывать на допрос в отдельный кабинет.

Там неназвавший своего имени полицейский в штатском требовал от них отвечать на вопросы, оскорбляя их, избивая бутылкой с водой, надевая им на головы полиэтиленовый пакет и угрожая пистолетом. Одной из задержанных удалось записать изобиловавший ненормативной лексикой и физическим насилием допрос на диктофон.

Впоследствии диктофонная запись, на которой полицейский в частности хвастается тем, что может убить задержанных и «ему за это ничего не будет», широко разошлась в российской и зарубежной прессе.

Тем не менее попытки инициировать официальное расследование и привлечь его к ответственности успехом не увенчались. Тогда пострадавшие решили самостоятельно установить личность своего мучителя и предать ее огласке.

В этом им помогли утекшие в сеть личные данные клиентов «Яндекс.Еды». Найдя телефоны, с которых заказывали еду в ОВД «Братеево», девушки «пробили» их по доступным базам данных, а также по соцсетям, сайтам объявлений и знакомств.

В итоге им удалось найти данные пытавшего их полицейского, чье лицо они хорошо запомнили. Им оказался Иван Рябов. Поняв, что стал объектом пристального внимания со стороны своих жертв, он удалил все, что могло бы помочь его идентифицировать, из своих социальных сетей, но этого оказалось недостаточно. Окончательно установить его личность помогли публикации многолетней давности в районной прессе.

Вместе с журналистами Русской службы Би-би-си пострадавшим девушкам удалось также вычислить еще одного безымянного полицейского — руководителя Рябова. Им оказался и.о. начальника ОВД «Братеево» Алексей Федоринов.

Данные о пытках в отделе полиции вместе с информацией о личностях пытавших были переданы в правоохранительные органы, но там, ожидаемо, не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Тем не менее, пострадавшие не оставляют надежды привлечь полицейских к ответственности.

«Мне бы все-таки хотелось, чтобы открыли уголовное дело. И хотелось бы какой-то меры пресечения для него, чтобы он не мог совершать это насилие над задержанными больше», — говорит Александра.

«Мы хотели и хотим сделать так, чтобы они боялись. Сделать возможным, чтобы закон их коснулся, так как права одинаковы для всех. Никто не может такое делать с другим человеком, особенно если является представителем власти», — подчеркивает Марина.

Источник: Русская служба Би-би-си